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الجيش الروسي يدمر رادارا تتبعيا وموقعي قيادة أوكرانيين
https://sputnikarabic.ae/20230823/سويسرا-تصدم-نظام-كييف-بشأن-تدريب-الطيارين-على-إف-16-1080350050.html
سويسرا تصدم نظام كييف بشأن تدريب الطيارين على "إف-16"
سويسرا تصدم نظام كييف بشأن تدريب الطيارين على "إف-16"
صرحت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع السويسرية لوكالة "سبوتنيك"، بأنه ليس لدى سويسرا مقاتلات "إف-16"، ولو كانت لديها هذه المقاتلات، فإنها لن تكون قادرة على تدريب... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T11:38+0000
2023-08-23T11:38+0000
روسيا
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سويسرا
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وقالت: "هذه المسألة غير مطروحة، لأن سويسرا لا تمتلك طائرات "إف-16". ولو كانت سويسرا تمتلك طائرات من هذا النوع، فلن تكون قادرة على تدريب الطيارين الأوكرانيين لأسباب تتعلق بالحياد".ويوم الجمعة الماضي، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة "سبوتنيك"، إن الولايات المتحدة قررت الموافقة على نقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا، وإن سلطات كييف ستستوردها من دولة ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياري القوات المسلحة الأوكرانية.وأعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، في وقت لاحق، أن بلادها سترسل 19 طائرة مقاتلة من طراز"إف-16" إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي أنه توصل إلى اتفاق مع رئيس وزراء هولندا، مارك روته، لنقل 42 طائرة "إف-16" إلى كييف.ووفقا لما أكده وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فإن ظهور معدات قادرة على حمل أسلحة نووية في القوات المسلحة الأوكرانية ستعتبره موسكو تهديدًا من الغرب.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه إذا استلمت أوكرانيا تلك المقاتلات فستنظر موسكو في خيارات تدميرها، في حال تم وضعها خارج حدودها.
https://sputnikarabic.ae/20230822/خبير-عسكري-بريطاني-إف-16-المزمع-تسليمها-إلى-أوكرانيا-مجرد-سيارة-قديمة-1080312463.html
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روسيا, العالم, سويسرا
روسيا, العالم, سويسرا

سويسرا تصدم نظام كييف بشأن تدريب الطيارين على "إف-16"

11:38 GMT 23.08.2023
© Fotobank.ru/Getty Imagesعلم سويسرا
علم سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© Fotobank.ru/Getty Images
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صرحت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع السويسرية لوكالة "سبوتنيك"، بأنه ليس لدى سويسرا مقاتلات "إف-16"، ولو كانت لديها هذه المقاتلات، فإنها لن تكون قادرة على تدريب الطيارين الأوكرانيين على الطيران بها بسبب سياستها الحيادية.
وقالت: "هذه المسألة غير مطروحة، لأن سويسرا لا تمتلك طائرات "إف-16". ولو كانت سويسرا تمتلك طائرات من هذا النوع، فلن تكون قادرة على تدريب الطيارين الأوكرانيين لأسباب تتعلق بالحياد".
ويوم الجمعة الماضي، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة "سبوتنيك"، إن الولايات المتحدة قررت الموافقة على نقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا، وإن سلطات كييف ستستوردها من دولة ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياري القوات المسلحة الأوكرانية.
وأعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، في وقت لاحق، أن بلادها سترسل 19 طائرة مقاتلة من طراز"إف-16" إلى أوكرانيا.
الطائرة المقاتلة كي إف - 16 التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري بريطاني: "إف-16" المزمع تسليمها إلى أوكرانيا مجرد "سيارة قديمة"
أمس, 08:06 GMT
وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي أنه توصل إلى اتفاق مع رئيس وزراء هولندا، مارك روته، لنقل 42 طائرة "إف-16" إلى كييف.
ووفقا لما أكده وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فإن ظهور معدات قادرة على حمل أسلحة نووية في القوات المسلحة الأوكرانية ستعتبره موسكو تهديدًا من الغرب.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه إذا استلمت أوكرانيا تلك المقاتلات فستنظر موسكو في خيارات تدميرها، في حال تم وضعها خارج حدودها.
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