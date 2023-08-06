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https://sputnikarabic.ae/20230806/إيران-أمريكا-هي-الحكومة-الوحيدة-التي-لها-تاريخ-مظلم-في-استخدام-النووي-كسلاح-للدمار-الشامل-1079828585.html
إيران: أمريكا هي الحكومة الوحيدة التي لها تاريخ مظلم في استخدام النووي كسلاح للدمار الشامل
إيران: أمريكا هي الحكومة الوحيدة التي لها تاريخ مظلم في استخدام النووي كسلاح للدمار الشامل
انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأحد، أن تكون أمريكا هي صاحبة ‏لواء حظر استخدام الأسلحة النووية.‏ 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T10:16+0000
2023-08-06T10:16+0000
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وكتب على "تويتر": "أمريكا هي الحكومة الوحيدة التي لها تاريخ مظلم في استخدام الأسلحة النووية كسلاح للدمار الشامل ومساعدة نظام غير شرعي بأكبر ترسانة نووية".وتابع متسائلا: "هل يليق بأمريكا أن تكون هي صاحبة لواء حظر استخدام الأسلحة النووية؟"، موضحا أن "ادعاءات الدولة حول برنامج إيران النووي هي تكرار متعمد لكذبة كبيرة".تأتي تصريحات وزارة الخارجية الإيرانية، بمناسبة إحياء العالم اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس/ آب، الذكرى السنوية لأول هجوم أمريكي في العالم بقنبلة ذرية عام 1945، والذي أودى بحياة نحو 140 ألف من سكان مدينة هيروشيما اليابانية، الذين قدر عددهم آنذاك بنحو 350 ألف نسمة.وتسببت القنبلة التي ألقتها طائرة أمريكية بمقتل عشرات الآلاف على الفور، بينما لقي آخرون مصرعهم في وقت لاحق، إزاء التعرض للإشعاع الناتج عن القنبلة، أو بسبب الإصابة بحروق شديدة.وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثورعلى آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230806/الأمم-المتحدة-محذرة-طبول-الحرب-النووية-تدق-من-جديد-1079825791.html
https://sputnikarabic.ae/20230805/كوريا-الشمالية-أمريكا-هي-أول-مستخدم-للنووي-في-العالم-ولا-نشكل-تهديدا-للدول-التي-تحترم-سيادتنا-1079810525.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران: أمريكا هي الحكومة الوحيدة التي لها تاريخ مظلم في استخدام النووي كسلاح للدمار الشامل

10:16 GMT 06.08.2023
© Sputnik . Archive / الانتقال إلى بنك الصورهيروشيما
هيروشيما - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
هيروشيما
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انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأحد، أن تكون أمريكا هي صاحبة ‏لواء حظر استخدام الأسلحة النووية.‏
وكتب على "تويتر": "أمريكا هي الحكومة الوحيدة التي لها تاريخ مظلم في استخدام الأسلحة النووية كسلاح للدمار الشامل ومساعدة نظام غير شرعي بأكبر ترسانة نووية".
وتابع متسائلا: "هل يليق بأمريكا أن تكون هي صاحبة لواء حظر استخدام الأسلحة النووية؟"، موضحا أن "ادعاءات الدولة حول برنامج إيران النووي هي تكرار متعمد لكذبة كبيرة".
تأتي تصريحات وزارة الخارجية الإيرانية، بمناسبة إحياء العالم اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس/ آب، الذكرى السنوية لأول هجوم أمريكي في العالم بقنبلة ذرية عام 1945، والذي أودى بحياة نحو 140 ألف من سكان مدينة هيروشيما اليابانية، الذين قدر عددهم آنذاك بنحو 350 ألف نسمة.
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وتسببت القنبلة التي ألقتها طائرة أمريكية بمقتل عشرات الآلاف على الفور، بينما لقي آخرون مصرعهم في وقت لاحق، إزاء التعرض للإشعاع الناتج عن القنبلة، أو بسبب الإصابة بحروق شديدة.
وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
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أمس, 11:26 GMT
وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثورعلى آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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