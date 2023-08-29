https://sputnikarabic.ae/20230829/مصر-تطلق-رحلات-جوية-مباشرة-من-القاهرة-إلى-بورتسودان-1080541668.html
مصر تطلق رحلات جوية مباشرة من القاهرة إلى بورتسودان
مصر تطلق رحلات جوية مباشرة من القاهرة إلى بورتسودان
أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، مساء الثلاثاء، عن تنظيم رحلات جوية مباشرة من القاهرة إلى مدينة بورتسودان اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل بمعدل رحلة... 29.08.2023, سبوتنيك عربي
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القاهرة- سبوتنيك. يشار إلى أن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، كان قد وصل إلى مصر أمس الثلاثاء في أول زيارة خارجية له منذ بداية الأزمة السودانية في منتصف أبريل/نيسان الماضي. والتقى البرهان بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وناقشا جهود تسوية الأزمة الراهنة، وذلك بعدما أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية فتح المجال الجوي في القطاع الشرقي للبلاد أمام حركة الطيران.من جانبها، ذكرت الرئاسة المصرية في بيان سابق لها، أن اللقاء الذي جمع بين السيسي والبرهان، في مدينة العلمين الجديدة، "شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامتة وأمنه".وتناول اللقاء كذلك "تطورات مسار دول جوار السودان، وترحيب البرهان بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخرا في مصر، كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني، لاسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام"، وفقا للبيان.وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، على "اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة".
https://sputnikarabic.ae/20230829/السيسي-يستقبل--البرهان-في-مطار-العلمين-فيديو-1080515792.html
https://sputnikarabic.ae/20230821/الخارجية-المصرية-شكري-يناقش-مع-بلينكن-هاتفيا-الأوضاع-في-السودان-وليبيا-والنيجر-1080297656.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
مصر تطلق رحلات جوية مباشرة من القاهرة إلى بورتسودان
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أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، مساء الثلاثاء، عن تنظيم رحلات جوية مباشرة من القاهرة إلى مدينة بورتسودان اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل بمعدل رحلة يوميا.
القاهرة- سبوتنيك. يشار إلى أن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان
، كان قد وصل إلى مصر أمس الثلاثاء في أول زيارة خارجية له منذ بداية الأزمة السودانية في منتصف أبريل/نيسان الماضي.
والتقى البرهان بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وناقشا جهود تسوية الأزمة الراهنة، وذلك بعدما أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية فتح المجال الجوي في القطاع الشرقي للبلاد أمام حركة الطيران.
من جانبها، ذكرت الرئاسة المصرية في بيان سابق لها، أن اللقاء الذي جمع بين السيسي والبرهان
، في مدينة العلمين الجديدة، "شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامتة وأمنه".
وتناول اللقاء كذلك "تطورات مسار دول جوار السودان، وترحيب البرهان بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخرا في مصر، كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني، لاسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام"، وفقا للبيان.
وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، على "اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة".