https://sputnikarabic.ae/20230909/وزير-العدل-المغربي-عدد-من-القرى-التي-ضربها-الزلزال-اختفت-نهائيا-1080866439.html
وزير العدل المغربي: عدد من القرى التي ضربها الزلزال اختفت نهائيا
وزير العدل المغربي: عدد من القرى التي ضربها الزلزال اختفت نهائيا
قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، اليوم السبت، إن عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال اختفت نهائيا. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T21:57+0000
2023-09-09T21:57+0000
2023-09-09T22:03+0000
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وأضاف وزير العدل المغربي في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المغربي، أن عددا من الأحياء القديمة وبعضها تاريخي في مدينة تارودانت تضررت بشكل كبير.وأشار وهبي إلى أن السلطات تعمل على إيواء السكان غير القادرين على العودة لمنازلهم في المناطق المتضررة، وتسعى للتغلب على انقطاع طرق في محيط تارودانت وأولويتنا توفير الخدمات الأساسية.ضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية قاربت 5 درجات على مقياس ريختر.وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب إلى 2012 قتلى و2059 إصابة بينها 1404 إصابات خطيرة، وفقا للداخلية المغربية.وفي سياق متصل، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس توجيهات باتخاذ إجراءات عاجلة، استجابة لحالة الطوارئ الناجمة عن الزلزال، بينها إعلان الحداد الوطني لمدة 3 ايام، وتشكيل لجنة وزارية لتقديم المساعدة في إعادة بناء المنازل المدمرة.
https://sputnikarabic.ae/20230909/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-المغرب-إلى-2012-وفاة-و2059-إصابة--عاجل-1080866328.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, وزير العدل, العالم العربي, زلزال
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, وزير العدل, العالم العربي, زلزال
وزير العدل المغربي: عدد من القرى التي ضربها الزلزال اختفت نهائيا
21:57 GMT 09.09.2023 (تم التحديث: 22:03 GMT 09.09.2023) تابعنا عبر
قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، اليوم السبت، إن عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال اختفت نهائيا.
وأضاف وزير العدل المغربي في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المغربي، أن عددا من الأحياء القديمة وبعضها تاريخي في مدينة تارودانت تضررت بشكل كبير.
وأشار وهبي إلى أن السلطات تعمل على إيواء السكان غير القادرين على العودة لمنازلهم في المناطق المتضررة، وتسعى للتغلب على انقطاع طرق في محيط تارودانت وأولويتنا توفير الخدمات الأساسية.
ضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/السبت، بلغت شدته 7 درجات
، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية قاربت 5 درجات على مقياس ريختر.
وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب إلى 2012 قتلى و2059 إصابة بينها 1404 إصابات خطيرة، وفقا للداخلية المغربية.
وفي سياق متصل، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس توجيهات باتخاذ إجراءات عاجلة، استجابة لحالة الطوارئ الناجمة عن الزلزال، بينها إعلان الحداد الوطني لمدة 3 ايام، وتشكيل لجنة وزارية لتقديم المساعدة في إعادة بناء المنازل المدمرة.