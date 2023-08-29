https://sputnikarabic.ae/20230829/الجيش-الصيني-يجري-مناورات-عسكرية-تستمر-3-أيام-1080527803.html

الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية تستمر 3 أيام

الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية تستمر 3 أيام

يجري الأسطول الصيني مناورات بحرية، هذا الأسبوع، تشمل عدة مناطق في البحر الأصفر وبحر الصين الجنوبي وخليج تونكين. 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T14:04+0000

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وتستمر المناورات خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس/ آب الجاري، حسبما ذكرت "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية، وفقا لبيان حصلت عليه من إدارة السلامة البحرية، اليوم الثلاثاء.ولفت البيان إلى أن المناورات تجري على مراحل خلال الأيام الثلاثة وتشمل استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بينما لم يتم ذكر المزيد من التفاصيل.وتمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم 730 وحدة بحرية متنوعة تشمل حاملتي طائرات و3 حاملات مروحيات وقوة مدمرات تتكون من 50 مدمرة، إضافة إلى 43 فرقاطة.كما تمتلك الصين ثاني أضخم قوة كورفيتات في العالم بـ 72 كورفيت و78 غواصة تجعل الصين الأقوى عالميا في هذا السلاح.وتمتلك الصين أيضا 150 سفينة دورية تجعل الصين في المرتبة الـ 4 عالميا، إضافة إلى 36 كاسحة ألغام بحرية.

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