https://sputnikarabic.ae/20230904/رئيسي-مقاومة-الاستعمار-تؤكد-صحوة-الدول-الأفريقية-1080689074.html
رئيسي: مقاومة الاستعمار تؤكد صحوة الدول الأفريقية
رئيسي: مقاومة الاستعمار تؤكد صحوة الدول الأفريقية
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن "الدول الأفريقية أصبح لديها إدراك دقيق لما تحتاجه"، مشيرا إلى أنه "هناك صحوة تتمثل في مقاومتها للمستعمرين". 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T13:53+0000
2023-09-04T13:53+0000
2023-09-04T13:54+0000
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جاء ذلك خلال استقبال رئيسي وزيرة خارجية بوركينا فاسو، أولويا رومبا، اليوم الاثنين، حسبما أعلنت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وشدد رئيسي على أن "تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي مع بوركينا فاسو، له أهمية كبيرة في تحسين العلاقات بين البلدين".وتابع: "إيران مستعدة لنقل خبراتها إلى الدول الأفريقية فيما يتعلق بما حققته من إنجازات"، مشيرًا إلى أن "طهران أصبحت تمتلك علاقات طيبة مع جميع الدول الأفريقية منذ انتصار الثورة الإسلامية".واعتبر الرئيس الإيراني أن "إيران تمثل نموذجا في مواجهة الغطرسة والهيمنة"، بينما قالت وزيرة خارجية بوركينا فاسو، إن "تفعيل المحاور للتعاون مع إيران، هي من أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال وزارتها".يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا مستمرًا للنفوذ الغربي في العديد من الدول الأفريقية وأبرزها بوركينا فاسو.وكانت فرنسا الخاسر الأكبر من صحوة الدول الأفريقية، حيث تراجع نفوذها في المنطقة التي كانت تنهب ثروات شعوبها منذ عقود وأبرزها اليورانيوم والذهب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, بوركينا فاسو
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, بوركينا فاسو
رئيسي: مقاومة الاستعمار تؤكد صحوة الدول الأفريقية
13:53 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 13:54 GMT 04.09.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن "الدول الأفريقية أصبح لديها إدراك دقيق لما تحتاجه"، مشيرا إلى أنه "هناك صحوة تتمثل في مقاومتها للمستعمرين".
جاء ذلك خلال استقبال رئيسي وزيرة خارجية بوركينا فاسو، أولويا رومبا، اليوم الاثنين، حسبما أعلنت
وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وشدد رئيسي على أن "تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي مع بوركينا فاسو، له أهمية كبيرة في تحسين العلاقات بين البلدين".
وتابع: "إيران مستعدة لنقل خبراتها إلى الدول الأفريقية
فيما يتعلق بما حققته من إنجازات"، مشيرًا إلى أن "طهران أصبحت تمتلك علاقات طيبة مع جميع الدول الأفريقية منذ انتصار الثورة الإسلامية".
واعتبر الرئيس الإيراني أن "إيران تمثل نموذجا في مواجهة الغطرسة والهيمنة"، بينما قالت وزيرة خارجية بوركينا فاسو، إن "تفعيل المحاور للتعاون مع إيران، هي من أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال وزارتها".
يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا مستمرًا
للنفوذ الغربي في العديد من الدول الأفريقية وأبرزها بوركينا فاسو.
وكانت فرنسا الخاسر الأكبر من صحوة الدول الأفريقية، حيث تراجع نفوذها
في المنطقة التي كانت تنهب ثروات شعوبها منذ عقود وأبرزها اليورانيوم والذهب.