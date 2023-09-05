https://sputnikarabic.ae/20230905/قرعة-كأس-العالم-للأندية-مواجهة-محتملة-بين-اتحاد-جدة-والأهلي-المصري-1080722037.html

قرعة كأس العالم للأندية... مواجهة محتملة بين اتحاد جدة والأهلي المصري

قرعة كأس العالم للأندية... مواجهة محتملة بين اتحاد جدة والأهلي المصري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023 المقامة في المملكة العربية السعودية، في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 05.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-05T12:57+0000

2023-09-05T12:57+0000

2023-09-05T12:58+0000

مجتمع

كأس العالم للأندية

نادي الأهلي

مانشستر سيتي

منوعات

رياضة

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وأسفرت القرعة، وفقا للموقع الرسمي للفيفا، عن مواجهة بين الاتحاد السعودي مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في المباراة الافتتاحية للبطولة، حيث تنص لوائح البطولة أن ممثل البلد المستضيف يواجه نظيره بطل أوقيانوسيا.وفي الدور الثاني يلتقي الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، الفائز من مباراة الاتحاد السعودي مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، من أجل حسم البطاقة المؤهلة للدور نصف النهائي للبطولة.وسيتأهل الفائز للدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية ليواجه بطل كوبا ليبرتادوريس، الذي سيتم تحديده في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.في المقابل يلعب أوراوا الياباني بطل آسيا مع كلوب ليون المكسيكي ممثل أمريكا الشمالية في المواجهة الثانية بالدور الثاني، ويتأهل الفائز من منهما لمواجهة مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، في نصف النهائي.ومن المقرر أن تقام منافسات المسابقة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 12 ديسمبر، وحتى يوم 22 من الشهر ذاته.وأعلنت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، فوزها بتنظيم نسخة كأس العالم للأندية 2023، بعد اختيارها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".وكانت المغرب هي آخر دولة فازت باستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي أقيمت في الفترة من 1 فبراير/ شباط الماضي، وحتى 11 من الشهر ذاته.وتوج فريق ريال مدريد الإسباني، بالبطولة، بعد فوزه على الهلال السعودي في المباراة النهائية بنتيجة (5-3).

https://sputnikarabic.ae/20230626/فيفا-يكشف-تفاصيل-إقامة-كأس-العالم-للأندية-2023-في-مدينة-جدة-السعودية-1078515111.html

https://sputnikarabic.ae/20230211/فلامنجو-البرازيلي-يحقق-فوزا-مثيرا-على-الأهلي-المصري-ويحصد-برونزية-كأس-العالم-للأندية-1073397108.html

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كأس العالم للأندية, نادي الأهلي, مانشستر سيتي, منوعات, رياضة