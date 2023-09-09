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إعلام: رتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب إلى 9 وفيات
إعلام: رتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب إلى 9 وفيات
أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم السبت، بوفاة 4 أشخاص في مدينة ورزازات المغربية جراء الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة في المغرب. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T01:10+0000
2023-09-09T01:38+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "هسبريس" نقلا عن مصادر محلية، أن "إقليم وزارات سجل سقوط 4 قتلى بعد انهيار المنازل عليهم جراء الزلزال القوي الذي ضرب الإقليم".وأضافت الصحيفة، أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة في مدينة ورزازات للبحث عن المفقودين.وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام مغربية بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب إلى 9 وفيات.وأعلن المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء في وقت سابق اليوم، تسجيل هزة أرضية مركزها إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي انهيار بعض المباني في عدد من المدن المغربية جراء الزلزال، لكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن تسجيل إصابات أو وفيات جراء الكارثة.
https://sputnikarabic.ae/20230908/بفارق-زمني-ضئيل-عن-الزلزال-المدمر-هزة-أرضية-ثانية-بقوة-5-درجات-تضرب-المغرب--عاجل-1080835845.html
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أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم العربي, زلزال, مصرع
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم العربي, زلزال, مصرع

إعلام: رتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب إلى 9 وفيات

01:10 GMT 09.09.2023 (تم التحديث: 01:38 GMT 09.09.2023)
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyالمواطنون في الشوارع بعد زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب، الجمعة، 8 سبتمبر 2023
المواطنون في الشوارع بعد زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب، الجمعة، 8 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم السبت، بوفاة 4 أشخاص في مدينة ورزازات المغربية جراء الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة في المغرب.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "هسبريس" نقلا عن مصادر محلية، أن "إقليم وزارات سجل سقوط 4 قتلى بعد انهيار المنازل عليهم جراء الزلزال القوي الذي ضرب الإقليم".
وأضافت الصحيفة، أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة في مدينة ورزازات للبحث عن المفقودين.
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام مغربية بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب إلى 9 وفيات.
الدار البيضاء، المغرب، مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
بفارق زمني ضئيل عن الزلزال المدمر.. هزة أرضية ثانية تضرب المغرب
أمس, 23:50 GMT
وأعلن المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء في وقت سابق اليوم، تسجيل هزة أرضية مركزها إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.
وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي انهيار بعض المباني في عدد من المدن المغربية جراء الزلزال، لكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن تسجيل إصابات أو وفيات جراء الكارثة.
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