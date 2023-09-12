https://sputnikarabic.ae/20230912/طهران-تؤكد-الإفراج-عن-5-إيرانيين-في-اتفاق-تبادل-سجناء-مع-آخرين-أمريكيين-1080977255.html

طهران تؤكد الإفراج عن 5 إيرانيين في اتفاق تبادل سجناء مع آخرين أمريكيين

طهران تؤكد الإفراج عن 5 إيرانيين في اتفاق تبادل سجناء مع آخرين أمريكيين

أعلنت البعثة الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، "الإفراج عن 5 رعايا إيرانيين تم سجنهم باتهامات غير قانونية بشأن الالتفاف على الحظر الأمريكي". 12.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-12T19:58+0000

2023-09-12T19:58+0000

2023-09-12T19:58+0000

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، عن البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، أنه تم فعليا الإفراج عن 5 سجناء إيرانيين مقابل الإفراج عن 5 سجناء أمريكيين، ونشرت أسماءهم أيضا.وأوضحت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في نيويورك أن اتفاق تبادل السجناء سيتم بموجبه الإفراج قريبا عن 5 سجناء إيرانيين، بعضهم سيبقى في الولايات المتحدة والبعض الآخر سيعود إلى إيران.وأوردت البعثة الإيرانية الأسماء التالية المفرج عنهم، وهم: "مهرداد معین انصاري، کامبیز عطار کاشاني، رضا سرهنك بور کفراني، أمین حسن زاده، کاوه لطف الله افراسیابي".وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد أوضح في تصريحات صحفية، أن "اتفاق تبادل السجناء بين إيران وأمريكا سيحسم في توقيته المحدد"، مضيفا أن "السجناء الأمريكيين في إيران يتمتعون بأتم الصحة، وسيعودون قريبا إلى هذا البلد".وفي العاشر من الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن الولايات المتحدة لن تخفف العقوبات على إيران بموجب مسودة اتفاق إطلاق سراح خمسة سجناء أمريكيين، موضحا للصحفيين ردا على سؤال بشأن الإفراج المتوقع عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة: "على أي حال لن يحدث أي تخفيف للعقوبات المفروضة".وأضاف بلينكن: وأكد أن واشنطن على اتصال بأسر 5 أمريكيين تم إطلاق سراحهم من السجن إلى الإقامة الجبرية في خطوة أولى متوقعة لإطلاق سراحهم، موضحا أن "هذه بداية نهاية كابوسهم، والكابوس الذي عاشته عائلاتهم"، مضيفا أنه ليس على علم بأمريكيين آخرين محتجزين في إيران، بحسب قوله.وفي التاسع من الشهر الماضي، أوضحت صحيفة أمريكية أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى صفقة تبادل سجناء تشمل الإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني المجمدة، وذكرت الصحيفة عن مصادر: "أمريكا ستفرج عن الأموال مقابل إطلاق سراح 5 أمريكيين إيرانيين مزدوجي الجنسية".

https://sputnikarabic.ae/20230810/بلينكن-صفقة-إفراج--إيران-عن-سجناء-أمريكيين-لا-تشمل-تخفيف-العقوبات-المفروضة-عليها-1079969059.html

https://sputnikarabic.ae/20230612/إيران-تلمح-بإبرام-صفقة-تبادل-سجناء-مع-الولايات-المتحدة-1078022953.html

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