https://sputnikarabic.ae/20230918/رئيس-الأركان-الأمريكي-يشكك-في-قدرة-الهجوم-المضاد-الأوكراني-على-تحقيق-أهدافه-سريعا-1081147841.html
رئيس الأركان الأمريكي يشكك في قدرة "الهجوم المضاد" الأوكراني على تحقيق أهدافه سريعا
رئيس الأركان الأمريكي يشكك في قدرة "الهجوم المضاد" الأوكراني على تحقيق أهدافه سريعا
أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أن "الهجوم العسكري المضاد" الذي تشنه أوكرانيا ضد روسيا "سيستغرق وقتا طويلا"، رافضا التكهن بالمدة... 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T08:49+0000
2023-09-18T08:49+0000
2023-09-18T08:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال ميلي في مقابلة مع محطة إذاعية أمريكية، أمس الأحد: "هذا الهجوم، على الرغم من أهميته، له أهداف تشغيلية وتكتيكية محدودة، بمعنى أنه حتى لو تم تحقيقها بالكامل، إلا أنه لا يطرد جميع الروس بشكل كامل، وهو الهدف الاستراتيجي الأوسع الذي يريده الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي".ورفض المسؤول العسكري التكهن بالمدة التي قد تستغرقها أوكرانيا لتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن الأمر "سيستغرق وقتا طويلا".وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، بهدف حماية سكان دونباس من نظام كييف النازي، وشنت أوكرانيا هجومها المضاد الأخير في أوائل يونيو/ حزيران 2023، وبعد مرور 3 أشهر على بدئه، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهجوم الأوكراني المضاد فشل، إذ تكبدت أوكرانيا 71 ألف قتيل، كما اعترف العديد من المسؤولين الغربيين بأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يكن ناجحا.
https://sputnikarabic.ae/20230915/ضابط-أمريكي-يكشف-ما-فعلته-روسيا-بالقوات-المسلحة-الأوكرانية-خلال-الهجوم-المضاد-1081081204.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس الأركان الأمريكي يشكك في قدرة "الهجوم المضاد" الأوكراني على تحقيق أهدافه سريعا
08:49 GMT 18.09.2023 (تم التحديث: 08:55 GMT 18.09.2023) تابعنا عبر
أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، أن "الهجوم العسكري المضاد" الذي تشنه أوكرانيا ضد روسيا "سيستغرق وقتا طويلا"، رافضا التكهن بالمدة التي قد تستغرقها كييف لتحقيق أهدافها.
وقال ميلي في مقابلة مع محطة إذاعية أمريكية، أمس الأحد: "هذا الهجوم، على الرغم من أهميته، له أهداف تشغيلية وتكتيكية محدودة، بمعنى أنه حتى لو تم تحقيقها بالكامل، إلا أنه لا يطرد جميع الروس بشكل كامل، وهو الهدف الاستراتيجي الأوسع الذي يريده الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي".
ورفض المسؤول العسكري التكهن بالمدة التي قد تستغرقها أوكرانيا لتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن الأمر "سيستغرق وقتا طويلا".
كما وصف رئيس أركان الولايات المتحدة، الهجوم المضاد الأوكراني المستمر في المقابلة بأنه "طويل وصعب ودموي".
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، بهدف حماية سكان دونباس من نظام كييف النازي، وشنت أوكرانيا هجومها المضاد الأخير في أوائل يونيو/ حزيران 2023، وبعد مرور 3 أشهر على بدئه، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهجوم الأوكراني المضاد
فشل، إذ تكبدت أوكرانيا 71 ألف قتيل، كما اعترف العديد من المسؤولين الغربيين بأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يكن ناجحا.