https://sputnikarabic.ae/20230826/وزارة-خارجية-النيجر-تنفي-طلبها-من-سفراء-أمريكا-وألمانيا-ونيجيريا-مغادرة-البلاد-1080433035.html

وزارة خارجية النيجر تنفي طلبها من سفراء أمريكا وألمانيا ونيجيريا مغادرة البلاد

وزارة خارجية النيجر تنفي طلبها من سفراء أمريكا وألمانيا ونيجيريا مغادرة البلاد

أكّدت وزارة خارجية النيجر، اليوم السبت، أن "مطالبة سفراء نيجيريا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية بمغادرة نيامي، غير صحيحة"، مشيرة إلى أن "سفير فرنسا هو... 26.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-26T09:42+0000

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2023-08-26T09:42+0000

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وقالت خارجية النيجر، إن "مطالبة سفراء هذه الدول بالمغادرة استندت لوثيقة مزيفة"، مشيرة، بالقول: "لسنا بحاجة لترخيص من أي جهة لممارسة حقنا في تطبيق اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية"، حسب وكالة "فرانس برس".وقررت وزارة خارجية النيجر، أمس الجمعة، إنهاء اعتماد السفير الفرنسي لدى النيجر، سيلفان إيتي، ومطالبته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أن "القرار اتُخذ لأسباب منها تصرفات السلطات الفرنسية المخالفة لمصالح النيجر".إلا أن وزارة الخارجية الفرنسية، قالت إن "فرنسا تبلغت بطلب الانقلابيين"، مضيفة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من سلطات النيجر الشرعية المنتخبة".وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.من جانبها، أكّدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، أن "الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر، ما زال على الطاولة"، مشددة على أن "المجموعة ستستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها"، على حد قولها.والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. كما تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.

https://sputnikarabic.ae/20230825/واشنطن-تنفي-تلقيها-طلب-من-النيجر-بمغادرة-الدبلوماسيين-الأمريكيين-للبلاد-1080426917.html

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