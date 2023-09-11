https://sputnikarabic.ae/20230911/رواد-الفضاء-الروس-يحطمون-الرقم-القياسي-لأطول-مدة-رحلة-على-محطة-الفضاء-الدولية-1080936983.html

رواد الفضاء الروس يحطمون الرقم القياسي لأطول مدة رحلة على محطة الفضاء الدولية

رواد الفضاء الروس يحطمون الرقم القياسي لأطول مدة رحلة على محطة الفضاء الدولية

حطم رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتلين، إلى جانب رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو، الرقم القياسي لأطول فترة إقامة للطاقم في محطة الفضاء... 11.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-11T19:04+0000

2023-09-11T19:04+0000

2023-09-11T19:04+0000

مجتمع

الفضاء

أخبار محطة الفضاء الدولية

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وقالت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روسكوسموس" للصحفيين في وقت سابق: "في الساعة 20.40.11 بتوقيت موسكو، سيتجاوز رواد الفضاء إنجاز (رائد الفضاء الروسي) بيوتر دوبروف، الذي أكمل في الفترة من أبريل/ نيسان 2021 إلى مارس/ آذار 2022، رحلة في إطار برنامج محطة الفضاء الدولية والتي استمرت 355 يومًا و3 ساعات و45 دقيقة و21 ثانية".تمت أول رحلة استكشافية سنوية إلى المحطة بين عامي 2015-2016، وشارك فيها رائد الفضاء الروسي ميخائيل كورنينكو ورائد الفضاء الأمريكي سكوت كيلي، وقضوا 340 يومًا في محطة الفضاء الدولية.بعد ذلك، سجل دوبروف رقما قياسيا جديدا مع الأمريكي مارك فاندي هاي، وكانا قد تأخرا في المحطة لأن "طاقم الفيلم" عاد على متن المركبة التي وصلا عليها. و أخذ كل من الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو، اللذان قاما بتصوير لقطات لفيلم "التحدي" في المحطة لمدة 12 يومًا، مكانهما في المركبة الفضائية "سويوز إم إس-ذ8"، وفيما بعد تم إنزال دوبروف وفاندي هاي إلى الأرض بواسطة "سويوز إم إس-19".وصل أصحاب الأرقام القياسية الجديدة بروكوبيف وبتيلين وروبيو إلى محطة الفضاء الدولية في 21 سبتمبر/ أيلول 2022، على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس-22". كان من المقرر في الأصل أن تستمر رحلتهم 188 يومًا، ومع ذلك، بعد خفض ضغط نظام التبريد في المركبة في ديسمبر/ كانون الأول 2022، تقرر إرسال "سويوز إم إس-23" غير المأهولة وإعادة الطاقم عليها. هبطت المركبة "سويوز- إم إس22" المعطلة في 28 مارس/ آذار.من أجل الاستفادة الكاملة من موارد المركبة الفضائية "سويوز إم إس-23"، تقرر تمديد مهمة بروكوبيف وبتيلين وروبيو لبضعة أشهر أخرى.وسيقضي رائدا الفضاء الروسيان أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب، اللذان كانا في الأصل جزءًا من طاقم "سويوز إم إس-23" ولكنهما "تخليا" عن مركبتهما لصالح الطاقم السابق، عامًا أيضًا في المحطة. وسيذهبان إلى محطة الفضاء الدولية في 15 سبتمبر على متن مركبة "سويوز إم إس-24" مع الأمريكية لورال أوهارا، وستعود في مارس 2024، وسيصبح كونونينكو، الذي سبق أن حلق إلى محطة الفضاء الدولية أربع مرات، أول شخص في العالم يقضي أكثر من 1000 يوم في الفضاء.وفي الوقت نفسه، لا تزال بطولة أطول رحلة فضائية تعود إلى رائد الفضاء السوفييتي الروسي فاليري بولياكوف، الذي قضى أكثر من 437 يومًا في محطة "مير" في الفترة بين 1994-1995. وفي المركز الثاني، يأتي سيرغي أفديف، الذي قضى على متن "مير" الفضائية أكثر من 379 يومًا في الفترة 1998-1999. المركز الثالث، فلاديمير تيتوف وموسى ماناروف، حيث أمضيا ما يقرب من 366 يومًا على متن مير في الفترة 1987-1988.

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