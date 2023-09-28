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https://sputnikarabic.ae/20230928/أول-سفير-إماراتي-منذ-المصالحة-الخليجية-يقدم-أوراق-اعتماده-لأمير-قطر-1081474612.html
أول سفير إماراتي منذ المصالحة الخليجية يقدم أوراق اعتماده لأمير قطر
أول سفير إماراتي منذ المصالحة الخليجية يقدم أوراق اعتماده لأمير قطر
تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أوراق اعتماد الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للإمارات لدى الدوحة. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T07:57+0000
2023-09-28T07:57+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية- "وام"، بأن الشيخ زايد بن خليفة هو أول سفير بعد المصالحة الخليجية في 2021، مشيرة أن السفير نقل إلى أمير قطر تحيات رئيس الإمارات محمد بن زايد، ونائبه الشيخ محمد بن راشد، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بمزيد من التقدم والازدهار.وأعرب أمير قطر، للسفير الجديد عن تمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بمزيد من التطور والنماء، وفق ذات المصدر، متمنيا التوفيق في مهام عمله بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.وقرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في يوليو/ تموز الماضي، تعيين سفير فوق العادة لدى الإمارات لأول مرة منذ 2017.وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، أصدر القرار الأميري رقم 57 لسنة 2023 بتعيين الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت دولة قطر ودولة الإمارات، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما واستئناف عمل سفارتيهما.وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: "انطلاقًا من اتفاق العلا وحرصًا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبو ظبي وقنصليتها في دبي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدوحة مزاولة أعمالها".من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إن الجانبين أكدا أن "هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار قطر اليوم, قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار قطر اليوم, قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , أخبار العالم الآن, العالم العربي

أول سفير إماراتي منذ المصالحة الخليجية يقدم أوراق اعتماده لأمير قطر

07:57 GMT 28.09.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFARأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أوراق اعتماد الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للإمارات لدى الدوحة.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية- "وام"، بأن الشيخ زايد بن خليفة هو أول سفير بعد المصالحة الخليجية في 2021، مشيرة أن السفير نقل إلى أمير قطر تحيات رئيس الإمارات محمد بن زايد، ونائبه الشيخ محمد بن راشد، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بمزيد من التقدم والازدهار.
وأعرب أمير قطر، للسفير الجديد عن تمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بمزيد من التطور والنماء، وفق ذات المصدر، متمنيا التوفيق في مهام عمله بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
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وقرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في يوليو/ تموز الماضي، تعيين سفير فوق العادة لدى الإمارات لأول مرة منذ 2017.
وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، أصدر القرار الأميري رقم 57 لسنة 2023 بتعيين الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت دولة قطر ودولة الإمارات، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما واستئناف عمل سفارتيهما.
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وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: "انطلاقًا من اتفاق العلا وحرصًا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبو ظبي وقنصليتها في دبي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدوحة مزاولة أعمالها".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إن الجانبين أكدا أن "هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".
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