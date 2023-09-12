https://sputnikarabic.ae/20230912/الكرملين-بوتين-ليس-لديه-حاجة-للقاء-قادة-مجموعة-العشرين-1080942618.html
الكرملين: بوتين ليس لديه حاجة للقاء قادة مجموعة العشرين
الكرملين: بوتين ليس لديه حاجة للقاء قادة مجموعة العشرين
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه حاجة للقاء قادة الدول الغربية، حيث أن مثل هذه الاجتماعات لن... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T02:50+0000
2023-09-12T02:50+0000
2023-09-12T02:50+0000
الكرملين
مجموعة العشرين
فلاديمير بوتين
العالم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال بيسكوف: تعليقًا على التصريح الأخير لرئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، الذي قال في مجلس العموم بعد قمة مجموعة العشرين في الهند، إن بوتين يفتقد منذ عامين الشجاعة للقاء زملائه في مجموعة العشرين: "ليس لدى بوتين الحاجة الآن للقاء هؤلاء الأشخاص، لأن هذا الاجتماع لا يمكن أن يضيف أي شيء بناء إلى جدول أعمالنا".وأضاف بيسكوف: "نحن ننطلق في المقام الأول من حكم هؤلاء الممثلين للدول الغربية الجماعية، وننطلق من تصريحاتهم".ولفت بيسكوف إلى أن جدول أعمال بوتين الدولي يمكن وصفه بأنه حافل بالفعاليات ويتم عقد الاجتماعات في تلك المجالات "البناءة" والتي تخدم مصلحة روسيا.وأوضح المتحدث باسم الكرملين: "عندما يحين وقت لقاء السادة المذكورين، سيتم ذلك بالتأكيد".وشارك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يشارك في اجتماعات قمة مجموعة العشرين بعدما تم تكليفه ترؤس الوفد الروسي إلى القمة.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مشاركته بالقمة، إن الموقف الموحد لدول نصف الكرة الجنوبي أحبط محاولات الغرب لجعل أوكرانيا موضوع النقاش الرئيسي لقمة مجموعة العشرين.وأضاف لافروف أن "نتائج قمة مجموعة العشرين ستعطي دفعة إيجابية لجهود إصلاح صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية".
https://sputnikarabic.ae/20221112/أردوغان-يعلق-على-قرار-بوتين-بشأن-المشاركة-في-قمة-مجموعة-العشرين-1070085239.html
https://sputnikarabic.ae/20230910/لافروف-قمة-العشرين-ناجحة-والمجموعة-تخضع-حاليًا-لإصلاح-داخلي---عاجل-1080872047.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الكرملين, مجموعة العشرين, فلاديمير بوتين, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الكرملين, مجموعة العشرين, فلاديمير بوتين, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الكرملين: بوتين ليس لديه حاجة للقاء قادة مجموعة العشرين
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه حاجة للقاء قادة الدول الغربية، حيث أن مثل هذه الاجتماعات لن تضيف أي شيء بناء إلى جدول الأعمال في الوقت الحالي.
وقال بيسكوف: تعليقًا على التصريح الأخير لرئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، الذي قال في مجلس العموم بعد قمة مجموعة العشرين في الهند، إن بوتين يفتقد منذ عامين الشجاعة للقاء زملائه في مجموعة العشرين: "ليس لدى بوتين الحاجة الآن للقاء هؤلاء الأشخاص، لأن هذا الاجتماع لا يمكن أن يضيف أي شيء بناء إلى جدول أعمالنا".
12 نوفمبر 2022, 10:30 GMT
وأضاف بيسكوف: "نحن ننطلق في المقام الأول من حكم هؤلاء الممثلين للدول الغربية الجماعية، وننطلق من تصريحاتهم".
ولفت بيسكوف إلى أن جدول أعمال بوتين الدولي يمكن وصفه بأنه حافل بالفعاليات ويتم عقد الاجتماعات في تلك المجالات "البناءة" والتي تخدم مصلحة روسيا.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين: "عندما يحين وقت لقاء السادة المذكورين، سيتم ذلك بالتأكيد".
وشارك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يشارك في اجتماعات قمة مجموعة العشرين بعدما تم تكليفه ترؤس الوفد الروسي
إلى القمة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مشاركته بالقمة
، إن الموقف الموحد لدول نصف الكرة الجنوبي أحبط محاولات الغرب لجعل أوكرانيا موضوع النقاش الرئيسي لقمة مجموعة العشرين.
وأضاف لافروف أن "نتائج قمة مجموعة العشرين ستعطي دفعة إيجابية لجهود إصلاح صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية".