https://sputnikarabic.ae/20230907/إعلام-دول-مجموعة-العشرين-توافق-على-منح-الاتحاد-الأفريقي-صفة-عضو-دائم-في-المجموعة---عاجل-1080774490.html
إعلام: مجموعة العشرين توافق على منح الاتحاد الأفريقي صفة "عضو دائم" - عاجل
إعلام: مجموعة العشرين توافق على منح الاتحاد الأفريقي صفة "عضو دائم" - عاجل
ذكرت وسائل إعلام أن دول مجموعة العشرين وافقت على منح الاتحاد الأفريقي صفة عضو دائم في المجموعة، وأشارت إلى أن القرار سيتم الإعلان عنه خلال القمة التي تستضيفها... 07.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-07T06:49+0000
2023-09-07T06:49+0000
2023-09-07T07:01+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين سيكسبه نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي في المجموعة، التي تتطلع إلى إتاحة حضور أقوى لدول أفريقيا في القضايا الدولية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, مجموعة العشرين, أخبار الهند اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, مجموعة العشرين, أخبار الهند اليوم
إعلام: مجموعة العشرين توافق على منح الاتحاد الأفريقي صفة "عضو دائم" - عاجل
06:49 GMT 07.09.2023 (تم التحديث: 07:01 GMT 07.09.2023) تابعنا عبر
يتبع
ذكرت وسائل إعلام أن دول مجموعة العشرين وافقت على منح الاتحاد الأفريقي صفة عضو دائم في المجموعة، وأشارت إلى أن القرار سيتم الإعلان عنه خلال القمة التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، مطلع الأسبوع المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين سيكسبه نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي في المجموعة، التي تتطلع إلى إتاحة حضور أقوى لدول أفريقيا في القضايا الدولية.