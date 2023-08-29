https://sputnikarabic.ae/20230829/العراق-وتركيا-يبحثان-تفعيل-اللجان-المشتركة-وزيادة-حجم-التبادل-التجاري-1080538698.html

العراق وتركيا يبحثان تفعيل اللجان المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري

العراق وتركيا يبحثان تفعيل اللجان المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري

عقد وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع نظيره التركي، عمر بولات، خلال زيارة الأخيرة للعاصمة بغداد. 29.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-29T18:36+0000

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وأعلنت وزارة التجارة العراقية عن الاتفاق مع الجانب التركي على تفعيل اللجان المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتذليل العقبات بينهما.ونقلت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة التجارة العراقية عقدها لاجتماع مشترك مع وفد تركي يزور بغداد، من أجل إجراء مباحثات تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين، حيث شارك في تلك الاجتماعات مسؤولون عراقيون آخرون وعدد كبير من رجال الأعمال الأتراك.واتفق الجانبان التركي والعراقي على تفعيل اللجان المشتركة والاتفاقات الموقعة بينهما وتذليل العقبات وزيادة حجم التبادل التجاري، حيث أكد وزير التجارة العراقي أن رئيس الوزراء في بلاده، محمد شياع السوداني، قد وجه بتذليل جميع العقبات التي تقف أمام تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الجانب التركي.وأشار أثير الغريري إلى أن شياع السوداني قد طالب وزارة التجارة العراقية بتوفير بيئة الأعمال وزيادة حجم التبادل التجاري لآفاق أوسع تترجم على أرض الواقع، منوها إلى "أهمية دخول الشركات التركية في المشاريع الاستثمارية بمجال الصناعات والخدمات والمجالات الأخرى التي يحتاجها السوق العراقي والتي تنمي وتطور العلاقات وترفع حجم التبادل التجاري تماشياً مع توجهات الحكومة في هذا الجانب".ومن ناحيته، جدد وزير التجارة التركي، عمر بولات، تأكيد عزم بلاده على رفع العلاقات التركية العراقية إلى مستويات أعلى في مختلف المجالات وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين أنقرة وبغداد.وفي سياق متصل، طالب الرئيس العراقي خلال لقائه بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على هامش زيارة الأخيرة لبغداد، الأسبوع الماضي، ضرورة أن يحصل العراق على حصة عادلة من المياه، في حين دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجانب التركي إلى زيادة إطلاقات نهر الفرات.وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أجرى مباحثات ثنائية مع نظيره التركي هاكان فيدان، تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها آثار أزمة المياه على العراق.ولفتت وكالة "واع" إلى أن "الوزيرين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرقا إلى ملف المياه والتغيرات المناخية، حيث أوضح وزير الخارجية العراقية أن الجفاف يهدد الأنشطة الزراعية والاقتصادية في العراق، مشددا على ضرورة حصول بغداد على حصة عادلة من المياه.

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