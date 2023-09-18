عربي
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230918/رئيس-الأركان-الأمريكي-يشكك-في-قدرة-الهجوم-المضاد-الأوكراني-على-تحقيق-أهدافه-سريعا-1081147841.html
رئيس الأركان الأمريكي يشكك في قدرة "الهجوم المضاد" الأوكراني على تحقيق أهدافه سريعا
رئيس الأركان الأمريكي يشكك في قدرة "الهجوم المضاد" الأوكراني على تحقيق أهدافه سريعا
أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أن "الهجوم العسكري المضاد" ‏الذي تشنه أوكرانيا ضد روسيا "سيستغرق وقتا طويلا"، رافضا التكهن بالمدة... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T08:49+0000
2023-09-18T08:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/19/1080422153_0:0:1256:707_1920x0_80_0_0_77fe2ae4534728a657dd7e47cc58c570.jpg
وقال ميلي في مقابلة مع محطة إذاعية أمريكية، أمس الأحد: "هذا الهجوم، على الرغم من أهميته، له أهداف تشغيلية وتكتيكية محدودة، بمعنى أنه حتى لو تم تحقيقها بالكامل، إلا أنه لا يطرد جميع الروس بشكل كامل، وهو الهدف الاستراتيجي الأوسع الذي يريده الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي".ورفض المسؤول العسكري التكهن بالمدة التي قد تستغرقها أوكرانيا لتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن الأمر "سيستغرق وقتا طويلا".وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، بهدف حماية سكان دونباس من نظام كييف النازي، وشنت أوكرانيا هجومها المضاد الأخير في أوائل يونيو/ حزيران 2023، وبعد مرور 3 أشهر على بدئه، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهجوم الأوكراني المضاد فشل، إذ تكبدت أوكرانيا 71 ألف قتيل، كما اعترف العديد من المسؤولين الغربيين بأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يكن ناجحا.
https://sputnikarabic.ae/20230915/ضابط-أمريكي-يكشف-ما-فعلته-روسيا-بالقوات-المسلحة-الأوكرانية-خلال-الهجوم-المضاد-1081081204.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/19/1080422153_140:0:1256:837_1920x0_80_0_0_b4a8da1b68707476ee90e6bec5aa052f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس الأركان الأمريكي يشكك في قدرة "الهجوم المضاد" الأوكراني على تحقيق أهدافه سريعا

08:49 GMT 18.09.2023 (تم التحديث: 08:55 GMT 18.09.2023)
© AFP 2023 / JIM WATSONرئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي
رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي
© AFP 2023 / JIM WATSON
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أن "الهجوم العسكري المضاد" ‏الذي تشنه أوكرانيا ضد روسيا "سيستغرق وقتا طويلا"، رافضا التكهن بالمدة التي قد ‏تستغرقها كييف لتحقيق أهدافها.‏
وقال ميلي في مقابلة مع محطة إذاعية أمريكية، أمس الأحد: "هذا الهجوم، على الرغم من أهميته، له أهداف تشغيلية وتكتيكية محدودة، بمعنى أنه حتى لو تم تحقيقها بالكامل، إلا أنه لا يطرد جميع الروس بشكل كامل، وهو الهدف الاستراتيجي الأوسع الذي يريده الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي".
ورفض المسؤول العسكري التكهن بالمدة التي قد تستغرقها أوكرانيا لتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن الأمر "سيستغرق وقتا طويلا".

كما وصف رئيس أركان الولايات المتحدة، الهجوم المضاد الأوكراني المستمر في المقابلة بأنه "طويل وصعب ودموي".

جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي يكشف ما فعلته روسيا بالقوات المسلحة الأوكرانية خلال "الهجوم المضاد"
15 سبتمبر, 20:48 GMT
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، بهدف حماية سكان دونباس من نظام كييف النازي، وشنت أوكرانيا هجومها المضاد الأخير في أوائل يونيو/ حزيران 2023، وبعد مرور 3 أشهر على بدئه، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهجوم الأوكراني المضاد فشل، إذ تكبدت أوكرانيا 71 ألف قتيل، كما اعترف العديد من المسؤولين الغربيين بأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يكن ناجحا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала