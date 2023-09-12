عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230912/اكتشاف-ثاني-أكسيد-الكربون-والميثان-على-كوكب-يبعد-120-سنة-ضوئية-1080953327.html
اكتشاف ثاني أكسيد الكربون والميثان على كوكب يبعد 120 سنة ضوئية
اكتشاف ثاني أكسيد الكربون والميثان على كوكب يبعد 120 سنة ضوئية
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن التلسكوب الفضائي التابع لها "جيمس ويب" اكتشف جزيئات الميثان وثاني أكسيد الكربون، على سطح كوكب أثقل بثماني مرات من كوكب... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T10:05+0000
2023-09-12T10:05+0000
مجتمع
ناسا
علوم
منوعات
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/11/1070276671_0:449:1961:1552_1920x0_80_0_0_717e394d743359c38cb9ac2a31d18c23.jpg
وقالت في بيان رسمي لها، أمس الاثنين: "كشف تحقيق جديد أجراه تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لـ"ناسا" في "K2-18 b"، وهو كوكب خارجي يبلغ حجمه 8.6 مرة كتلة الأرض، عن وجود جزيئات حاملة للكربون، بما في ذلك الميثان وثاني أكسيد الكربون".ويمثل أحدث اكتشاف للتلسكوب أحدث إضافة إلى الدراسات الحديثة، التي تشير إلى أن "K2-18 b" يمكن أن يكون كوكبا خارج المجموعة الشمسية، وهو كوكب لديه القدرة على امتلاك غلاف جوي غني بالهيدروجين، وسطح مغطى بالمحيط المائي.وأشار بيان "ناسا" أن كوكب "K2-18 b" يدور حول النجم القزم البارد "K2-18" في المنطقة الصالحة للسكن، ويقع على بعد 120 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الأسد.وأوضح البيان أن "الكواكب الخارجية مثل "K2-18 b" غير مفهومة جيدا، وطبيعة غلافها الجوي هي موضوع نقاش نشط بين علماء الفلك".ووفقا للبيان، فإن "الاقتراح القائل بأن الكوكب الفرعي "Neptune K2-18 b" يمكن أن يكون كوكبا خارج المجموعة الشمسية هو أمر مثير للاهتمام، إذ يعتقد بعض علماء الفلك أن هذه العوالم هي بيئات واعدة للبحث عن أدلة للحياة على الكواكب الخارجية".
https://sputnikarabic.ae/20221005/للمرة-الأولى-تلسكوب-جيمس-ويب-يرصد-أقدم-عناقيد-النجوم-1068672802.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/11/1070276671_0:266:1961:1736_1920x0_80_0_0_f384d804fa1536976627e81568bdf66d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ناسا, علوم, منوعات, الأخبار
ناسا, علوم, منوعات, الأخبار

اكتشاف ثاني أكسيد الكربون والميثان على كوكب يبعد 120 سنة ضوئية

10:05 GMT 12.09.2023
© AFP 2023 / HANDOUTصورة التقطها تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي لسحابة من الغبار تشبه ساعة رملية حول نجم حديث التكوين
صورة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي لسحابة من الغبار تشبه ساعة رملية حول نجم حديث التكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
صورة التقطها تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي لسحابة من الغبار تشبه ساعة رملية حول نجم حديث التكوين
© AFP 2023 / HANDOUT
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن التلسكوب الفضائي التابع لها "جيمس ويب" اكتشف جزيئات الميثان وثاني أكسيد الكربون، على سطح كوكب أثقل بثماني مرات من كوكب الأرض، ويدور حول نجم، على بعد 120 سنة ضوئية.
وقالت في بيان رسمي لها، أمس الاثنين: "كشف تحقيق جديد أجراه تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لـ"ناسا" في "K2-18 b"، وهو كوكب خارجي يبلغ حجمه 8.6 مرة كتلة الأرض، عن وجود جزيئات حاملة للكربون، بما في ذلك الميثان وثاني أكسيد الكربون".
ويمثل أحدث اكتشاف للتلسكوب أحدث إضافة إلى الدراسات الحديثة، التي تشير إلى أن "K2-18 b" يمكن أن يكون كوكبا خارج المجموعة الشمسية، وهو كوكب لديه القدرة على امتلاك غلاف جوي غني بالهيدروجين، وسطح مغطى بالمحيط المائي.
وأشار بيان "ناسا" أن كوكب "K2-18 b" يدور حول النجم القزم البارد "K2-18" في المنطقة الصالحة للسكن، ويقع على بعد 120 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الأسد.
كوكب الأرض إلى جانب مجرة في مشهد خيالي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
للمرة الأولى... تلسكوب جيمس ويب يرصد أقدم "عناقيد النجوم"
5 أكتوبر 2022, 21:18 GMT
وأوضح البيان أن "الكواكب الخارجية مثل "K2-18 b" غير مفهومة جيدا، وطبيعة غلافها الجوي هي موضوع نقاش نشط بين علماء الفلك".
ووفقا للبيان، فإن "الاقتراح القائل بأن الكوكب الفرعي "Neptune K2-18 b" يمكن أن يكون كوكبا خارج المجموعة الشمسية هو أمر مثير للاهتمام، إذ يعتقد بعض علماء الفلك أن هذه العوالم هي بيئات واعدة للبحث عن أدلة للحياة على الكواكب الخارجية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر لزلزال المغرب... جهود الإنقاذ جارية والمساعدات الدولية تتوالى06:00 GMTЗенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:26 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة "زلزال الحوز" في المغربأمس, 09:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала