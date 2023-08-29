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https://sputnikarabic.ae/20230829/مصر-تطلق-رحلات-جوية-مباشرة-من-القاهرة-إلى-بورتسودان-1080541668.html
مصر تطلق رحلات جوية مباشرة من القاهرة إلى بورتسودان
مصر تطلق رحلات جوية مباشرة من القاهرة إلى بورتسودان
أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، مساء الثلاثاء، عن تنظيم رحلات جوية مباشرة من القاهرة إلى مدينة بورتسودان اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل بمعدل رحلة... 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T22:39+0000
2023-08-29T22:39+0000
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القاهرة- سبوتنيك. يشار إلى أن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، كان قد وصل إلى مصر أمس الثلاثاء في أول زيارة خارجية له منذ بداية الأزمة السودانية في منتصف أبريل/نيسان الماضي. والتقى البرهان بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وناقشا جهود تسوية الأزمة الراهنة، وذلك بعدما أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية فتح المجال الجوي في القطاع الشرقي للبلاد أمام حركة الطيران.من جانبها، ذكرت الرئاسة المصرية في بيان سابق لها، أن اللقاء الذي جمع بين السيسي والبرهان، في مدينة العلمين الجديدة، "شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامتة وأمنه".وتناول اللقاء كذلك "تطورات مسار دول جوار السودان، وترحيب البرهان بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخرا في مصر، كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني، لاسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام"، وفقا للبيان.وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، على "اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة".
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

مصر تطلق رحلات جوية مباشرة من القاهرة إلى بورتسودان

22:39 GMT 29.08.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمصر للطيران تطلق أولى رحلاتها من القاهرة إلى بنغازي شرقي ليبيا
مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها من القاهرة إلى بنغازي شرقي ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، مساء الثلاثاء، عن تنظيم رحلات جوية مباشرة من القاهرة إلى مدينة بورتسودان اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل بمعدل رحلة يوميا.
القاهرة- سبوتنيك. يشار إلى أن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، كان قد وصل إلى مصر أمس الثلاثاء في أول زيارة خارجية له منذ بداية الأزمة السودانية في منتصف أبريل/نيسان الماضي.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان في القصر الرئاسي بالعاصمة القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2023
السيسي يستقبل البرهان في مطار العلمين... فيديو
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والتقى البرهان بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وناقشا جهود تسوية الأزمة الراهنة، وذلك بعدما أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية فتح المجال الجوي في القطاع الشرقي للبلاد أمام حركة الطيران.
من جانبها، ذكرت الرئاسة المصرية في بيان سابق لها، أن اللقاء الذي جمع بين السيسي والبرهان، في مدينة العلمين الجديدة، "شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامتة وأمنه".
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
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وتناول اللقاء كذلك "تطورات مسار دول جوار السودان، وترحيب البرهان بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخرا في مصر، كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني، لاسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام"، وفقا للبيان.
وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، على "اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة".
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