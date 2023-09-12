اكتشاف ثاني أكسيد الكربون والميثان على كوكب يبعد 120 سنة ضوئية
© AFP 2023 / HANDOUTصورة التقطها تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي لسحابة من الغبار تشبه ساعة رملية حول نجم حديث التكوين
صورة التقطها تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي لسحابة من الغبار تشبه ساعة رملية حول نجم حديث التكوين
© AFP 2023 / HANDOUT
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن التلسكوب الفضائي التابع لها "جيمس ويب" اكتشف جزيئات الميثان وثاني أكسيد الكربون، على سطح كوكب أثقل بثماني مرات من كوكب الأرض، ويدور حول نجم، على بعد 120 سنة ضوئية.
وقالت في بيان رسمي لها، أمس الاثنين: "كشف تحقيق جديد أجراه تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لـ"ناسا" في "K2-18 b"، وهو كوكب خارجي يبلغ حجمه 8.6 مرة كتلة الأرض، عن وجود جزيئات حاملة للكربون، بما في ذلك الميثان وثاني أكسيد الكربون".
ويمثل أحدث اكتشاف للتلسكوب أحدث إضافة إلى الدراسات الحديثة، التي تشير إلى أن "K2-18 b" يمكن أن يكون كوكبا خارج المجموعة الشمسية، وهو كوكب لديه القدرة على امتلاك غلاف جوي غني بالهيدروجين، وسطح مغطى بالمحيط المائي.
The Webb telescope has detected carbon dioxide and methane in the atmosphere of exoplanet K2-18 b, a potentially habitable world over 8 times bigger than Earth. Webb’s data suggests the planet might be covered in ocean, with a hydrogen-rich atmosphere: https://t.co/qN1SqCfFt1 pic.twitter.com/yoXF3flsUl— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) September 11, 2023
وأشار بيان "ناسا" أن كوكب "K2-18 b" يدور حول النجم القزم البارد "K2-18" في المنطقة الصالحة للسكن، ويقع على بعد 120 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الأسد.
5 أكتوبر 2022, 21:18 GMT
وأوضح البيان أن "الكواكب الخارجية مثل "K2-18 b" غير مفهومة جيدا، وطبيعة غلافها الجوي هي موضوع نقاش نشط بين علماء الفلك".
ووفقا للبيان، فإن "الاقتراح القائل بأن الكوكب الفرعي "Neptune K2-18 b" يمكن أن يكون كوكبا خارج المجموعة الشمسية هو أمر مثير للاهتمام، إذ يعتقد بعض علماء الفلك أن هذه العوالم هي بيئات واعدة للبحث عن أدلة للحياة على الكواكب الخارجية".