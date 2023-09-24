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https://sputnikarabic.ae/20230924/تشيلسي-يخسر-مجددا-في-الدوري-الإنجليزي-1081353507.html
تشيلسي يخسر مجددا في الدوري الإنجليزي
تشيلسي يخسر مجددا في الدوري الإنجليزي
خسر نادي تشيلسي أمام ضيفه أستون فيلا بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T17:01+0000
2023-09-24T17:01+0000
مجتمع
أخبار الدوري الإنجليزي
نادي تشيلسي
رياضة
منوعات
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سجل أولي واتكينز هدف المباراة الوحيد لأستون فيلا في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى النقطة الـ12 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة الخامسة في المركز الـ14.واستمر تشيلسي في العجز عن تسجيل أهداف ووصل إلى 285 دقيقة بلا أهداف، بجانب تلقي خسارة جديدة في الدوري.
https://sputnikarabic.ae/20230618/أبراموفيتش-لا-يريد-تحويل-الأموال-من-بيع-تشيلسي-إلى-أوكرانيا-1078232926.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, نادي تشيلسي, رياضة, منوعات
أخبار الدوري الإنجليزي, نادي تشيلسي, رياضة, منوعات

تشيلسي يخسر مجددا في الدوري الإنجليزي

17:01 GMT 24.09.2023
© AP Photo / Ian Waltonتوتنهام يهزم تشيلسي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم 26 فبراير/ شباط 2023.
توتنهام يهزم تشيلسي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم 26 فبراير/ شباط 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Ian Walton
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خسر نادي تشيلسي أمام ضيفه أستون فيلا بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
سجل أولي واتكينز هدف المباراة الوحيد لأستون فيلا في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.
الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى النقطة الـ12 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة الخامسة في المركز الـ14.
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واستمر تشيلسي في العجز عن تسجيل أهداف ووصل إلى 285 دقيقة بلا أهداف، بجانب تلقي خسارة جديدة في الدوري.
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