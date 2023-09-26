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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20230926/آمر-حرس-سواحل-الجبل-الأخضر-يؤكد-لـسبوتنيك-انتشال-جثتين-شرقي-درنة-صور-1081428993.html
آمر حرس سواحل الجبل الأخضر يؤكد لـ"سبوتنيك" انتشال جثتين شرقي درنة.. صور
آمر حرس سواحل الجبل الأخضر يؤكد لـ"سبوتنيك" انتشال جثتين شرقي درنة.. صور
أكد العميد محمد المجدوب الحاسي، آمر قطاع حرس السواحل وموانئ الجبل الأخضر، اليوم الثلاثاء، أن قوات الحرس تمكنت من انتشال جثتين شرقي درنة. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T17:46+0000
2023-09-26T17:46+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وذكر المجدوب لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الثلاثاء، أن فريق البحث التابع لحرس السواحل بالجبل الأخضر لا يزال يعمل بكل جهد رغم تحلل الجثث، وتحول بعضها إلى أشلاء وقطع صغيرة.وأشار إلى أن عمليات البحث تشمل كل مناطق شرق مدينة درنة إلى نهاية ساحل الجبل الأخضر غربا، مضيفا أن سوء الأحوال الجوية والطقس وصعوبة الرؤية في المياه لم تساعد فرق البحث من الانتشال والبحث بشكل جيد في الأيام الأولى نظرا لانعدام الرؤية تحت المياه.ولفت العميد محمد المجدوب الحاسي إلى أن هناك فرقا دولية كثيرة ساهمت في البحث وانتشال الجثث منها الفريق الروسي والجزائري وغيرها من فرق الإنقاذ، منوها إلا أن كل الجثث التي تم انتشالها تم تسليمها لفرق الهلال الأحمر الليبي.وفي سياق متصل، كرّم سكان مدينة درنة الليبية، في وقت سابق من اليوم، كلب الإنقاذ "إيفار"، الذي أنقذ أكثر من 30 شخصا كانوا محاصرين تحت الأنقاض بعد الفيضانات المدمرة، والذي حصل على لقب "محارب ليبيا".وتظهر المشاهد هتافات سكان مدينة درنة، للكلب "إيفار" باسمه، بعد أن ساعدهم في إنقاذ محاصرين تحت الأنقاض.وكان أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، قد أعلن، أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية في وقت سابق هذا الشهر إلى أكثر من 4 آلاف قتيل.وذكر المسماري عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، آخر حصيلة لضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت مدينة درنة، حتى يوم 24 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبلغ عدد القتلى فيها 4029 قتيلا، مضيفا أن هناك "87 جثمانا لمصريي الجنسية، لا تشملهم الإحصائية تم تسليمها للسلطات المصرية لدفنهم ببلدهم".واجتاح إعصار مدمر يسمى "دانيال"، في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، مناطق عدة شرقي ليبيا، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، ما أسفر عن انهيار سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، وإطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه، ما خلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.وضرب الإعصار "دانيال"، بعنف غير مسبوق، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.
https://sputnikarabic.ae/20230926/سكان-درنة-يهتفون-لكلب-إنقاذ-بعد-تنفيذه-أعمالا-بطولية-فيديو-1081418019.html
https://sputnikarabic.ae/20230925/الهلال-الأحمر-الليبي-يواصل-عمليات-الإغاثة-وتقديم-المساعدات-الإنسانية-لنازحي-وسكان-درنة-1081397167.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, العالم العربي
حصري, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, العالم العربي

آمر حرس سواحل الجبل الأخضر يؤكد لـ"سبوتنيك" انتشال جثتين شرقي درنة.. صور

17:46 GMT 26.09.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانتشال جثث شرقي درنة
انتشال جثث شرقي درنة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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حصري
أكد العميد محمد المجدوب الحاسي، آمر قطاع حرس السواحل وموانئ الجبل الأخضر، اليوم الثلاثاء، أن قوات الحرس تمكنت من انتشال جثتين شرقي درنة.
وذكر المجدوب لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الثلاثاء، أن فريق البحث التابع لحرس السواحل بالجبل الأخضر لا يزال يعمل بكل جهد رغم تحلل الجثث، وتحول بعضها إلى أشلاء وقطع صغيرة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانتشال جثث شرقي درنة
انتشال جثث شرقي درنة - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انتشال جثث شرقي درنة
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانتشال جثث شرقي درنة
انتشال جثث شرقي درنة - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انتشال جثث شرقي درنة
© Sputnik . MAHER ALSHAERYانتشال جثث شرقي درنة
انتشال جثث شرقي درنة - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انتشال جثث شرقي درنة
1/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انتشال جثث شرقي درنة
2/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انتشال جثث شرقي درنة
3/3
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
انتشال جثث شرقي درنة
وأشار إلى أن عمليات البحث تشمل كل مناطق شرق مدينة درنة إلى نهاية ساحل الجبل الأخضر غربا، مضيفا أن سوء الأحوال الجوية والطقس وصعوبة الرؤية في المياه لم تساعد فرق البحث من الانتشال والبحث بشكل جيد في الأيام الأولى نظرا لانعدام الرؤية تحت المياه.
آثار الدمار في مدينة درنة المنكوبة بسبب إعصار دانيال في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
في ليبيا... أهوال لا توصف
سكان درنة يهتفون "لكلب إنقاذ" بعد تنفيذه أعمالا بطولية... فيديو
13:39 GMT
ولفت العميد محمد المجدوب الحاسي إلى أن هناك فرقا دولية كثيرة ساهمت في البحث وانتشال الجثث منها الفريق الروسي والجزائري وغيرها من فرق الإنقاذ، منوها إلا أن كل الجثث التي تم انتشالها تم تسليمها لفرق الهلال الأحمر الليبي.
وفي سياق متصل، كرّم سكان مدينة درنة الليبية، في وقت سابق من اليوم، كلب الإنقاذ "إيفار"، الذي أنقذ أكثر من 30 شخصا كانوا محاصرين تحت الأنقاض بعد الفيضانات المدمرة، والذي حصل على لقب "محارب ليبيا".
وتظهر المشاهد هتافات سكان مدينة درنة، للكلب "إيفار" باسمه، بعد أن ساعدهم في إنقاذ محاصرين تحت الأنقاض.
وكان أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، قد أعلن، أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية في وقت سابق هذا الشهر إلى أكثر من 4 آلاف قتيل.
استمرار عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية في مدينة درنة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
في ليبيا... أهوال لا توصف
الهلال الأحمر الليبي يواصل عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية في درنة... فيديو وصور
أمس, 18:58 GMT
وذكر المسماري عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، آخر حصيلة لضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت مدينة درنة، حتى يوم 24 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبلغ عدد القتلى فيها 4029 قتيلا، مضيفا أن هناك "87 جثمانا لمصريي الجنسية، لا تشملهم الإحصائية تم تسليمها للسلطات المصرية لدفنهم ببلدهم".
واجتاح إعصار مدمر يسمى "دانيال"، في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، مناطق عدة شرقي ليبيا، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، ما أسفر عن انهيار سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، وإطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه، ما خلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
وضرب الإعصار "دانيال"، بعنف غير مسبوق، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.
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