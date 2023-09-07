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تركيا تحيد قيادية من حزب العمال الكردستاني في سوريا

تركيا تحيد قيادية من حزب العمال الكردستاني في سوريا

تمكن جهاز الاستخبارات التركي، اليوم الخميس، من تحييد المسؤولة عن تحويل الأموال في حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، في مدينة رميلان السورية. 07.09.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم الخميس، عن مصادر أمنية تركية، أن "الاستخبارات التركية، نجحت في تحييد قيادية بارزة في قوات "واي بي جي/ بي كي كي"، تسمى زلفيه بينبير".وأوضحت الوكالة أن "زلفية بينبير المعروفة باسم "روجنا"، قد انضمت إلى حزب "بي كي كي"، في العام 1993، وشاركت بأنشطة التنظيم المتعددة في كل من سوريا والعراق، حيث استلمت قيادة قوات الأمن "الأسايش" في مدينة كوباني (عين العرب).وأشارت الوكالة إلى أن "القيادية في حزب العمال الكردستاني شغلت منصب ممثل وحدات "حماية المرأة"، حيث اعتبرت أحد المسؤولين الاقتصاديين المهمين في "واي بي جي/ بي كي كي"، فهي تعد أحد المستلمين أو القائمين على تحويل الأموال".وكانت الاستخبارات التركية قد أدرجت القيادية في حزب"بي كي كي" ضمن قائمة المطلوبين لديها، بسبب أنشطتها وتورطها في العديد من الهجمات ضد قوات الأمن التركية في الماضي، بحسب قول الاستخبارات التركية .وأعلنت تركيا، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، مقتل قيادي في حزب العمال الكردستاني، خلال عملية أمنية نفذتها الاستخبارات التركية في سوريا.وذكرت وكالة "الأناضول"، نقلا عن مصادر أمنية، أن "الاستخبارات التركية، اقتفت آثار المدعو عبد الرحمن جادرجي، القيادي في تنظيم "بي كي كي" الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا"، وأضافت المصادر أن "الاستخبارات توصلت إلى معلومات تفيد بإقامة جادرجي، في سوريا".ولفتت الوكالة إلى أن "عناصر الاستخبارات التركية، قامت بتتبع آثار جادرجي، في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وتمكنت من تحييده في المنطقة".

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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار