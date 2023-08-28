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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230828/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-ودوي-صفارات-الإنذار-في-4-مقاطعات-من-أوكرانية-1080506524.html
إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في 4 مقاطعات من أوكرانية
إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في 4 مقاطعات من أوكرانية
أفادت خرائط الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، بأنه الإعلان عن حالة التأهب الجوي وسماع صفارات الإنذار في مقاطعات خاركوف وبولتافا وسومي... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T23:01+0000
2023-08-28T23:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
الأخبار
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موسكو- سبوتنيك. وأضافت بيانات الوزارة أن صفارات الإنذار بدأت في مقاطعة خاركوف في تمام الساعة 00:05 بتوقيت موسكو، ثم امتدت إلى المقاطعات الأخرى المذكورة في غضون دقائق قليلة. في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، مؤكدة أنها بذلك أحبطت محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على أراضي روسيا.وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنها تصدت للهجوم وأسقطت الطائرة في 28 أغسطس حوالي الساعة 23.00 مساء، وأضافت أنه "تم تدمير المسيرة في الجو بنيران الدفاعات الجوية المناوبة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، يوم السبت الماضي، أن أربعة مدنيين أصيبوا نتيجة القصف الأوكراني بالذخائر العنقودية في قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي في مقاطعة بيلغورود.يذكر أن القوات المسلحة الروسية بدأت هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يُعتقد أن الخدمات الخاصة الأوكرانية تقف وراءه. وشنت القوات الروسية ضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يُعلن عن إنذارات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230828/القوات-الأوكرانية-تستهدف-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-80-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080506401.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار

إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في 4 مقاطعات من أوكرانية

23:01 GMT 28.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفادت خرائط الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، بأنه الإعلان عن حالة التأهب الجوي وسماع صفارات الإنذار في مقاطعات خاركوف وبولتافا وسومي ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وأضافت بيانات الوزارة أن صفارات الإنذار بدأت في مقاطعة خاركوف في تمام الساعة 00:05 بتوقيت موسكو، ثم امتدت إلى المقاطعات الأخرى المذكورة في غضون دقائق قليلة.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، مؤكدة أنها بذلك أحبطت محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على أراضي روسيا.
قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات إس بي جي-9 في قرية بيركوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
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22:38 GMT
وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنها تصدت للهجوم وأسقطت الطائرة في 28 أغسطس حوالي الساعة 23.00 مساء، وأضافت أنه "تم تدمير المسيرة في الجو بنيران الدفاعات الجوية المناوبة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، يوم السبت الماضي، أن أربعة مدنيين أصيبوا نتيجة القصف الأوكراني بالذخائر العنقودية في قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي في مقاطعة بيلغورود.
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
مستشار لدى البنتاغون: زيلينسكي سيهرب ويأخذ معه الملايين التي سرقها
20:35 GMT
يذكر أن القوات المسلحة الروسية بدأت هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يُعتقد أن الخدمات الخاصة الأوكرانية تقف وراءه.
وشنت القوات الروسية ضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يُعلن عن إنذارات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
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