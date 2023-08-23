https://sputnikarabic.ae/20230823/مساعدو-ترامب-يسلمون-أنفسهم-للسلطات-الأمريكية---1080346162.html
مساعدو ترامب يسلمون أنفسهم للسلطات الأمريكية
مساعدو ترامب يسلمون أنفسهم للسلطات الأمريكية
أعلن بعض مساعدي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تسليم أنفسهم إلى السلطات في ولاية جورجيا، استعدادا للمثول أمام المحكمة في قضية محاولة تغيير نتائج... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T09:33+0000
2023-08-23T09:33+0000
2023-08-23T09:33+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وأفادت وسائل إعلام بأن "ترامب سيمثل أمام القضاء الأمريكي مرة أخرى يوم غد الخميس في مناسبة هي الرابعة منذ مغادرته البيت الأبيض"، مشيرة إلى أن ترامب ومساعديه يعتبرون المحاكمة تسييسا للقضاء وتدخلا في الانتخابات الرئاسية.ومع تزايد الضغوط القانونية والتحقيقات التي تلاحقه، يواجه ترامب تهمًا تتعلق بمحاولاته لتغيير نتائج الانتخابات وأحداث الانقلاب في الكابيتول يوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021.وأكد ترامب أمس الثلاثاء، أنه يعتزم السفر إلى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، لتسليم نفسه إلى السلطات القضائية يوم الخميس، على خلفية الاتهامات الموجهة له بقضية التدخل في الانتخابات.يُذكر أن الادعاء العام في ولاية جورجيا أمهل جميع المتهمين في قضية التدخل بالانتخابات، بمن فيهم ترامب حتى 25 أغسطس/ آب الجاري لتسليم أنفسهم، بعد توجيه هيئة المحلفين في الولاية لائحة اتهام بحقهم.
https://sputnikarabic.ae/20230821/ترامب-يؤكد-أنه-سيتخطى-المناظرات-الرئاسية-للجمهوريين-1080273828.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
مساعدو ترامب يسلمون أنفسهم للسلطات الأمريكية
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أعلن بعض مساعدي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تسليم أنفسهم إلى السلطات في ولاية جورجيا، استعدادا للمثول أمام المحكمة في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية 2020.