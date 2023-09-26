https://sputnikarabic.ae/20230926/ألمانيا-تعترف-بتزويد-أوكرانيا-بمعدات-عسكرية-قديمة-1081412556.html
ألمانيا تعترف بتزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية قديمة
ألمانيا تعترف بتزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية قديمة
اعترفت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن برلين زودت أوكرانيا في عدة مناسبات، بمعدات عسكرية قديمة أو شبه معطلة. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T10:56+0000
2023-09-26T10:56+0000
2023-09-26T11:04+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقالت بيربوك في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أمس الاثنين: "إن الأمر لا يساعد فقط مع الوعد، ومن ثم لا يمكنك الوفاء به أو تقديم أشياء لا تعمل... إن بعض أنظمتنا كانت قديمة الطراز حقا".كما أشارت وزيرة الخارجية الألمانية، في تصريحاتها لوسائل الإعلام الأمريكية، إلى أنه "يجب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا مع الذخيرة، ويمكن تفسير التأخير في وصول الشحنات بالحاجة إلى الحصول على موافقات إضافية".وأضافت أن "بعض المعدات التي أرسلتها برلين ربما كانت معطلة، لأنها لم تكن مصحوبة بالذخيرة المناسبة".وأكدت أنها لا تستطيع تقديم أي معلومات، في الوقت الحالي، حول ما إذا كانت ألمانيا، ستزود كييف بصواريخ كروز من طراز "توروس"، لأنه من الضروري الوضوح بشأن كل التفاصيل، بما في ذلك من يمكنه تشغيلها فعليا، وهو الأمر الذي "يستغرق بعض الوقت"، بحسب قولها.وفي أواخر شهر أغسطس/ آب الماضي، قال زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ في ألمانيا، فريدريش ميرز، إنه يؤيد منح صواريخ "توروس" لأوكرانيا، ومع ذلك، فقد شدد بأن "مدى إصابة الصواريخ يجب أن يكون محدودا، لجعلها سلاحا دفاعيا بحتا".وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، الشهر الماضي، إنه لا يتعجّل في الموافقة على تسليم صواريخ كروز إلى أوكرانيا، خوفا من جر حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى صراع عسكري مع روسيا، بحسب قوله.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
ألمانيا تعترف بتزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية قديمة
10:56 GMT 26.09.2023 (تم التحديث: 11:04 GMT 26.09.2023) تابعنا عبر
اعترفت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن برلين زودت أوكرانيا في عدة مناسبات، بمعدات عسكرية قديمة أو شبه معطلة.
موسكو- سبوتنيك. وقالت بيربوك في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، أمس الاثنين: "إن الأمر لا يساعد فقط مع الوعد، ومن ثم لا يمكنك الوفاء به أو تقديم أشياء لا تعمل... إن بعض أنظمتنا كانت قديمة الطراز حقا".
وتابعت: "لذلك، لأننا نعلم وقلنا ذلك في البداية، فإن بعض المعدات العسكرية لا تعمل حقا، وعندما نقوم بالتنفيذ يجب أن تعمل في ميدان المعركة".
كما أشارت وزيرة الخارجية الألمانية
، في تصريحاتها لوسائل الإعلام الأمريكية، إلى أنه "يجب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا مع الذخيرة، ويمكن تفسير التأخير في وصول الشحنات بالحاجة إلى الحصول على موافقات إضافية".
وأضافت أن "بعض المعدات التي أرسلتها برلين ربما كانت معطلة، لأنها لم تكن مصحوبة بالذخيرة المناسبة".
وأكدت أنها لا تستطيع تقديم أي معلومات، في الوقت الحالي، حول ما إذا كانت ألمانيا، ستزود كييف بصواريخ كروز من طراز "توروس"، لأنه من الضروري الوضوح بشأن كل التفاصيل، بما في ذلك من يمكنه تشغيلها فعليا، وهو الأمر الذي "يستغرق بعض الوقت"، بحسب قولها.
وفي أواخر شهر أغسطس/ آب الماضي، قال زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ في ألمانيا، فريدريش ميرز، إنه يؤيد منح صواريخ "توروس"
لأوكرانيا، ومع ذلك، فقد شدد بأن "مدى إصابة الصواريخ يجب أن يكون محدودا، لجعلها سلاحا دفاعيا بحتا".
وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، الشهر الماضي، إنه لا يتعجّل في الموافقة على تسليم صواريخ كروز إلى أوكرانيا، خوفا من جر حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى صراع عسكري مع روسيا، بحسب قوله.