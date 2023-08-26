عربي
https://sputnikarabic.ae/20230826/وزارة-خارجية-النيجر-تنفي-طلبها-من-سفراء-أمريكا-وألمانيا-ونيجيريا-مغادرة-البلاد-1080433035.html
وزارة خارجية النيجر تنفي طلبها من سفراء أمريكا وألمانيا ونيجيريا مغادرة البلاد
وزارة خارجية النيجر تنفي طلبها من سفراء أمريكا وألمانيا ونيجيريا مغادرة البلاد
أكّدت وزارة خارجية النيجر، اليوم السبت، أن "مطالبة سفراء نيجيريا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية بمغادرة نيامي، غير صحيحة"، مشيرة إلى أن "سفير فرنسا هو... 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T09:42+0000
2023-08-26T09:42+0000
النيجر
أخبار النيجر
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
نيجيريا
إيكواس
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079581386_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_2379202f00ed026a18cda14146bb8f04.jpg
وقالت خارجية النيجر، إن "مطالبة سفراء هذه الدول بالمغادرة استندت لوثيقة مزيفة"، مشيرة، بالقول: "لسنا بحاجة لترخيص من أي جهة لممارسة حقنا في تطبيق اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية"، حسب وكالة "فرانس برس".وقررت وزارة خارجية النيجر، أمس الجمعة، إنهاء اعتماد السفير الفرنسي لدى النيجر، سيلفان إيتي، ومطالبته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أن "القرار اتُخذ لأسباب منها تصرفات السلطات الفرنسية المخالفة لمصالح النيجر".إلا أن وزارة الخارجية الفرنسية، قالت إن "فرنسا تبلغت بطلب الانقلابيين"، مضيفة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من سلطات النيجر الشرعية المنتخبة".وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.من جانبها، أكّدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، أن "الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر، ما زال على الطاولة"، مشددة على أن "المجموعة ستستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها"، على حد قولها.والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. كما تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20230825/واشنطن-تنفي-تلقيها-طلب-من-النيجر-بمغادرة-الدبلوماسيين-الأمريكيين-للبلاد-1080426917.html
النيجر
أخبار فرنسا
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
نيجيريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079581386_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_9beed4c590db5e7c97bff6de8bbee488.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, نيجيريا, إيكواس, أخبار العالم الآن, العالم
النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, نيجيريا, إيكواس, أخبار العالم الآن, العالم

وزارة خارجية النيجر تنفي طلبها من سفراء أمريكا وألمانيا ونيجيريا مغادرة البلاد

09:42 GMT 26.08.2023
© AFP 2023الوضع في النيجر -أنصار يلوحون بالأعلام النيجيرية أثناء احتشادهم لدعم المجلس العسكري النيجيري أمام مبنى الجمعية الوطنية في نيامي
الوضع في النيجر -أنصار يلوحون بالأعلام النيجيرية أثناء احتشادهم لدعم المجلس العسكري النيجيري أمام مبنى الجمعية الوطنية في نيامي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegramNabd
أكّدت وزارة خارجية النيجر، اليوم السبت، أن "مطالبة سفراء نيجيريا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية بمغادرة نيامي، غير صحيحة"، مشيرة إلى أن "سفير فرنسا هو السفير الوحيد الذي طُلب منه المغادرة".
وقالت خارجية النيجر، إن "مطالبة سفراء هذه الدول بالمغادرة استندت لوثيقة مزيفة"، مشيرة، بالقول: "لسنا بحاجة لترخيص من أي جهة لممارسة حقنا في تطبيق اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية"، حسب وكالة "فرانس برس".
وقررت وزارة خارجية النيجر، أمس الجمعة، إنهاء اعتماد السفير الفرنسي لدى النيجر، سيلفان إيتي، ومطالبته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أن "القرار اتُخذ لأسباب منها تصرفات السلطات الفرنسية المخالفة لمصالح النيجر".
إلا أن وزارة الخارجية الفرنسية، قالت إن "فرنسا تبلغت بطلب الانقلابيين"، مضيفة أن "الانقلابيين لا يملكون أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من سلطات النيجر الشرعية المنتخبة".
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
واشنطن تنفي تلقيها طلبا من النيجر بمغادرة الدبلوماسيين الأمريكيين للبلاد
أمس, 23:46 GMT
وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
من جانبها، أكّدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، أن "الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر، ما زال على الطاولة"، مشددة على أن "المجموعة ستستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها"، على حد قولها.
والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. كما تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала