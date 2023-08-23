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https://sputnikarabic.ae/20230823/مساعدو-ترامب-يسلمون-أنفسهم-للسلطات-الأمريكية---1080346162.html
مساعدو ترامب يسلمون أنفسهم للسلطات الأمريكية
مساعدو ترامب يسلمون أنفسهم للسلطات الأمريكية
أعلن بعض مساعدي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تسليم أنفسهم إلى السلطات في ولاية جورجيا، استعدادا للمثول أمام المحكمة في قضية محاولة تغيير نتائج... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T09:33+0000
2023-08-23T09:33+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفادت وسائل إعلام بأن "ترامب سيمثل أمام القضاء الأمريكي مرة أخرى يوم غد الخميس في مناسبة هي الرابعة منذ مغادرته البيت الأبيض"، مشيرة إلى أن ترامب ومساعديه يعتبرون المحاكمة تسييسا للقضاء وتدخلا في الانتخابات الرئاسية.ومع تزايد الضغوط القانونية والتحقيقات التي تلاحقه، يواجه ترامب تهمًا تتعلق بمحاولاته لتغيير نتائج الانتخابات وأحداث الانقلاب في الكابيتول يوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021.وأكد ترامب أمس الثلاثاء، أنه يعتزم السفر إلى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، لتسليم نفسه إلى السلطات القضائية يوم الخميس، على خلفية الاتهامات الموجهة له بقضية التدخل في الانتخابات.يُذكر أن الادعاء العام في ولاية جورجيا أمهل جميع المتهمين في قضية التدخل بالانتخابات، بمن فيهم ترامب حتى 25 أغسطس/ آب الجاري لتسليم أنفسهم، بعد توجيه هيئة المحلفين في الولاية لائحة اتهام بحقهم.
https://sputnikarabic.ae/20230821/ترامب-يؤكد-أنه-سيتخطى-المناظرات-الرئاسية-للجمهوريين-1080273828.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

مساعدو ترامب يسلمون أنفسهم للسلطات الأمريكية

09:33 GMT 23.08.2023
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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أعلن بعض مساعدي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تسليم أنفسهم إلى السلطات في ولاية جورجيا، استعدادا للمثول أمام المحكمة في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية 2020.
وأفادت وسائل إعلام بأن "ترامب سيمثل أمام القضاء الأمريكي مرة أخرى يوم غد الخميس في مناسبة هي الرابعة منذ مغادرته البيت الأبيض"، مشيرة إلى أن ترامب ومساعديه يعتبرون المحاكمة تسييسا للقضاء وتدخلا في الانتخابات الرئاسية.
ومع تزايد الضغوط القانونية والتحقيقات التي تلاحقه، يواجه ترامب تهمًا تتعلق بمحاولاته لتغيير نتائج الانتخابات وأحداث الانقلاب في الكابيتول يوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
ترامب يؤكد أنه سيتخطى المناظرات الرئاسية للجمهوريين
21 أغسطس, 02:03 GMT
وأكد ترامب أمس الثلاثاء، أنه يعتزم السفر إلى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، لتسليم نفسه إلى السلطات القضائية يوم الخميس، على خلفية الاتهامات الموجهة له بقضية التدخل في الانتخابات.
يُذكر أن الادعاء العام في ولاية جورجيا أمهل جميع المتهمين في قضية التدخل بالانتخابات، بمن فيهم ترامب حتى 25 أغسطس/ آب الجاري لتسليم أنفسهم، بعد توجيه هيئة المحلفين في الولاية لائحة اتهام بحقهم.
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