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https://sputnikarabic.ae/20230529/مكارثي-الجمهوريون-منعوا-بايدن-من-التطرف-الراديكالي-وسنحدث-تغييرا-تاريخيا-في-واشنطن-1077543976.html
مكارثي: الجمهوريون منعوا بايدن من التطرف الراديكالي وسنحدث "تغييرا تاريخيا في واشنطن"
مكارثي: الجمهوريون منعوا بايدن من التطرف الراديكالي وسنحدث "تغييرا تاريخيا في واشنطن"
أوضح رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، كيف نجح الجمهوريون في تغليب رغبتهم في الاتفاق النهائي الذي تم عقده مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول رفع سقف الدين... 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T10:19+0000
2023-05-29T10:19+0000
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وكتب مكارثي على "تويتر": "أراد بايدن إنفاق المزيد ورفع الضرائب، وقاتل الجمهوريون وانتصروا لخفض الإنفاق، ومنع بايدن من التطرف الراديكالي".وتابع، مؤكدا: "تمثل الإصلاحات المنهجية التي وضعناها بداية تغيير تاريخي في واشنطن".وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأحد، التوصل إلى اتفاق مهم مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بشأن رفع سقف الدين الحكومي.جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مقتضب، حيث أكد بايدن أنهما توصلا إلى اتفاق نهائي ودعا الكونغرس إلى تمرير هذا الاتفاق.وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أهمية تمرير اتفاق رفع سقف الدين، مشيرًا إلى أنهم قد يواجهون تحديات جديدة في هذا الصدد خلال الأعوام المقبلة.وتعتبر قضية سقف الدين أحد القضايا المهمة التي تواجهها الحكومة الأمريكية بشكل دوري، إذ يتعين عليها تمرير تشريعات لرفع السقف الذي يحدد الحد الأقصى للديون التي يمكن أن تتراكم.ويعد التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين خطوة مهمة لضمان استمرارية تمويل الحكومة الأمريكية وتجنب الوقوع في أزمة مالية، ومن المتوقع أن يبدأ الكونغرس في مناقشة وإقرار هذا الاتفاق لضمان استقرار الأوضاع المالية في البلاد.ويبلغ سقف الدين الحكومي الأمريكي، حاليا، أكثر من 31 تريليون دولار، وهو ما يعدّ رقمًا قياسيًا مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 تريليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230528/الرئيس-الأمريكي-يعلن-التوصل-لاتفاق-بشأن-سقف-الدين-ويحض-الكونغرس-على-إقراره-1077528633.html
https://sputnikarabic.ae/20230526/صندوق-النقد-الدولي-فشل-أمريكا-في-معالجة-أزمة-ديونها-قد-يهدد-اقتصادها-واقتصاد-العالم-بالانكماش-1077464371.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, مجلس النواب الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, مجلس النواب الأمريكي

مكارثي: الجمهوريون منعوا بايدن من التطرف الراديكالي وسنحدث "تغييرا تاريخيا في واشنطن"

10:19 GMT 29.05.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBرئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي
رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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أوضح رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، كيف نجح الجمهوريون في تغليب رغبتهم في الاتفاق النهائي الذي تم عقده مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول رفع سقف الدين في الولايات المتحدة.
وكتب مكارثي على "تويتر": "أراد بايدن إنفاق المزيد ورفع الضرائب، وقاتل الجمهوريون وانتصروا لخفض الإنفاق، ومنع بايدن من التطرف الراديكالي".
وتابع، مؤكدا: "تمثل الإصلاحات المنهجية التي وضعناها بداية تغيير تاريخي في واشنطن".
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأحد، التوصل إلى اتفاق مهم مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بشأن رفع سقف الدين الحكومي.
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مقتضب، حيث أكد بايدن أنهما توصلا إلى اتفاق نهائي ودعا الكونغرس إلى تمرير هذا الاتفاق.
وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أهمية تمرير اتفاق رفع سقف الدين، مشيرًا إلى أنهم قد يواجهون تحديات جديدة في هذا الصدد خلال الأعوام المقبلة.
رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
الرئيس الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين ويحض الكونغرس على إقراره
أمس, 23:14 GMT
وتعتبر قضية سقف الدين أحد القضايا المهمة التي تواجهها الحكومة الأمريكية بشكل دوري، إذ يتعين عليها تمرير تشريعات لرفع السقف الذي يحدد الحد الأقصى للديون التي يمكن أن تتراكم.
ويعد التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين خطوة مهمة لضمان استمرارية تمويل الحكومة الأمريكية وتجنب الوقوع في أزمة مالية، ومن المتوقع أن يبدأ الكونغرس في مناقشة وإقرار هذا الاتفاق لضمان استقرار الأوضاع المالية في البلاد.
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
صندوق النقد الدولي: فشل أمريكا في معالجة أزمة ديونها قد يهدد اقتصادها واقتصاد العالم بالانكماش
26 مايو, 18:49 GMT
ويبلغ سقف الدين الحكومي الأمريكي، حاليا، أكثر من 31 تريليون دولار، وهو ما يعدّ رقمًا قياسيًا مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 تريليون دولار.
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