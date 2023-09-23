https://sputnikarabic.ae/20230923/الرئيس-الإيراني-يوجه-رسالة-إلى-الملك-سلمان-وولي-عهده-هذه-تفاصيلها-1081314230.html

الرئيس الإيراني يوجه رسالة إلى الملك سلمان وولي عهده... هذه تفاصيلها

الرئيس الإيراني يوجه رسالة إلى الملك سلمان وولي عهده... هذه تفاصيلها

هنأ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باليوم الوطني للمملكة العربية... 23.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-23T11:05+0000

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وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأن "رئيسي، وجه رسالة إلى الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، قال فيها إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية تتمتعان بالعديد من القواسم المشتركة السياسية والاقتصادية والثقافية، والتي ستكون داعمًا قويًا لصداقة الشعبين المسلمين وستعزز الأواصر المشتركة".وأعرب رئيسي، في رسالته، عن أمله في أن "تشهد العلاقات بين البلدين توسعا متزايدا في المجالات كافة في ظل الاستفادة من القواسم المشتركة العديدة بين البلدين".ويحتفل السعوديون، في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، باليوم الوطني والذي يوثق ذكرى توحيد البلاد وتغيير اسمها من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية، في عام 1932.وكان الرئيس الإيراني قد أرسل، الأسبوع الماضي، رسالتين إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تتصلان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، هو من تسلمهما، من السفير الإيراني لدى المملكة علي رضا عنايتي".وأعرب السفير السعودي في طهران، عبد الله بن سعود العنزي، مؤخرا، عن سعادته لبدء فصل جديد من العلاقات مع إيران.وقال العنزي، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن "هذا الفصل من العلاقات مع إيران، سيكون قويًا على جميع الأصعدة التجارية والاقتصادية والاستثمارية"، مضيفًا أن "العلاقات البناءة مع إيران، ستكون مبنية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار".وذكر العنزي أن "العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجّه دعوة رسمیة إلی الرئیس الإيراني، إبراهیم رئیسي، لزيارة الرياض"، لافتًا إلى أن "هذه الزيارة ستتم حسب جدول الرئيس الإيراني في الوقت المناسب".من جهته، أعرب علي رضا عنايتي، السفیر الإيراني الجديد لدی السعودیة، في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قبيل مغادرته طهران باتجاه الرياض، عن أمله في أن "تتمكن إيران والسعودية، من تطوير العلاقات في إطار مبدأ حسن الجوار".وقال السفير الإيراني لدى الرياض: وشدد عنايتي على أن "التعاون مع دول المنطقة سيحقق الأمن الداخلي ولن تحتاج منطقتنا إلى وجود القوات الأجنبية"، فيما كان عنايتي قد التقى بوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قبل مغادرته إلى الرياض.وأعلنت الرياض وطهران، في شهر مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة من الصين، بعد سنوات من القطيعة.حيث قطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعد قيام السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.

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