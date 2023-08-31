https://sputnikarabic.ae/20230831/وزيرة-التجارة-الأمريكية-لم-أناقش-مسألة-تايوان-خلال-زيارتي-إلى-الصين-1080596016.html

وزيرة التجارة الأمريكية: لم أناقش مسألة تايوان خلال زيارتي إلى الصين

وزيرة التجارة الأمريكية: لم أناقش مسألة تايوان خلال زيارتي إلى الصين

قالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، اليوم الخميس، إن الرسالة التي أرسلتها إلى الصين خلال زيارتها لبكين، بشأن تلبية مصالح بلادها، "لقيت استحسانا" من... 31.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-31T18:38+0000

2023-08-31T18:38+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وأكدت في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أنه "ليس لدى أمريكا مصلحة في كبح جماح الصين أو كبح جماح شعبها، ولكن لدينا مصلحة في حماية أمننا القومي أولا وقبل كل شيء، ونجد أن استراتيجيات الاندماج العسكري الصينية مثيرة للقلق للغاية، ولدينا مصلحة في أن يكون لدينا مجال متكافئ، حتى تتمكن شركاتنا وعمالنا من المنافسة، وتلك كانت هي رسالتي، وأعتقد أنه تم استقبالها بشكل جيد".ولفتت ريموندو إلى أنه خلال زيارتها إلى بكين، حذرت القادة الصينيين من أن الشركات الأمريكية قد تتوقف عن الاستثمار في الصين، دون أن تتخذ بكين إجراءات سريعة لمعالجة شكواهم بشأن تدهور الأوضاع، والناجمة عن المداهمات على الشركات، والغرامات غير المبررة، والسلوك الرسمي الذي لا يمكن التنبؤ به، بحسب قولها.كما أشارت وزيرة التجارية الأمريكية، جينا ريموندو، في تصريحاتها إلى أنها تطرقت خلال زيارتها إلى الصين لمسألة تراجع بكين عن التزاماتها بشراء طائرات أمريكية من الشركة المصنعة "بوينغ"، باعتبارها إحدى القضايا المهمة، على حد تقييمها.وقالت:وأوضحت وزيرة التجارة الأمريكية في تصريحاتها المتلفزة، أن موضوع تايوان لم يتم طرحه في مناقشاتها مع المسؤولين الصينيين، ووصفت اجتماعها مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ وكذلك مع المسؤولين الآخرين بأنه "مثمر للغاية"، في حين أضافت أنها "لم توجه أي انتقادات" خلال رسائلها.وتعد وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، هي رابع مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يزور الصين مؤخرا، من بعد رحلة وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إلى هناك في شهر يوليو/ تموز الماضي، والتي سعت من خلالها لاستعادة العلاقات مع الصين، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها بسبب الخلافات حول التكنولوجيا والأمن وتايوان، من بين قضايا أخرى.

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