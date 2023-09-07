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إعلام: مجموعة العشرين توافق على منح الاتحاد الأفريقي صفة "عضو دائم" - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230907/إعلام-دول-مجموعة-العشرين-توافق-على-منح-الاتحاد-الأفريقي-صفة-عضو-دائم-في-المجموعة---عاجل-1080774490.html
إعلام: مجموعة العشرين توافق على منح الاتحاد الأفريقي صفة "عضو دائم" - عاجل
إعلام: مجموعة العشرين توافق على منح الاتحاد الأفريقي صفة "عضو دائم" - عاجل
ذكرت وسائل إعلام أن دول مجموعة العشرين وافقت على منح الاتحاد الأفريقي صفة عضو دائم في المجموعة، وأشارت إلى أن القرار سيتم الإعلان عنه خلال القمة التي تستضيفها... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T06:49+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين سيكسبه نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي في المجموعة، التي تتطلع إلى إتاحة حضور أقوى لدول أفريقيا في القضايا الدولية.
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العالم, أخبار العالم الآن, مجموعة العشرين, أخبار الهند اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, مجموعة العشرين, أخبار الهند اليوم

إعلام: مجموعة العشرين توافق على منح الاتحاد الأفريقي صفة "عضو دائم" - عاجل

06:49 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 07:01 GMT 07.09.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا
مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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يتبع
ذكرت وسائل إعلام أن دول مجموعة العشرين وافقت على منح الاتحاد الأفريقي صفة عضو دائم في المجموعة، وأشارت إلى أن القرار سيتم الإعلان عنه خلال القمة التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، مطلع الأسبوع المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين سيكسبه نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي في المجموعة، التي تتطلع إلى إتاحة حضور أقوى لدول أفريقيا في القضايا الدولية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:08 GMT
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