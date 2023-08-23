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https://sputnikarabic.ae/20230823/كوريا-الجنوبية-تحث-جارتها-الشمالية-على-سحب-خطة-إطلاق-قمر-صناعي-جديد-1080347815.html
كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على سحب خطة إطلاق قمر صناعي جديد
كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على سحب خطة إطلاق قمر صناعي جديد
دعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية جارتها الشمالية إلى التخلي عن خطتها لإطلاق قمر صناعي جديد. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T10:16+0000
2023-08-23T10:16+0000
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وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، ليم سو-سوك، خلال مؤتمر صحفي، عن أسف بلاده الشديد بعد إبلاغ بيونغ يانغ، اليابان بخطتها لوضع قمر صناعي في مداره في الأيام المقبلة، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وقال إنه "على الرغم من التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي، أعلنت كوريا الشمالية مرة أخرى عزمها على الإطلاق. ونحثهم على سحب الخطة على الفور"، مؤكدا أن إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي يشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.وأبلغت كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، خفر السواحل الياباني أنها تعتزم إطلاق قمر صناعي في الأيام المقبلة.ويعتقد أن الإطلاق المخطط له في الفترة ما بين 24 و31 أغسطس/آب هو إعادة محاولة إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري حاولت كوريا الشمالية إطلاقه في مايو/ أيار، لكنه انتهى بالفشل، وفقًا لوكالة "كيودو" للأنباء.وفي مايو الماضي، قالت كوريا الشمالية إن محاولتها إطلاق صاروخ القمر الصناعي "شوليما-1" لإيصال قمر استطلاعي إلى المدار فشلت بسبب خلل في المرحلة الثانية من محرك الصاروخ.وكانت وكالة التجسس الكورية الجنوبية قد ذكرت لأعضاء البرلمان، الأسبوع الماضي، أن بيونغ يانغ قد تطلق قمرا صناعيا للاستطلاع في أواخر أغسطس/ آب أو أوائل سبتمبر/ أيلول تمهيدًا للذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس كوريا الشمالية في 9 سبتمبر/ أيلول.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على استفزازات كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230822/كوريا-الشمالية-تحذر-من-خطر-نشوب-حرب-نووية-بسبب-المناورات-الأمريكية-وكوريا-الجنوبية-1080307328.html
https://sputnikarabic.ae/20230821/زعيم-كوريا-الشمالية-يشرف-على-اختبار-لصواريخ-كروز-الاستراتيجية-1080274118.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على سحب خطة إطلاق قمر صناعي جديد

10:16 GMT 23.08.2023
© AP Photo / KCNAكوريا الشمالية تطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا
كوريا الشمالية تطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / KCNA
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دعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية جارتها الشمالية إلى التخلي عن خطتها لإطلاق قمر صناعي جديد.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، ليم سو-سوك، خلال مؤتمر صحفي، عن أسف بلاده الشديد بعد إبلاغ بيونغ يانغ، اليابان بخطتها لوضع قمر صناعي في مداره في الأيام المقبلة، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وقال إنه "على الرغم من التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي، أعلنت كوريا الشمالية مرة أخرى عزمها على الإطلاق. ونحثهم على سحب الخطة على الفور"، مؤكدا أن إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي يشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
عرض عسكري في بيونغ يانغ تكريما للذكرى السبعين لتوقيع هدنة في الحرب الكورية، كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
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أمس, 04:06 GMT
وأبلغت كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، خفر السواحل الياباني أنها تعتزم إطلاق قمر صناعي في الأيام المقبلة.
ويعتقد أن الإطلاق المخطط له في الفترة ما بين 24 و31 أغسطس/آب هو إعادة محاولة إطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري حاولت كوريا الشمالية إطلاقه في مايو/ أيار، لكنه انتهى بالفشل، وفقًا لوكالة "كيودو" للأنباء.
وفي مايو الماضي، قالت كوريا الشمالية إن محاولتها إطلاق صاروخ القمر الصناعي "شوليما-1" لإيصال قمر استطلاعي إلى المدار فشلت بسبب خلل في المرحلة الثانية من محرك الصاروخ.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عند إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
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21 أغسطس, 03:20 GMT
وكانت وكالة التجسس الكورية الجنوبية قد ذكرت لأعضاء البرلمان، الأسبوع الماضي، أن بيونغ يانغ قد تطلق قمرا صناعيا للاستطلاع في أواخر أغسطس/ آب أو أوائل سبتمبر/ أيلول تمهيدًا للذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس كوريا الشمالية في 9 سبتمبر/ أيلول.
وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على استفزازات كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
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