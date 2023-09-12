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https://sputnikarabic.ae/20230912/بوتين-يعلن-عن-إنتاج-سلاح-غير-مسبوق-يضمن-أمن-أي-بلد--عاجل-1080946029.html
بوتين يعلن عن إنتاج سلاح "غير مسبوق" يضمن أمن أي بلد- عاجل
بوتين يعلن عن إنتاج سلاح "غير مسبوق" يضمن أمن أي بلد- عاجل
صرّح الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعمل على تصنيع سلاح بخواص فيزيائية متميزة وباستطاعته ضمان الأمن في أي بلد. 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T07:18+0000
2023-09-12T07:22+0000
رصد عسكري
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
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وأوضح بوتين خلال لقائه مع منسقي الجلسات في منتدى "الشرق الاقتصادي" المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الواقعة أقصى شرق روسيا: "إذا نظرنا إلى قطاع الأمن، فإن الأسلحة المصممة بناءا على ميزات فيزيائية جديدة ستضمن أمن أي بلد في المستقبل القريب، وإننا نفهم جيدا هذا الشيئ ونعمل على تحقيقه".
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رصد عسكري, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
رصد عسكري, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم

بوتين يعلن عن إنتاج سلاح "غير مسبوق" يضمن أمن أي بلد- عاجل

07:18 GMT 12.09.2023 (تم التحديث: 07:22 GMT 12.09.2023)
© Фотохост-агентство ТАСС / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
© Фотохост-агентство ТАСС
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صرّح الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعمل على تصنيع سلاح بخواص فيزيائية متميزة وباستطاعته ضمان الأمن في أي بلد.
وأوضح بوتين خلال لقائه مع منسقي الجلسات في منتدى "الشرق الاقتصادي" المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الواقعة أقصى شرق روسيا: "إذا نظرنا إلى قطاع الأمن، فإن الأسلحة المصممة بناءا على ميزات فيزيائية جديدة ستضمن أمن أي بلد في المستقبل القريب، وإننا نفهم جيدا هذا الشيئ ونعمل على تحقيقه".
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