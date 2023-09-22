https://sputnikarabic.ae/20230922/أونروا-المدارس-قد-تغلق-قبل-نهاية-العام-بعد-تخلي-العالم-عنا-1081280190.html

"أونروا": المدارس قد تغلق قبل نهاية العام بعد تخلي العالم عنا

"أونروا": المدارس قد تغلق قبل نهاية العام بعد تخلي العالم عنا

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، أمس الخميس، إن الوضع المالي والاقتصادي للوكالة غير مطمئن... 22.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-22T05:39+0000

2023-09-22T05:39+0000

2023-09-22T05:39+0000

أخبار فلسطين اليوم

محمود عباس

مدينة نيويورك

منظمة الأمم المتحدة

العالم العربي

الأخبار

أخبار الأردن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/08/1050653493_0:0:1280:719_1920x0_80_0_0_23086daf49326c9f9611b57134a9c794.jpg

ونقلت وكالة "عمون"، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات لازاريني جاءت خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، حيث أكد أن اللاجئين باتوا يشعرون بأن العالم تخلى عنهم وعن دعمهم.وأوضح المسؤول الأممي أن وكالة "الأونروا" لا تعلم ما إذا كانت قادرة على إبقاء المدارس مفتوحة حتى نهاية العام أم لا، مشددا على وجوب اعتراف المجتمع الدولي بمسؤولياته ومساعدته بهدف تجنب وقف أنشطة المنظمة التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين منذ ما يزيد عن 75 عاما.ولفت فيليب لازاريني إلى أن "ما تسعى إليه المنظمة اليوم، هو إيجاد حل مستدام لأزمة الوكالة، خاصة مع الأوضاع الاقتصادية السيئة"، مشيرا إلى أن "المفوضية تنتظر إخلاء المسلحين للمدارس في مخيم عين الحلوة في لبنان، حتى يعود نشاطها".ولم يفت المسؤول الأممي الإشادة بدور المملكة الأردنية في دعم الجهود لتوفير الدعم ومحاولات حشد المملكة لتقديم الدعم الدولي السريع للوكالة.وفي سياق متصل، قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس الخميس، إن الوكالة تعلّق آمالا كبيرة على اجتماع مؤتمر التعهدات لكبار الدول المانحة للـ"أونروا"، الذي يعقد على المستوى الوزاري في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وأكد أبو حسنة في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "الأونروا لديها عجز مالي يقدر ما بين 170 إلى 190 مليون دولار، فيما تحتاج ميزانية البرامج الصحية والتعليمية إلى 100 مليون دولار، 70 مليونا منها لشراء مواد غذائية يستفيد منها نحو مليون و200 ألف لاجئ فلسطيني، إضافة إلى 30 مليون دولار لنحو 600 ألف لاجئ في سوريا والأردن ولبنان، يتلقون مساعدات من الوكالة".بدورها، دعت منظمة التحرير الفلسطينية، مؤتمر المانحين للوكالة على المستوى الوزاري، إلى ضرورة العمل على إيجاد نموذج تمويل مستدام إلى جانب التمويل الطوعي، من خلال تخصيص موازنة ثابتة من الميزانية الأساسية للأمم المتحدة.ويشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه "سيترأس، اليوم الجمعة، اجتماعًا لحشد الدعم المالي للـ"أونروا"، بحسب وكالة "وفا".

https://sputnikarabic.ae/20230915/منسق-اللجنة-المشتركة-للاجئين-لـسبوتنيك-نتصدى-لمحاولة-الأونروا-إقرار-مدونة-سلوك-تدعو-للشذوذ-في-غزة-1081076381.html

https://sputnikarabic.ae/20230818/الأونروا-تعلق-جميع-خدماتها-في-مخيم-عين-الحلوة-للاجئين-الفلسطينيين-1080195122.html

مدينة نيويورك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, مدينة نيويورك, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار, أخبار الأردن