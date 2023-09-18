https://sputnikarabic.ae/20230918/إعلام-كردي-قتلى-وجرحى-بهجوم-مجهول-على-مطار-عربت-شمالي-العراق-1081162001.html
إعلام كردي: قتلى وجرحى بهجوم "مجهول" على مطار عربت شمالي العراق
إعلام كردي: قتلى وجرحى بهجوم "مجهول" على مطار عربت شمالي العراق
أعلنت وسائل إعلام كردية، اليوم الاثنين، سقوط عدد من القتلى والجرحى، إثر هجوم وقع في مطار عربت في محافظة السليمانية شمالي العراق. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T15:19+0000
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ونقلت شبكة "رووداو" الكردية، عن مصدر أمني، قوله إن "الحادث لا يعرف ما إذا كان ناجمًا عن انفجار سيارة مفخخة، أو قصف بطائرة مسيّرة"، مشيرا أن "أشخاصًا فقدوا حياتهم وأصيبوا جراءه".وأكدت الشبكة الإعلامية الكردية أنها حصلت على مقطع فيديو للانفجار، لافتة إلى أن المواطنين سمعوا دويًا ضخمًا قبل ارتفاع الدخان من المطار.وشهد شمال العراق، الشهر الماضي، تنفيذ الجيش التركي هجمات عدة ضد حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق، بينما تعرض هو لهجمات أدت إلى مقتل وإصابة 5 عسكريين أتراك.وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، إن الجيش التركي قتل اثنين من أعضاء حزب العمال الكردستاني وأصاب 4 آخرين، خلال هجومين منفصلين، في محافظة السليمانية، نفذتهما طائرات مسيرة، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز" العراقية. وتزامن ذلك مع إعلان الجيش التركي حينها مقتل اثنين من أفراده وإصابة 3 آخرين، شمالي العراق.يذكر أن تركيا أطلقت عملية عسكرية تحمل اسم "المخلب - القفل" لاستهداف معاقل مقاتلي "بي كي كي" شمالي العراق.وتشهد مناطق عدة في إقليم كردستان العراق، قصفًا تركيًا متكررًا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني.وبينما تبرر تركيا عملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية، ترفض بغداد ذلك وتعتبره انتهاكًا للسيادة العراقية.
https://sputnikarabic.ae/20230415/طائرات-مسيرة-تركية-تقصف-قضاء-بنجوين-في-محافظة-السليمانية-العراقية-1075961513.html
https://sputnikarabic.ae/20230408/العراق-يدين-القصف-التركي-على-مطار-السليمانية-ويطالب-أنقرة-باعتذار-رسمي-1075670762.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إعلام كردي: قتلى وجرحى بهجوم "مجهول" على مطار عربت شمالي العراق
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أعلنت وسائل إعلام كردية، اليوم الاثنين، سقوط عدد من القتلى والجرحى، إثر هجوم وقع في مطار عربت في محافظة السليمانية شمالي العراق.
ونقلت شبكة
"رووداو" الكردية، عن مصدر أمني، قوله إن "الحادث لا يعرف ما إذا كان ناجمًا عن انفجار سيارة مفخخة، أو قصف بطائرة مسيّرة"، مشيرا أن "أشخاصًا فقدوا حياتهم وأصيبوا جراءه".
وأكدت الشبكة الإعلامية الكردية أنها حصلت على مقطع فيديو للانفجار، لافتة إلى أن المواطنين سمعوا دويًا ضخمًا قبل ارتفاع الدخان من المطار.
وشهد شمال العراق، الشهر الماضي، تنفيذ الجيش التركي هجمات عدة
ضد حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق، بينما تعرض هو لهجمات أدت إلى مقتل وإصابة 5 عسكريين أتراك.
وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، إن الجيش التركي قتل اثنين من أعضاء حزب العمال الكردستاني وأصاب 4 آخرين، خلال هجومين منفصلين، في محافظة السليمانية، نفذتهما طائرات مسيرة، حسبما ذكرت
شبكة "السومرية نيوز" العراقية.
وتزامن ذلك مع إعلان الجيش التركي حينها مقتل اثنين من أفراده وإصابة 3 آخرين، شمالي العراق.
يذكر أن تركيا أطلقت عملية عسكرية
تحمل اسم "المخلب - القفل" لاستهداف معاقل مقاتلي "بي كي كي" شمالي العراق.
وتشهد مناطق عدة في إقليم كردستان العراق، قصفًا تركيًا متكررًا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال
الكردستاني.
وبينما تبرر تركيا عملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية، ترفض بغداد ذلك وتعتبره انتهاكًا للسيادة العراقية.