https://sputnikarabic.ae/20230908/الصحة-العالمية-تعرب-عن-قلقها-بشأن-كورونا-خلال-الأشهر-المقبلة-1080828034.html
الصحة العالمية تعرب عن قلقها بشأن كورونا خلال الأشهر المقبلة
الصحة العالمية تعرب عن قلقها بشأن كورونا خلال الأشهر المقبلة
صرح تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بأن هناك ما وصفه بالـ"اتجاهات المقلقة" لفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم خلال الأشهر... 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T15:13+0000
2023-09-08T15:13+0000
2023-09-08T15:13+0000
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وأعرب غيبريسوس عن قلقه بشأن "كوفيد-19" قبل موسم الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وذلك رغم أن شركتي "مودرنا" و"فايزر" تحدثتا عن أن لقاحاتهما ضد المرض أثبتت فاعلية ضد المتحور الجديد.وأضاف غيبريسوس أن القلق بشأن فيروس كورونا في الشهور المقبلة يزداد بشكل خاص في بعض مناطق الشرق الأوسط وآسيا، كما تتزايد حالات الإصابة التي تتطلب الدخول إلى المستشفيات في أوروبا.يذكر أن ريانة بو حاقة، ممثلة منظمة الصحة العالمية في قطر، كانت قد كشفت في أغسطس/ آب الماضي، عن أن هناك تسجيلًا لـ 7 آلاف حالة إصابة بالمتحور الجديد لفيروس "كوفيد-19" المعروف بـ "إي جي .5". وأكدت المسؤولة أن المتحور الجديد ينتشر بشكل أسرع ويتميز بسرعة النمو، مشيرة إلى أن هذه الإصابات بالمتحور الجديد سُجلت في 52 دولة حول العالم.وأعربت بو حاقة عن قلقها بشأن المسنين والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرئة والسرطان، حيث يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمتحور بسبب ضعف المناعة. وفيما يتعلق بأعراض المتحور "إي جي .5"، أوضحت بو حاقة أنها مشابهة لأعراض السلالات السابقة لكوفيد-19 مثل التعب والإسهال وضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة والحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال وآلام الجسد والعضلات، وقد يكون هناك انخفاض في نسبة الأكسجين في حالات الإصابة الشديدة. وحذرت بو حاقة من أن المتحور الجديد "إي جي .5" قادر على إصابة الأشخاص الذين تلقوا لقاح "كوفيد-19"، بسبب خصائصه في تجاوز الحماية المناعية.
https://sputnikarabic.ae/20230828/الصين-تلغي-فحوصات-كورونا-قبل-الدخول-إلى-أراضيها-1080488043.html
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أخبار العالم الآن, العالم, منظمة الصحة العالمية, الأخبار, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الصحة
أخبار العالم الآن, العالم, منظمة الصحة العالمية, الأخبار, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, الصحة
الصحة العالمية تعرب عن قلقها بشأن كورونا خلال الأشهر المقبلة
تابعنا عبر
صرح تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بأن هناك ما وصفه بالـ"اتجاهات المقلقة" لفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم خلال الأشهر المقبلة.
وأعرب غيبريسوس عن قلقه بشأن "كوفيد-19
" قبل موسم الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وذلك رغم أن شركتي "مودرنا" و"فايزر" تحدثتا عن أن لقاحاتهما ضد المرض أثبتت فاعلية ضد المتحور الجديد.
وأضاف غيبريسوس أن القلق بشأن فيروس كورونا في الشهور المقبلة يزداد بشكل خاص في بعض مناطق الشرق الأوسط وآسيا، كما تتزايد حالات الإصابة التي تتطلب الدخول إلى المستشفيات في أوروبا.
يذكر أن ريانة بو حاقة، ممثلة منظمة الصحة العالمية في قطر، كانت قد كشفت في أغسطس/ آب الماضي، عن أن هناك تسجيلًا لـ 7 آلاف حالة إصابة بالمتحور الجديد لفيروس "كوفيد-19" المعروف بـ "إي جي .5".
وأكدت المسؤولة أن المتحور الجديد
ينتشر بشكل أسرع ويتميز بسرعة النمو، مشيرة إلى أن هذه الإصابات بالمتحور الجديد سُجلت في 52 دولة حول العالم.
وأعربت بو حاقة عن قلقها بشأن المسنين والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرئة والسرطان، حيث يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمتحور بسبب ضعف المناعة.
وفيما يتعلق بأعراض المتحور "إي جي .5"، أوضحت بو حاقة أنها مشابهة لأعراض السلالات السابقة لكوفيد-19 مثل التعب والإسهال وضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة والحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال وآلام الجسد والعضلات، وقد يكون هناك انخفاض في نسبة الأكسجين في حالات الإصابة الشديدة.
وحذرت بو حاقة من أن المتحور الجديد "إي جي .5" قادر على إصابة الأشخاص الذين تلقوا لقاح "كوفيد-19"، بسبب خصائصه في تجاوز الحماية المناعية.