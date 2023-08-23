https://sputnikarabic.ae/20230823/الهند-تقترح-إنشاء-شبكة-أقمار-صناعية-لـبريكس-1080348765.html
الهند تقترح إنشاء شبكة أقمار صناعية لـ"بريكس"
الهند تقترح إنشاء شبكة أقمار صناعية لـ"بريكس"
اقترح رئيس الوزراء الهندي إنشاء اتحاد لأبحاث الفضاء لمجموعة "بريكس". 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T10:59+0000
2023-08-23T10:59+0000
2023-08-23T10:59+0000
العالم
روسيا
قمة بريكس 2023
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وقال مودي خلال قمة زعماء بريكس: "من أجل توسيع تعاوننا الوثيق بشكل أكبر، أود أن أقدم لكم عدة مقترحات، أولها التعاون في مجال الفضاء، إننا نعمل بالفعل على إنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية لأبحاث الطقس ورصده، فيما يخدم مصلحة العالم أجمع".ويشارك رئيس الوزراء الهندي إلى جانب قادة 3 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.وبدأت فعاليات اليوم الثاني للاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر "بريكس 2023"، اليوم الأربعاء، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، الذي افتتح الجلسة، إن بلاده ترى إمكانية فتح الأسواق الأفريقية وخلق الإمكانيات للدول الأفريقية وكذلك دول مجموعة "بريكس".
https://sputnikarabic.ae/20230823/بوتين-من-قمة-بريكس-نقف-مع-فكرة-عالم-متعدد-الأقطاب---1080347263.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, قمة بريكس 2023
العالم, روسيا, قمة بريكس 2023
الهند تقترح إنشاء شبكة أقمار صناعية لـ"بريكس"
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اقترح رئيس الوزراء الهندي إنشاء اتحاد لأبحاث الفضاء لمجموعة "بريكس".
وقال مودي خلال قمة زعماء بريكس: "من أجل توسيع تعاوننا الوثيق بشكل أكبر، أود أن أقدم لكم عدة مقترحات، أولها التعاون في مجال الفضاء، إننا نعمل بالفعل على إنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية لأبحاث الطقس ورصده، فيما يخدم مصلحة العالم أجمع".
ويشارك رئيس الوزراء الهندي إلى جانب قادة 3 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا
، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.
وبدأت فعاليات اليوم الثاني للاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر "بريكس 2023"، اليوم الأربعاء، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا
، الذي افتتح الجلسة، إن بلاده ترى إمكانية فتح الأسواق الأفريقية وخلق الإمكانيات للدول الأفريقية وكذلك دول مجموعة "بريكس".