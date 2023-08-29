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https://sputnikarabic.ae/20230829/الجيش-الصيني-يجري-مناورات-عسكرية-تستمر-3-أيام-1080527803.html
الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية تستمر 3 أيام
الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية تستمر 3 أيام
يجري الأسطول الصيني مناورات بحرية، هذا الأسبوع، تشمل عدة مناطق في البحر الأصفر وبحر الصين الجنوبي وخليج تونكين. 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T14:04+0000
2023-08-29T14:04+0000
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وتستمر المناورات خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس/ آب الجاري، حسبما ذكرت "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية، وفقا لبيان حصلت عليه من إدارة السلامة البحرية، اليوم الثلاثاء.ولفت البيان إلى أن المناورات تجري على مراحل خلال الأيام الثلاثة وتشمل استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بينما لم يتم ذكر المزيد من التفاصيل.وتمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم 730 وحدة بحرية متنوعة تشمل حاملتي طائرات و3 حاملات مروحيات وقوة مدمرات تتكون من 50 مدمرة، إضافة إلى 43 فرقاطة.كما تمتلك الصين ثاني أضخم قوة كورفيتات في العالم بـ 72 كورفيت و78 غواصة تجعل الصين الأقوى عالميا في هذا السلاح.وتمتلك الصين أيضا 150 سفينة دورية تجعل الصين في المرتبة الـ 4 عالميا، إضافة إلى 36 كاسحة ألغام بحرية.
https://sputnikarabic.ae/20220925/لياونينغ-ما-هي-قدرات-أول-حاملة-طائرات-صينية-1068221192.html
https://sputnikarabic.ae/20230814/وزارة-الدفاع-الصينية-التعاون-بين-الجيش-الروسي-والصيني-يهدف-إلى-حماية-العدالة-في-العالم-1080044278.html
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رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الأخبار

الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية تستمر 3 أيام

14:04 GMT 29.08.2023
© Sputnik . Анна Раткоглоمدمرة صينية
مدمرة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© Sputnik . Анна Раткогло
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يجري الأسطول الصيني مناورات بحرية، هذا الأسبوع، تشمل عدة مناطق في البحر الأصفر وبحر الصين الجنوبي وخليج تونكين.
وتستمر المناورات خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس/ آب الجاري، حسبما ذكرت "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية، وفقا لبيان حصلت عليه من إدارة السلامة البحرية، اليوم الثلاثاء.
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
"لياونينغ"... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
25 سبتمبر 2022, 16:11 GMT
ولفت البيان إلى أن المناورات تجري على مراحل خلال الأيام الثلاثة وتشمل استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بينما لم يتم ذكر المزيد من التفاصيل.
وتمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم 730 وحدة بحرية متنوعة تشمل حاملتي طائرات و3 حاملات مروحيات وقوة مدمرات تتكون من 50 مدمرة، إضافة إلى 43 فرقاطة.
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
وزارة الدفاع الصينية: التعاون بين الجيش الروسي والصيني يهدف إلى حماية العدالة في العالم
14 أغسطس, 09:07 GMT
كما تمتلك الصين ثاني أضخم قوة كورفيتات في العالم بـ 72 كورفيت و78 غواصة تجعل الصين الأقوى عالميا في هذا السلاح.
وتمتلك الصين أيضا 150 سفينة دورية تجعل الصين في المرتبة الـ 4 عالميا، إضافة إلى 36 كاسحة ألغام بحرية.
© Sputnikلياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
© Sputnik
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