https://sputnikarabic.ae/20230828/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-ودوي-صفارات-الإنذار-في-4-مقاطعات-من-أوكرانية-1080506524.html

إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في 4 مقاطعات من أوكرانية

إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في 4 مقاطعات من أوكرانية

أفادت خرائط الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، بأنه الإعلان عن حالة التأهب الجوي وسماع صفارات الإنذار في مقاطعات خاركوف وبولتافا وسومي... 28.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-28T23:01+0000

2023-08-28T23:01+0000

2023-08-28T23:01+0000

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موسكو- سبوتنيك. وأضافت بيانات الوزارة أن صفارات الإنذار بدأت في مقاطعة خاركوف في تمام الساعة 00:05 بتوقيت موسكو، ثم امتدت إلى المقاطعات الأخرى المذكورة في غضون دقائق قليلة. في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، مؤكدة أنها بذلك أحبطت محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على أراضي روسيا.وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنها تصدت للهجوم وأسقطت الطائرة في 28 أغسطس حوالي الساعة 23.00 مساء، وأضافت أنه "تم تدمير المسيرة في الجو بنيران الدفاعات الجوية المناوبة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، يوم السبت الماضي، أن أربعة مدنيين أصيبوا نتيجة القصف الأوكراني بالذخائر العنقودية في قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي في مقاطعة بيلغورود.يذكر أن القوات المسلحة الروسية بدأت هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يُعتقد أن الخدمات الخاصة الأوكرانية تقف وراءه. وشنت القوات الروسية ضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يُعلن عن إنذارات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار