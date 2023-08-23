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https://sputnikarabic.ae/20230823/دولتان-عربيتان-ضمن-الـ3-الكبار-التي-تسيطر-على-سوق-الغاز-المسال-في-أفريقيا-قريبا-1080345767.html
دولتان عربيتان ضمن "الـ3 الكبار" التي تسيطر على سوق الغاز المسال في أفريقيا قريبا
دولتان عربيتان ضمن "الـ3 الكبار" التي تسيطر على سوق الغاز المسال في أفريقيا قريبا
كشف تقرير غرفة الطاقة الأفريقية أن مصر والجزائر ضمن قائمة "الدول الـ 3 الكبار"، التي تسيطر على سوق الغاز الطبيعي والمسال في أفريقيا خلال السنوات المقبلة. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T09:51+0000
2023-08-23T09:51+0000
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وذكر التقرير، الصادر في أغسطس/ آب الجاري، أن هناك توجها عالميا للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن الدول الـ 3 التي ستقود أفريقيا في هذا القطاع هي:ولفت التقرير، الذي نشرته "سبوتنيك"، النسخة الفرنسية، إلى أن هذه الدول ستهيمن على قطاع الغاز الطبيعي والغاز المسال خلال الفترة من 2023 حتى 2027، خاصة مع توجه العالم لتقليل الاعتماد على النفط مقابل التوسع في استخدام الغاز.وتشير التوقعات التي نشرتها غرفة الطاقة الأفريقية بشأن إنتاج الغاز في 2023 إلى أنها ستكون 25.5 مليار قدم مكعب في اليوم (نحو 722 مليون متر مكعب يوميا)، وهو ما يحقق نسبة زيادة في الإنتاج تقدر بـ 1 في المئة مقارنة بمعدلات الإنتاج في عام 2022.وأوضح التقرير إلى أنه من المتوقع أن تنتج الدول الثلاث (نيجيريا والجزائر ومصر) غالبية إنتاج القارة الأفريقية من الغاز الطبيعي بنسبة تصل لنحو 80 في المئة في المتوسط.وأورد التقرير مقارنة بين الإنتاج الحالي من الغاز وتوقعات الزيادة في الإنتاج خلال 2027 لكل دولة كما يلي:الجزائرمصرنيجيريادول أخرىقال التقرير إن هناك دول أخرى يمكن أن تصبح ضمن اللاعبين الرئيسيين في إنتاج الغاز الطبيعي في القارة الأفريقية بفضل مشروعات ضخمة بتلك الدول في مجال الغاز وهي:كما لفت التقرير إلى وجود دول أخرى لديها مشروعات خاصة لإسالة الغاز الطبيعي ستكون ضمن اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع.وبحسب الإحصائيات التي أوردها التقرير، فإن إجمالي الإنتاج الحالي للدول الـ 3 (مصر والجزائر ونيجريا) في 2023، هو 20.75 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا (نحو 587 مليون متر مكعب/ يوميا).وبحسب التوقعات فإن إجمالي إنتاج الدول الـ 3 في 2027، سيصل إلى 22.75 مليار قدم مكعب يوميا (نحو 643 مليون متر مكعب / يوميا).
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اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, الجزائر, جنوب أفريقيا, نيجيريا
اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, الجزائر, جنوب أفريقيا, نيجيريا

دولتان عربيتان ضمن "الـ3 الكبار" التي تسيطر على سوق الغاز المسال في أفريقيا قريبا

09:51 GMT 23.08.2023
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOVأنابيب غاز طبيعي
أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOV
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كشف تقرير غرفة الطاقة الأفريقية أن مصر والجزائر ضمن قائمة "الدول الـ 3 الكبار"، التي تسيطر على سوق الغاز الطبيعي والمسال في أفريقيا خلال السنوات المقبلة.
وذكر التقرير، الصادر في أغسطس/ آب الجاري، أن هناك توجها عالميا للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن الدول الـ 3 التي ستقود أفريقيا في هذا القطاع هي:
مصر
الجزائر
نيجيريا
ولفت التقرير، الذي نشرته "سبوتنيك"، النسخة الفرنسية، إلى أن هذه الدول ستهيمن على قطاع الغاز الطبيعي والغاز المسال خلال الفترة من 2023 حتى 2027، خاصة مع توجه العالم لتقليل الاعتماد على النفط مقابل التوسع في استخدام الغاز.
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وتشير التوقعات التي نشرتها غرفة الطاقة الأفريقية بشأن إنتاج الغاز في 2023 إلى أنها ستكون 25.5 مليار قدم مكعب في اليوم (نحو 722 مليون متر مكعب يوميا)، وهو ما يحقق نسبة زيادة في الإنتاج تقدر بـ 1 في المئة مقارنة بمعدلات الإنتاج في عام 2022.
وأوضح التقرير إلى أنه من المتوقع أن تنتج الدول الثلاث (نيجيريا والجزائر ومصر) غالبية إنتاج القارة الأفريقية من الغاز الطبيعي بنسبة تصل لنحو 80 في المئة في المتوسط.
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وأورد التقرير مقارنة بين الإنتاج الحالي من الغاز وتوقعات الزيادة في الإنتاج خلال 2027 لكل دولة كما يلي:

الجزائر

إنتاج 2023: 10 مليارات قدم مكعب يوميا (نحو 283 مليون متر مكعب يوميا)
الإنتاج المتوقع في 2027: 11 مليار قدم مكعب يوميا (نحو 311.3 مليون متر مكعب يوميا)

مصر

إنتاج 2023: 6.25 مليار قدم مكعب يوميا (نحو 176.8 مليون متر مكعب يوميا)
الإنتاج المتوقع في 2027: يستقر عن نفس المستوى من الإنتاج

نيجيريا

إنتاج 2023: 4.5 مليار قدم مكعب يوميا (نحو 127.3 مليون متر مكعب يوميا)
الإنتاج المتوقع في 2027: 5.5 مليار قدم مكعب يوميا (نحو 155.6 مليون متر مكعب يوميا)

دول أخرى

قال التقرير إن هناك دول أخرى يمكن أن تصبح ضمن اللاعبين الرئيسيين في إنتاج الغاز الطبيعي في القارة الأفريقية بفضل مشروعات ضخمة بتلك الدول في مجال الغاز وهي:
موزامبيق
تنزانيا
جنوب أفريقيا
موريتانيا
السنغال
كما لفت التقرير إلى وجود دول أخرى لديها مشروعات خاصة لإسالة الغاز الطبيعي ستكون ضمن اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع.
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وبحسب الإحصائيات التي أوردها التقرير، فإن إجمالي الإنتاج الحالي للدول الـ 3 (مصر والجزائر ونيجريا) في 2023، هو 20.75 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا (نحو 587 مليون متر مكعب/ يوميا).
وبحسب التوقعات فإن إجمالي إنتاج الدول الـ 3 في 2027، سيصل إلى 22.75 مليار قدم مكعب يوميا (نحو 643 مليون متر مكعب / يوميا).
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