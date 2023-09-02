https://sputnikarabic.ae/20230902/ما-حكاية-رفض-سفير-الاتحاد-الأوروبي-في-ليبيا-هل-يتعلق-بـاللقاء-السري-1080644765.html

ما حكاية رفض سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا.. هل يتعلق بـ"اللقاء السري"؟

ما حكاية رفض سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا.. هل يتعلق بـ"اللقاء السري"؟

أفادت تقارير بأن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رفضت تعيين المرشح الإيطالي لرئاسة البعثة الأوروبية في ليبيا، وسط توقعات بأن... 02.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-02T19:28+0000

2023-09-02T19:28+0000

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ونقلت "بوابة الوسط" الليبية عن وسائل إعلام قولها إن حكومة عبد الحميد الدبيبة، رفضت الإيطالي نيكولا أورلاندو، بعدما صدر إخطار كتابي باسمه من بروكسل إلى طرابلس، بينما قالت وكالة "نوفا" الإيطالية، الجمعة، إن المفوضية الأوروبية لم تنف أو تؤكد أنباء رفض أورلاندو. وأوضحت الوكالة أن المفوضية ستنشر اسم سفيرها الجديد لدى طرابلس بعد الموافقة على تعيينه. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، نبيلة مصرالي، ردا على سؤل لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "يمكننا أن نؤكد أن السفير خوسيه ساباديل أنهى ولايته في ليبيا اليوم كما هو مخطط له في نهاية فترة خدمته العادية"، رافضة التعليق على "رفض" السلطات في طرابلس اعتماد الدبلوماسي الإيطالي، وهو قرار وصفته المصادر بـ"الصفعة غير المتوقعة" لحكومة جورجا ميلوني.ورجحت وسائل إعلام أمريكية أن يكون سبب رفض حكومة الدبيبة لهذا المرشح، هو تعامله الكثيف مع قائد الجيش المشير خليفة حفتر، خلال عمله ممثلا لإيطاليا في ليبيا.وقد ترددت أنباء عن تسمية رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الرياض الفرنسي باتريك سيمونيت، بحكم أنه جاء في المركز الثاني بعد الدبلوماسي الإيطالي في قائمة المرشحين لمنصب المبعوث الأوروبي إلى ليبيا.ووفقا للتقارير، من المتوقع موافقة طرابلس على المرشح الفرنسي، لكن قلة خبرته في الملف الليبي، ربما تحول دون ذلك؛ لأن عمله السابق كان في السعودية والبحرين وعمان.وهناك منافسة طويلة الأمد بين إيطاليا وفرنسا في ليبيا لأنها تمثل للبلدين أهمية استراتيجية بسبب ثروتها النفطية ودورها في أزمة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.ومن زاوية أخرى، رجحت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن يكون لرفض مرشح إيطاليا علاقة بلقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي تم الكشف عنه مؤخرا، والذي تسبب في ضجة كبيرة في الشارع الليبي، الذي يرفض التطبيع مع إسرائيل.وقالت المجلة إن الدبيبة غير وجهته بشكل واضح من خلال إبعاد إيطاليا بسبب لقاء "كوهين - المنقوش" الذي اضطره لنفي أي توجه نحو التطبيع لتهدئة الشارع الليبي.وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد الماضي، أنه اجتمع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا، ووصف ذلك بـ "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا"، مشيرا إلى أنها خطوة أولى للعلاقات بين إسرائيل وليبيا.وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية "التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".وشددت الخارجية الليبية على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، مشيرة إلى أن هذا موقف راسخ لا تراجع عنه.وقال المجلس الرئاسي الليبية إن "أي تعامل مع الكيان الصهيوني يعد خرقا للقوانين الليبية".واليوم السبت، أعلن النائب العام الليبي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة "اللقاء السري" بين المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في روما.

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