https://sputnikarabic.ae/20230824/رئيس-الإمارات-يعلق-على-موافقة-بريكس-على-ضم-بلاده-إلى-المجموعة-1080376007.html

رئيس الإمارات يعلق على موافقة "بريكس" على ضم بلاده إلى المجموعة

رئيس الإمارات يعلق على موافقة "بريكس" على ضم بلاده إلى المجموعة

صرّح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، بأن بلاده تقدر موافقة قادة مجموعة "بريكس" على ضم بلاده لهذه المجموعة المهمة. 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T09:22+0000

2023-08-24T09:22+0000

2023-08-24T09:22+0000

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القاهرة- سبوتنيك. ونشر ابن زايد عبر حسابه بمنصة "إكس"(تويتر سابقا)، اليوم الخميس، قائلا: "نتطلع إلى العمل معًا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم".تأتي تصريحات ابن زايد بعدما أكّد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن "قادة دول "بريكس" تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ"، مشيرًا إلى أن "العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024".من جانبه، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، متحدثا في القمة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، إن الرئيس رامافوزا، أظهر مهارات دبلوماسية مذهلة في تنسيق جميع المواقف، بما في ذلك، تلك المتعلقة بتوسيع مجموعة "بريكس".في سياق متصل، علّق رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، على تأييد انضمام بلاده إلى مجموعة "بريكس"، إلى جانب مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين، قائلًا إن تأييد انضمام بلاده إلى مجموعة "بريكس" يمثل لحظة عظيمة، مضيفًا: "مستعدون للتعاون مع الجميع من أجل نظام عالمي شامل ومزدهر".

https://sputnikarabic.ae/20230824/الرئيس-الصيني-من-قمة-بريكس-توسيع-المجموعة-حدث-تاريخي--1080374797.html

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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, قمة بريكس 2023, جنوب أفريقيا, الأخبار, فلاديمير بوتين