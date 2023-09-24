https://sputnikarabic.ae/20230924/تشيلسي-يخسر-مجددا-في-الدوري-الإنجليزي-1081353507.html
تشيلسي يخسر مجددا في الدوري الإنجليزي
تشيلسي يخسر مجددا في الدوري الإنجليزي
خسر نادي تشيلسي أمام ضيفه أستون فيلا بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T17:01+0000
2023-09-24T17:01+0000
2023-09-24T17:01+0000
مجتمع
أخبار الدوري الإنجليزي
نادي تشيلسي
رياضة
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1a/1074032643_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_40fcc19ff0f09351489895fdf370ec17.jpg
سجل أولي واتكينز هدف المباراة الوحيد لأستون فيلا في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى النقطة الـ12 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة الخامسة في المركز الـ14.واستمر تشيلسي في العجز عن تسجيل أهداف ووصل إلى 285 دقيقة بلا أهداف، بجانب تلقي خسارة جديدة في الدوري.
https://sputnikarabic.ae/20230618/أبراموفيتش-لا-يريد-تحويل-الأموال-من-بيع-تشيلسي-إلى-أوكرانيا-1078232926.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1a/1074032643_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_46e08aef1c888856041c95120a8e4f19.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي, نادي تشيلسي, رياضة, منوعات
أخبار الدوري الإنجليزي, نادي تشيلسي, رياضة, منوعات
تشيلسي يخسر مجددا في الدوري الإنجليزي
تابعنا عبر
خسر نادي تشيلسي أمام ضيفه أستون فيلا بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
سجل أولي واتكينز هدف المباراة الوحيد لأستون فيلا في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.
الفوز رفع رصيد أستون فيلا
إلى النقطة الـ12 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة الخامسة في المركز الـ14.
واستمر تشيلسي
في العجز عن تسجيل أهداف ووصل إلى 285 دقيقة بلا أهداف، بجانب تلقي خسارة جديدة في الدوري.