https://sputnikarabic.ae/20230928/إنتر-ميامي-يخسر-أول-ألقابه-منذ-قدوم-ميسي-1081482923.html
إنتر ميامي يخسر أول ألقابه منذ قدوم ميسي
إنتر ميامي يخسر أول ألقابه منذ قدوم ميسي
خسر إنتر ميامي الأمريكي، من هيوستن دينامو 2-1 في نهائي كأس أمريكا المفتوحة لكرة القدم. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T11:26+0000
2023-09-28T11:26+0000
2023-09-28T11:26+0000
مجتمع
ليونيل ميسي
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
رياضة
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وغاب اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، للمباراة الرابعة عن إنتر ميامي لمعاناته من إصابة عضلية منذ عودته من الفترة الدولية مع منتخب الأرجنتين في وقت سابق هذا الشهر.أحرز جيفرين دورسي والمغربي أمين باسي هدفي هيوستن في الشوط الأول مقابل هدف متأخر لميامي عبر جوزيف مارتينيز.وفقد إنتر ميامي فرصة تحقيق لقبه الثاني بعد أن قاده ميسي للفوز بكأس الدوري الأمريكي- المكسيكي الشهر الماضي عقب تسجيله 10 أهداف في المسابقة.وتأهل بذلك ميامي وهيوستن إلى كأس أبطال الكونكاكاف 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230827/ميسي-يسجل-أول-أهدافه-في-الدوري-الأمريكي-فيديو-1080453011.html
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سبوتنيك عربي
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ليونيل ميسي, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, رياضة
ليونيل ميسي, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, رياضة
إنتر ميامي يخسر أول ألقابه منذ قدوم ميسي
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خسر إنتر ميامي الأمريكي، من هيوستن دينامو 2-1 في نهائي كأس أمريكا المفتوحة لكرة القدم.
وغاب اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، للمباراة الرابعة عن إنتر ميامي لمعاناته من إصابة عضلية
منذ عودته من الفترة الدولية مع منتخب الأرجنتين في وقت سابق هذا الشهر.
أحرز جيفرين دورسي والمغربي أمين باسي هدفي هيوستن في الشوط الأول مقابل هدف متأخر لميامي عبر جوزيف مارتينيز.
وفقد إنتر ميامي فرصة تحقيق لقبه الثاني بعد أن قاده ميسي للفوز بكأس الدوري الأمريكي- المكسيكي الشهر الماضي عقب تسجيله 10 أهداف
في المسابقة.
وتأهل بذلك ميامي وهيوستن إلى كأس أبطال الكونكاكاف 2024.