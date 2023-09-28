https://sputnikarabic.ae/20230928/أول-سفير-إماراتي-منذ-المصالحة-الخليجية-يقدم-أوراق-اعتماده-لأمير-قطر-1081474612.html

أول سفير إماراتي منذ المصالحة الخليجية يقدم أوراق اعتماده لأمير قطر

أول سفير إماراتي منذ المصالحة الخليجية يقدم أوراق اعتماده لأمير قطر

تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أوراق اعتماد الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للإمارات لدى الدوحة. 28.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-28T07:57+0000

2023-09-28T07:57+0000

2023-09-28T07:57+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار قطر اليوم

قطر

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077222012_0:0:2002:1126_1920x0_80_0_0_b5df3e466c2605bb600ff4ad87fdf858.jpg

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية- "وام"، بأن الشيخ زايد بن خليفة هو أول سفير بعد المصالحة الخليجية في 2021، مشيرة أن السفير نقل إلى أمير قطر تحيات رئيس الإمارات محمد بن زايد، ونائبه الشيخ محمد بن راشد، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بمزيد من التقدم والازدهار.وأعرب أمير قطر، للسفير الجديد عن تمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بمزيد من التطور والنماء، وفق ذات المصدر، متمنيا التوفيق في مهام عمله بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.وقرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في يوليو/ تموز الماضي، تعيين سفير فوق العادة لدى الإمارات لأول مرة منذ 2017.وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، أصدر القرار الأميري رقم 57 لسنة 2023 بتعيين الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت دولة قطر ودولة الإمارات، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما واستئناف عمل سفارتيهما.وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: "انطلاقًا من اتفاق العلا وحرصًا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبو ظبي وقنصليتها في دبي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدوحة مزاولة أعمالها".من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إن الجانبين أكدا أن "هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".

https://sputnikarabic.ae/20230114/قطر-والإمارات-تؤكدان-أن-العالم-سيظل-بحاجة-للغاز-لفترة-طويلة-1072256224.html

https://sputnikarabic.ae/20230619/الخارجية-السعودية-استئناف-التمثيل-الدبلوماسي-بين-الإمارات-وقطر-يعزز-العمل-الخليجي-المشترك-1078275373.html

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار قطر اليوم, قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , أخبار العالم الآن, العالم العربي