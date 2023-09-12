https://sputnikarabic.ae/20230912/أوروس-بوتين-يشيد-بصناعة-السيارات-المحلية-1080950746.html

"أوروس"... بوتين يشيد بصناعة السيارات المحلية

"أوروس"... بوتين يشيد بصناعة السيارات المحلية

صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم التوسع في تصنيع السيارات الروسية بما يجعلها متاحة وسعرها أرخص. 12.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-12T08:38+0000

2023-09-12T08:38+0000

2023-09-12T08:38+0000

العالم

روسيا

اقتصاد

المنتدى الاقتصادي الشرقي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068424549_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_258793f99f9399cfb5deea0f1dbe6082.jpg

وقال بوتين: "إن سيارات أوروس ستصبح أرخص عندما يبدأ إنتاجها الضخم، إذ أنها ستدخل في سلسلة حقيقية، وسيكون كل شيء أرخص مرتين".وأوضح بوتين حول توجيه المسؤولين الروس لاستخدام السيارات الروسية:وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من شهر أغسطس/ آب الماضي، أنه يتعين على جميع المسؤولين الروس قيادة السيارات المحلية الصنع، فهذا من شأنه تحسين جودة المنتجات الروسية.وأشار بوتين إلى أنه ليس من الضروري منع الاستيراد تماما، ولكن يجب أن نعتمد في صناعة الأمور الأساسية على المنتجين المحليين.

https://sputnikarabic.ae/20230912/بوتين-يعلن-عن-إنتاج-سلاح-غير-مسبوق-يضمن-أمن-أي-بلد--عاجل-1080946029.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, اقتصاد, المنتدى الاقتصادي الشرقي