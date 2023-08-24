https://sputnikarabic.ae/20230824/وكيل-اقتصادية-النواب-الانضمام-لعضوية-بريكس-يقلص-هيمنة-الدولار-على-الاقتصاد-المصري-1080384948.html

وكيل "اقتصادية" النواب: الانضمام لعضوية "بريكس" يقلص هيمنة الدولار على الاقتصاد المصري

وكيل "اقتصادية" النواب: الانضمام لعضوية "بريكس" يقلص هيمنة الدولار على الاقتصاد المصري

قال الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، إن انضمام مصر رسميًا إلى منظمة "بريكس" خطوة عظيمة ومهمة، وتعكس الجهود الكبيرة... 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T13:06+0000

2023-08-24T13:06+0000

2023-08-24T13:07+0000

حصري

العالم العربي

مصر

أخبار مصر الآن

الأخبار

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/14/1047857493_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_d0dc0ce20dd9f7e87299521f97ce35b7.jpg

وأضاف عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن هذا الانضمام يشكل أريحية اقتصادية مهمة جدًا لمصر، حيث ستصبح من ضمن القوى الاقتصادية في المنظمة، والتي تضم 5 دول كبرى مهمة في العالم، مؤكدًا أن مصر تمثل كذلك قيمة مضافة لبريكس.وفيما يتعلق بالانعكاسات الاقتصادية لانضمام مصر لمنظمة بريكس، قال عبد الحميد إن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغط على الدولار، حيث من المقرر أن يكون التعامل ضمن إطار الدول الأعضاء بعملة موحدة تشتق من التجمع، أو العملات المحلية للدول المنضوية داخل بريكس، بعيدًا عن الدولار.وأكد أن من بين أوجه الاستفادة أيضا من هذه الخطوة، انضمام مصر لبنك التنمية الذي تم تدشينه من قبل بريكس، وسيكون لها أسهم داخله، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.ويرى وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، أن هذا الانضمام يصب في خانة الابتعاد عن هيمنة القطب الواحد في العالم، وكذلك عن هيمنة الدولار، والذي يشكل عبئا كبيرًا على الاقتصاد في مصر.وعلّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على دعوة مصر للانضمام لعضوية "بريكس"، مؤكدًا أن مصر تربطها علاقة وثيقة بدول المجموعة.وقال الرئيس المصري: "نعتز بثقة دول المجموعة ودعوة مصر للانضمام لعضويتها، بداية من يناير(كانون الثاني) 2024".وتابع، في بيان للرئاسة المصرية على منصة "إكس"، اليوم الخميس: "لدينا تطلعات بأن نواصل التعاون والتنسيق مع دول مجموعة "بريكس"، خلال الفترة المقبلة، كما نتطلع للتعاون مع الدول الخمسة الأخرى التي تم دعوتها للانضمام للمجموعة".وأكد الرئيس المصري على السعي المشترك لتحقيق أهداف المجموعة الخاصة بتدعيم التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء، بحسب قوله.وشدد على أهمية العمل المشترك لإيصال صوت "دول الجنوب العالمي" في مختلف التحديات التنموية والقضايا التي تواجهها، مشيرًا إلى ضرورة التعاون لدعم حقوق الدول النامية، بحسب قوله.وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في وقت سابق اليوم الخميس، أن مجموعة "بريكس" اتخذت قرارا بدعوة مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.يذكر أن جنوب أفريقيا تتولى رئاسة النسخة الـ15 لمجموعة "بريكس 2023"، التي تضم حتى الآن 5 دول هي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل.

https://sputnikarabic.ae/20230824/مسؤول-سعودي-يوضح-مكاسب-توسيع-عضوية-بريكس-بعد-انضمام-السعودية-ومصر-والإمارات-1080378455.html

https://sputnikarabic.ae/20230824/خبير-يوضح-سبب-اختيار-مصر-للإنضمام-لـبريكس-وما-الذي-تقدمه-للمجموعة-1080382748.html

https://sputnikarabic.ae/20230824/السيسي-يعلق-على-انضمام-بلاده-إلى-بريكس-1080377485.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, اقتصاد