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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230909/ضابط-أمريكي-يكشف-سبب-استسلام-جنود-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1080860024.html
ضابط أمريكي يكشف سبب استسلام جنود القوات المسلحة الأوكرانية
ضابط أمريكي يكشف سبب استسلام جنود القوات المسلحة الأوكرانية
أفاد المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الجنود الأوكرانيين يستسلمون بشكل متزايد للأسر، ولا يريدون تنفيذ أوامر القيادة التي تحكم... 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T18:07+0000
2023-09-09T18:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماكغريغور في مدونته على "يوتيوب": "عدد الوحدات والعسكريين الأوكرانيين الذين يستسلمون يتزايد كل يوم".وأشار ماكغريغور إلى أنهم في الغرب لا يقولون الحقيقة حول ما يحدث على الجبهة.وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".أقرا أيضا: سقوط موقع أوكراني في قبضة الجيش الروسي واستسلام جنود نظام كييف... فيديوأقرا أيضا:أسير أوكراني يروي رحلة اقتياده من "جنازة" إلى الاستسلامأقرا أيضا: مستشار لدى البنتاغون: القادة الأوكرانيون يأمرون جنودهم بالاستسلام
https://sputnikarabic.ae/20230718/قوات-أوكرانية-تستسلم-بشكل-طوعي-وتسلم-نفسها-للجيش-الروسي-على-محور-زابوروجيه--1079182595.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي يكشف سبب استسلام جنود القوات المسلحة الأوكرانية

18:07 GMT 09.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أفاد المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الجنود الأوكرانيين يستسلمون بشكل متزايد للأسر، ولا يريدون تنفيذ أوامر القيادة التي تحكم عليهم بالموت.
وقال ماكغريغور في مدونته على "يوتيوب": "عدد الوحدات والعسكريين الأوكرانيين الذين يستسلمون يتزايد كل يوم".

ووفقا له، فإن السبب في ذلك هو أنهم تلقوا تدريبا سيئا، ثم تلقوا أوامر مستحيلة بالاستيلاء على خطوط الدفاع الروسية المحصنة.

وأشار ماكغريغور إلى أنهم في الغرب لا يقولون الحقيقة حول ما يحدث على الجبهة.

وأضاف: "الحقيقة هي أن 400 ألف جندي أوكراني لقوا حتفهم. وهذا رقم كبير بشكل لا يصدق".

أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات أوكرانية تستسلم بشكل طوعي وتسلم نفسها للجيش الروسي... فيديو
18 يوليو, 12:06 GMT
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".
كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
أقرا أيضا: سقوط موقع أوكراني في قبضة الجيش الروسي واستسلام جنود نظام كييف... فيديو
أقرا أيضا:أسير أوكراني يروي رحلة اقتياده من "جنازة" إلى الاستسلام
أقرا أيضا: مستشار لدى البنتاغون: القادة الأوكرانيون يأمرون جنودهم بالاستسلام
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