https://sputnikarabic.ae/20230924/الأندية-الأردنية-تتخذ-خطوة-صادمة-وغير-مسبوقة-في-تاريخ-الدوري-1081343377.html

الأندية الأردنية تتخذ خطوة صادمة وغير مسبوقة في تاريخ الدوري

الأندية الأردنية تتخذ خطوة صادمة وغير مسبوقة في تاريخ الدوري

اتخذت الأندية الأردنية لكرة القدم قرارا غير مسبوق في تاريخ الدوري الأردني، بشأن المشاركة في مباريات الجولة السادسة. 24.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-24T11:58+0000

2023-09-24T11:58+0000

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وأفادت وكالة فرانس برس، أمس السبت، بأن الأندية الأردنية لكرة القدم اتخذت قرارا غير مسبوق من خلال تنفيذها قرار تعليق المشاركة في الدوري ورفضها خوض مباريات الجولة السادسة.وكانت آخريات تلك الجولة مباراتي الوحدات أمام شباب الأردن، ومعان أمام السلط، أمس السبت، في حين تغاضى الاتحاد الأردني للعبة التطرق للمسألة، حيث قررت تلك الأندية تعليق مشاركتها في الدوري لحين تلبية كل مطالبها من قبل الاتحاد الخاص باللعبة نفسها.ومن بين تلك المطالب صرف مبلغ 200 ألف دينار أردني لكل ناد أردني، مع ضرورة إيجاد راع رسمي لبطولات أندية المحترفين للموسم الكروي الحالي 2023-2024.وأكدت الوكالة أن أندية دوري المحترفين الأردنية، ستجتمع اليوم الأحد، في مقر نادي الفيصلي لمناقشة آخر المستجدات الكروية، بالتوازي مع تأكيد الاتحاد المحلي لكرة القدم عقد هيئته التنفيذية اجتماع برئاسة الأمير علي بن الحسين وبحضور كل كوادره لبحث ومناقشة الخطة الاستراتيجية لكرة القدم الأردنية في الخطة الخمسية المقبلة (2023-2028).وأشارت إلى أن الاتحاد الأردني تجنب التطرق لمشكلة تعليق الأندية مشاركتها في الدوري خلال جولته السادسة، وعدم الإشارة لتلك الأزمة، في وقت بحث الاجتماع المحاور الرئيسية لتلك الاستراتيجية، خاصة ملفات المنتخبات الوطنية والفئات العمرية المختلفة بالإضافة إلى خطط تطوير البطولات المحلية، مع العمل على تمكين الأندية.ويعود الهدف من الاستراتيجية الخمسية للاتحاد الأردني لكرة القدم إلى توجيه جهوده وعمل عناصره الكروية ومختلف أركان المنظومة الكروية من أجل تحقيق أهداف نوعية خلال فترة زمنية محددة، بهدف المتابعة المستمرة والتقييم بشكل دوري.

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