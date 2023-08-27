https://sputnikarabic.ae/20230827/ما-هو-المخطط-العام-للمراكز-اللوجستية-الذي-أطلقه-محمد-بن-سلمان-1080468426.html

ما هو المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي أطلقه محمد بن سلمان؟

ما هو المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي أطلقه محمد بن سلمان؟

يهدف المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى تطوير البنية التحتية للمملكة حتى تتحول إلى مركز لوجستي عالمي يعزز مكانتها... 27.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-27T18:08+0000

2023-08-27T18:08+0000

2023-08-27T18:08+0000

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ويمثل المخطط جزءا من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت"، اليوم الأحد، التي أشارت إلى أن أهدافه تشمل:ويقام المخطط على مساحة تقدر بـ100 مليون متر مربع ويضم 59 مركزا لوجستيا تشمل:ولفتت الشبكة إلى أنه يجري العمل في الوقت الحالي بـ 21 مركزا لوجستيا، بينما من المقرر أن يتم استكمال جميع المراكز اللوجستية بحلول عام 2030.إصلاحات هيكليةوقال صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، في وقت سابق اليوم، إن المخطط العام للمراكز اللوجستية يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية شهدت إصلاحات هيكلية وتشغيلية واسعة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في 2021.ولفت الجاسر إلى تطورات كبيرة شهدتها المملكة في هذا القطاع شملت:مؤشر الأداء اللوجستيلفت وزير النقل السعودي صالح الجاسر، إلى أن المملكة حققت المرتبة الـ 16 عالميا على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.وتسعى الرياض إلى تنمية قطاع الخدمات اللوجستية ليصبح أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بما يتوافق مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع فرص الاستثمار ودعم استراتيجية الصادرات، ضمن حزمة مبادرات أطلقتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية لرفع كفاءة القطاع وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.وشمل ذلك إطلاق المنطقة اللوجستية بمطار الملك سلمان الدولي في الرياض، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى وضع المملكة ضمن أفضل 10 دول على مؤشر الأداء اللوجستي في العالم في 2030.يذكر أن المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي في أبريل/ نيسان الماضي، صنف السعودية في المرتبة رقم 38 عالميا ضمن قائمة تضم 160 دولة، وهو ما يعني أنها حققت قفزة كبيرة على مؤشر الكفاءة اللوجستية جعلتها تقفز 17 مرتبة مقارنة بآخر تصنيف.

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