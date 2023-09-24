https://sputnikarabic.ae/20230924/تشيلسي-يخسر-مجددا-في-الدوري-الإنجليزي-1081353507.html

تشيلسي يخسر مجددا في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يخسر مجددا في الدوري الإنجليزي

خسر نادي تشيلسي أمام ضيفه أستون فيلا بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. 24.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-24T17:01+0000

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سجل أولي واتكينز هدف المباراة الوحيد لأستون فيلا في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى النقطة الـ12 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة الخامسة في المركز الـ14.واستمر تشيلسي في العجز عن تسجيل أهداف ووصل إلى 285 دقيقة بلا أهداف، بجانب تلقي خسارة جديدة في الدوري.

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أخبار الدوري الإنجليزي, نادي تشيلسي, رياضة, منوعات