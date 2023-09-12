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بوتين: أوكرانيا فقدت أكثر من 70 ألف عسكري في الهجوم المضاد
https://sputnikarabic.ae/20230912/أوروس-بوتين-يشيد-بصناعة-السيارات-المحلية-1080950746.html
"أوروس"... بوتين يشيد بصناعة السيارات المحلية
"أوروس"... بوتين يشيد بصناعة السيارات المحلية
صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم التوسع في تصنيع السيارات الروسية بما يجعلها متاحة وسعرها أرخص. 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T08:38+0000
2023-09-12T08:38+0000
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وقال بوتين: "إن سيارات أوروس ستصبح أرخص عندما يبدأ إنتاجها الضخم، إذ أنها ستدخل في سلسلة حقيقية، وسيكون كل شيء أرخص مرتين".وأوضح بوتين حول توجيه المسؤولين الروس لاستخدام السيارات الروسية:وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من شهر أغسطس/ آب الماضي، أنه يتعين على جميع المسؤولين الروس قيادة السيارات المحلية الصنع، فهذا من شأنه تحسين جودة المنتجات الروسية.وأشار بوتين إلى أنه ليس من الضروري منع الاستيراد تماما، ولكن يجب أن نعتمد في صناعة الأمور الأساسية على المنتجين المحليين.
https://sputnikarabic.ae/20230912/بوتين-يعلن-عن-إنتاج-سلاح-غير-مسبوق-يضمن-أمن-أي-بلد--عاجل-1080946029.html
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العالم, روسيا, اقتصاد, المنتدى الاقتصادي الشرقي
العالم, روسيا, اقتصاد, المنتدى الاقتصادي الشرقي

"أوروس"... بوتين يشيد بصناعة السيارات المحلية

08:38 GMT 12.09.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورتقديم "أوروس كوميندانت" (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة (GON) في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022
تقديم أوروس كوميندانت (Aurus Komendant) في متحف المرآب للأغراض الخاصة (GON) في الجناح 53 في قاعة للمعارض بحديقة في دي إن خا في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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صرّح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم التوسع في تصنيع السيارات الروسية بما يجعلها متاحة وسعرها أرخص.
وقال بوتين: "إن سيارات أوروس ستصبح أرخص عندما يبدأ إنتاجها الضخم، إذ أنها ستدخل في سلسلة حقيقية، وسيكون كل شيء أرخص مرتين".
وأوضح بوتين حول توجيه المسؤولين الروس لاستخدام السيارات الروسية:
سياراتنا قد تبدو أكثر تواضعا من أودي ومرسيدس ولكن علينا أن نأخذ الهند كمثال يحتذى به، وأعدت الحكومة والهيئات المسؤولة آلية لانتقال المسؤولين إلى استخدام السيارات الوطنية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
بوتين يعلن عن إنتاج سلاح "غير مسبوق" يضمن أمن أي بلد
07:18 GMT
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من شهر أغسطس/ آب الماضي، أنه يتعين على جميع المسؤولين الروس قيادة السيارات المحلية الصنع، فهذا من شأنه تحسين جودة المنتجات الروسية.
وأشار بوتين إلى أنه ليس من الضروري منع الاستيراد تماما، ولكن يجب أن نعتمد في صناعة الأمور الأساسية على المنتجين المحليين.
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