https://sputnikarabic.ae/20230911/فوائد-الشاي-الأخضر-يحرق-الدهون-ويحارب-السرطان-ويحمي-من-الشيخوخة-1080920391.html

فوائد الشاي الأخضر... يحرق الدهون ويحارب السرطان ويحمي من الشيخوخة

فوائد الشاي الأخضر... يحرق الدهون ويحارب السرطان ويحمي من الشيخوخة

الشاي الأخضر يعتبر أحد أكثر المشروبات المفيدة لصحة الإنسان على كوكب الأرض، حيث يحتوي على العديد من الفوائد المحتملة. 11.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-11T13:19+0000

2023-09-11T13:19+0000

2023-09-11T13:19+0000

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قد يساعد الشاي الأخضر في دعم الإدراك، والحفاظ على الوزن المعتدل، وتوفير بعض الحماية ضد السرطان.فيما يلي 10 فوائد صحية محتملة للشاي الأخضر.1. يحتوي على مركبات نباتية مضادة للأكسدةيحتوي الشاي الأخضر على مركبات نباتية من مادة "البوليفينول".هذه المركبات تسمى "كاتشين" هي مضادات أكسدة تساعد على منع تلف الخلايا وتوفر فوائد صحية أخرى.نوع الـ"كاتشين" الأكثر شهرة ووفرة في الشاي الأخضر هو (epigallocatechin-3-gallate" (EGCG"، إذ أكدت دراسة موثوقة أنه قد يسهم في تحسين الحالات الصحية المختلفة أو علامات المرض.ملخصيحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة من مادة "البوليفينول"، من نوع "كاتشين" يسمى "EGCG" يمكن أن يكون لمضادات الأكسدة هذه تأثيرات مفيدة مختلفة على الصحة.2. قد يحسن وظائف المخوجدت ورقة بحثية صدرت، عام 2017، أن شرب الشاي الأخضر قد يحسن من وظائف الإدراك والمزاج والمخ، ربما بسبب المركبات الموجودة في الشاي الأخضر مثل "الكافيين" و"إل- ثيانين".أظهرت دراسة أجريت، عام 2020، أيضا أن الشاي الأخضر يرتبط بانخفاض فرصة الإصابة بالضعف الإدراكي بنسبة 64% لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن. ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لمواصلة استكشاف هذا التأثير.ملخصيحتوي الشاي الأخضر على مكونات وظيفية يمكن دمجها لتحسين وظائف المخ والصحة المعرفية. يبدو أن الشاي الأخضر يرتبط بانخفاض فرصة الإصابة بالضعف الإدراكي في منتصف العمر وكبار السن.3. يمكن أن يساعد في حرق الدهونوجدت دراسة أجريت، عام 2022، أن قدرة الشاي الأخضر على التأثير بشكل إيجابي على عملية التمثيل الغذائي وتعززه من خلال التمارين "الأيروبك" أو تمارين المقاومة.ومع ذلك، يشير مكتب المكملات الغذائية التابع للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة الامريكية، إلى أنه في حين تظهر بعض الدراسات قدرة الشاي الأخضر على تحسين كيفية تكسير الجسم للدهون، فمن المرجح أن يكون تأثيره الإجمالي على فقدان الوزن صغيرا.ملخصقد يزيد الشاي الأخضر من معدل الأيض ويزيد من حرق الدهون على المدى القصير، رغم أن الدراسات لا تتفق مع ذلك. تتحسن قدرة الشاي الأخضر على تحسين حرق الدهون عندما يقترن بالتمارين الرياضية.4. قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانفي حين أن الأدلة مختلطة وغير متناسقة، فقد ربطت الأبحاث بين شرب الشاي الأخضر وانخفاض فرصة الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الرئة أو سرطان المبيض.وجدت دراسة أجريت، عام 2020، أنه على الرغم من أن الأبحاث التجريبية تظهر تأثيرا مفيدا متواضعا، إلا أن العلماء لم يتمكنوا من استنتاج أي تأثيرات ثابتة للشاي الأخضر على احتمالية الإصابة بالسرطان بشكل عام. هناك حاجة إلى أبحاث إضافية عالية الجودة.ملخصهناك بعض الأدلة على وجود علاقة بين شرب الشاي الأخضر وانخفاض فرص الإصابة ببعض أنواع السرطان. ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث على البشر لاستكشاف هذا الأمر بشكل أفضل.5. قد يحمي الدماغ من الشيخوخةأظهرت دراسة أجريت، عام 2020، أن الشاي الأخضر مرتبط بمستويات منخفضة من علامات معينة مرتبطة بمرض "ألزهايمر" لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل معرفية معروفة حاليًا. قد تكون المركبات مثل "EGCG" و"L-theanine" مسؤولة عن ذلك.ومع ذلك، أفادت دراسة أجريت، عام 2023، أن شرب 13 كوبا أو أكثر يوميا (جميع أنواع الشاي)، يمكن أن يزيد من فرصة الإصابة بمرض "ألزهايمر".لا توجد أدلة سريرية حول كيفية تأثير الشاي الأخضر على الدماغ البشري.ملخصالمركبات النشطة بيولوجيا في الشاي الأخضر قد تدعم صحة الدماغ. يمكن ربط الشاي الأخضر بانخفاض احتمال الإصابة بأمراض التنكس العصبي (تصيب المخ، وتؤدي إلى انهيار الخلايا أو موتها مثل مرض باركنسون وألزهايمر)، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية على البشر لتوضيح أي تأثير.6. يمكن أن يساعد في صحة الفموجدت مراجعة للدراسات التي أجريت، عام 2021، أن شرب الشاي الأخضر، أو استخدام مستخلص الشاي الأخضر، يمكن أن يرتبط بتحسين صحة الفم.ومع ذلك، فإن معظم الأبحاث حول هذا الموضوع لم تدرس البشر. ورغم أن النتائج واعدة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث السريرية على البشر.ملخصهناك أدلة مشجعة على أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في صحة الفم، ولكن هناك حاجة لدراسات إضافية.7. قد يساعد في إدارة نسبة السكر في الدموجدت مراجعة أجريت، عام 2020، أن الشاي الأخضر قد يساعد في تقليل نسبة السكر في الدم أثناء الصيام على المدى القصير ولكن لا يبدو أن له تأثير على نسبة السكر في الدم أو الأنسولين على المدى الطويل.كما أظهرت دراسة أجريت، عام 2021، على البالغين الصينيين أيضا انخفاض فرصة الوفاة بسبب مرض السكري من النوع الثاني بنسبة 10% لأولئك الذين يشربونه يوميا.ولم تجد مراجعات أخرى أي آثار على أي علامات لإدارة نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، وبالتالي فإن النتائج غير حاسمة.ملخصتتباين الأبحاث حول الدور الذي قد يلعبه الشاي الأخضر في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، أو المساعدة في الإدارة الشاملة لمرض السكري من النوع الثاني.8. قد يساعد في الوقاية من أمراض القلبتشير مراجعة حديثة للدراسات إلى أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يقلل من العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ضغط الدم أو الدهون.ومع ذلك، لا يزال هناك نقص في الأدلة الثابتة وطويلة الأمد في التجارب السريرية البشرية القادرة على إظهار السبب والنتيجة.ملخصالشاي الأخضر يمكن أن يساعد في خفض بعض علامات أمراض القلب. تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر لديهم فرصة أقل للإصابة بأمراض القلب، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة السريرية لتأكيد النتائج.9. قد يساعد على إنقاص الوزنتشير الدراسات إلى أن تناول الشاي الأخضر مفيد في عملية إنقاص الوزن.وجدت دراسة أجريت، عام 2022، أن شرب 4 أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر يوميا كان مرتبطا بانخفاض فرصة الإصابة بسمنة البطن بنسبة 44%، لكن التأثير كان مهما فقط بالنسبة للنساء.ولكن، لا يبدو أن الشاي الأخضر يُحدث أي تغييرات على مستويات هرمونات الجوع والشعور بالشبع، والتي تساعد على تنظيم شهيتك.هناك أيضا أدلة مختلفة حول فقدان الوزن مع الشاي الأخضر بشكل عام.ملخصتظهر بعض الدراسات أن الشاي الأخضر قد يؤدي إلى زيادة فقدان الوزن وتقليل تراكم الدهون في منطقة البطن.10. قد يساعد على العيش لفترة أطولالشاي الأخضر قد يحتوي على مركبات وقائية ضد السرطان وأمراض القلب، ما قد يساعد على الحفاظ على الصحة العامة للإنسان.وجدت الأبحاث في اليابان، أن أولئك الذين شربوا 5 أكواب أو أكثر يوميا لديهم فرصة أقل للوفاة لجميع الأسباب، مقارنة بمن يشربون كوبا واحدا أو أقل.وجدت دراسة أجريت، عام 2021، أن شرب 7 أكواب من الشاي الأخضر يوميا يقلل من خطر الوفاة بجميع الأسباب بنسبة 62%، حتى بين الأشخاص الذين أصيبوا بنوبات قلبية.ملخصالأشخاص الذين يتناولون الشاي الأخضر قد يعيشون لفترة أطول من أولئك الذين لا يشربونه.أسئلة شائعةما هي أفضل طريقة لتحضير الشاي الأخضر؟نصيحةممكن ترك الشاي ليبرد، ثم إضافة مكعبات من الثلج للحصول على شاي أخضر مثلج في الأيام الحارة.ماذا يحدث إذا شربت الشاي الأخضر كل يوم؟بشكل عام، يمكن لمعظم الناس الاستمتاع بالشاي الأخضر يوميا كجزء من خطة تناول الطعام المتوازنة. في حين أن الدراسات تظهر فوائد صحية عند تناول 3 إلى 5 أكواب يوميا.ما هي الآثار الجانبية وأضرار الشاي الأخضر؟المكونات النشطة في الشاي الأخضر هي "الكافيين" ومضادات الأكسدة.بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يسبب "الكافيين" الصداع ومشاكل في المعدة أو حتى يؤثر على نومهم.يمكن أن تقلل مادة "الكاتشين" من امتصاص الحديد من الأطعمة والمكملات الغذائية.ما هو أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر؟لا يوجد وقت "أفضل" أو "أسوأ" لشرب الشاي الأخضر بالنسبة لمعظم الناس.يتعلق الأمر في الغالب بالتفضيل الشخصي. ولكن، إذا كنت شخصا حساسا للـ"كافيين"، فقد تفكر في شرب الشاي الأخضر في وقت مبكر من اليوم لتجنب الانقطاعات المحتملة في النوم.استنتاجيحتوي الشاي الأخضر على مجموعة من الفوائد الصحية المحتملة.قد ترغب في التفكير في جعل الشاي الأخضر جزءا منتظما من نمط حياتك بطريقة تلبي أهدافك الصحية الشخصية وتفضيلاتك.

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