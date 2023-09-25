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بايدن يتحدى الصين بخطوة جديدة في المحيط الهادئ
بايدن يتحدى الصين بخطوة جديدة في المحيط الهادئ
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اعتراف واشنطن بـ"جزر كوك" و"نييوي" الواقعتين في المحيط الهادئ، كدولتين، مشيرا إلى أن بلاده ستقيم علاقات دبلوماسية معهما. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T19:58+0000
2023-09-25T19:58+0000
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جاء ذلك خلال استضافته قادة الإقليمين، اللذين يتمتعان بحكم ذاتي، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل تحديا للصين لمحاولة الحد من نفوذها في المنطقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين.وبرر بايدن هذه الخطوة بأنها ستسهم في الحد من عمليات الصيد غير القانونية، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة التغيرات المناخية والمخاطر المترتبة عليها.وتمثل الجزر، التي أعلن بايدن الاعتراف بها، منطقة اقتصادية كبيرة في جنوب المحيط الهادئ رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 20 ألف نسمة.وترتبط السياسة الخارجية للجزر بنيوزيلندا ضمن ما يعرف بـ"الارتباط الحر"، الذي يجعل جزءا كبيرا من سياستهما الخارجية مرتبطة بهذا البلد.يذكر أن الاجتماع بين بايدن وقادة الإقليمين جاء خلال "منتدى جزر المحيط الهادئ" الذي يضم 18 دولة من دول المنطقة التي تشهد منافسة قوية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، التي أصبح لديها نفوذا متناميا تحاول واشنطن مواجهته بطرق مختلفة.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يتحدى الصين بخطوة جديدة في المحيط الهادئ

19:58 GMT 25.09.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اعتراف واشنطن بـ"جزر كوك" و"نييوي" الواقعتين في المحيط الهادئ، كدولتين، مشيرا إلى أن بلاده ستقيم علاقات دبلوماسية معهما.
جاء ذلك خلال استضافته قادة الإقليمين، اللذين يتمتعان بحكم ذاتي، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل تحديا للصين لمحاولة الحد من نفوذها في المنطقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين.
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وبرر بايدن هذه الخطوة بأنها ستسهم في الحد من عمليات الصيد غير القانونية، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة التغيرات المناخية والمخاطر المترتبة عليها.
وتمثل الجزر، التي أعلن بايدن الاعتراف بها، منطقة اقتصادية كبيرة في جنوب المحيط الهادئ رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 20 ألف نسمة.
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وترتبط السياسة الخارجية للجزر بنيوزيلندا ضمن ما يعرف بـ"الارتباط الحر"، الذي يجعل جزءا كبيرا من سياستهما الخارجية مرتبطة بهذا البلد.
يذكر أن الاجتماع بين بايدن وقادة الإقليمين جاء خلال "منتدى جزر المحيط الهادئ" الذي يضم 18 دولة من دول المنطقة التي تشهد منافسة قوية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، التي أصبح لديها نفوذا متناميا تحاول واشنطن مواجهته بطرق مختلفة.
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