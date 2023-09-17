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https://sputnikarabic.ae/20230917/بمشاركة-المغرب-لجنة-الترشح-الثلاثية-لمونديال-2030-تعقد-أولى-اجتماعاتها-1081124264.html
بمشاركة المغرب... لجنة الترشح الثلاثية لمونديال 2030 تعقد أولى اجتماعاتها
بمشاركة المغرب... لجنة الترشح الثلاثية لمونديال 2030 تعقد أولى اجتماعاتها
عقدت لجنة الترشح الثلاثية الخاصة بتنظيم كأس العالم 2030، أولى اجتماعاتها في إسبانيا، بمشاركة ممثلين من الدول الثلاث، الأعضاء في اللجنة. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T14:51+0000
2023-09-17T14:51+0000
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وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المغرب وإسبانيا والبرتغال، حسبما ذكرت وكالة "المغرب العربي للأنباء"، اليوم الأحد.ولفتت الوكالة إلى أن الاجتماع شارك فيه كل من فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وفيرناندو غوميز، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، إضافة إلى بيدرو روشا، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.وقال لقجع إن عضوية اللجنة تمثل مسؤولية كبيرة وفرصة تاريخية لتضافر الجهود لتحقيق هدف المغرب، الذي يتشرف بأن يكون طرفا في هذا الترشيح المهم.وقال البرتغالي بيدور روشا، إن انضمام المغرب "سيعطي الأمر قوة كبيرة تسهم في تحقيق أهدافنا"، بينما أشار فيرناندو غوميز إلى أن العمل الاحترافي المشترك سيكون محطة كبرى للظفر باستضافة مونديال 2030.وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، ترشح بلاده لتنظيم كأس العالم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال، بينما تسعى السعودية لحشد دولي لتنظيم البطولة مع كل من مصر واليونان.ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الدول التي ستحتضن مونديال 2030 في ديسمبر/ كانون الأول 2024.وستقام النسخة المقبلة من كأس العالم 2026، في أمريكا وكندا والمكسيك لأول مرة في شكلها الجديد، الذي يضم 48 منتخبا وطنيا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، التي كان يتم تنظيمها بـ 32 فريقا فقط.
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أخبار العالم الآن, رياضة, أخبار المغرب اليوم, البرتغال, السعودية, مصر
أخبار العالم الآن, رياضة, أخبار المغرب اليوم, البرتغال, السعودية, مصر

بمشاركة المغرب... لجنة الترشح الثلاثية لمونديال 2030 تعقد أولى اجتماعاتها

14:51 GMT 17.09.2023
© AFP 2023 / ANNE-CHRISTINE POUJOULATالمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (يسار) وهو يحمل كأس العالم بعد فوزه على فرنسا خلال المباراة النهائية لكأس العالم 2022 ، ودييغو مارادونا (يمينا) يحمل كأس العالم التي فاز بها فريقه بعد فوزه 3-2 على ألمانيا الغربية في 29 يونيو 1986
المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (يسار) وهو يحمل كأس العالم بعد فوزه على فرنسا خلال المباراة النهائية لكأس العالم 2022 ، ودييغو مارادونا (يمينا) يحمل كأس العالم التي فاز بها فريقه بعد فوزه 3-2 على ألمانيا الغربية في 29 يونيو 1986 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
© AFP 2023 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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عقدت لجنة الترشح الثلاثية الخاصة بتنظيم كأس العالم 2030، أولى اجتماعاتها في إسبانيا، بمشاركة ممثلين من الدول الثلاث، الأعضاء في اللجنة.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المغرب وإسبانيا والبرتغال، حسبما ذكرت وكالة "المغرب العربي للأنباء"، اليوم الأحد.
ولفتت الوكالة إلى أن الاجتماع شارك فيه كل من فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وفيرناندو غوميز، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، إضافة إلى بيدرو روشا، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
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وقال لقجع إن عضوية اللجنة تمثل مسؤولية كبيرة وفرصة تاريخية لتضافر الجهود لتحقيق هدف المغرب، الذي يتشرف بأن يكون طرفا في هذا الترشيح المهم.
وقال البرتغالي بيدور روشا، إن انضمام المغرب "سيعطي الأمر قوة كبيرة تسهم في تحقيق أهدافنا"، بينما أشار فيرناندو غوميز إلى أن العمل الاحترافي المشترك سيكون محطة كبرى للظفر باستضافة مونديال 2030.
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، ترشح بلاده لتنظيم كأس العالم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال، بينما تسعى السعودية لحشد دولي لتنظيم البطولة مع كل من مصر واليونان.
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ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الدول التي ستحتضن مونديال 2030 في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وستقام النسخة المقبلة من كأس العالم 2026، في أمريكا وكندا والمكسيك لأول مرة في شكلها الجديد، الذي يضم 48 منتخبا وطنيا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، التي كان يتم تنظيمها بـ 32 فريقا فقط.
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