https://sputnikarabic.ae/20230928/الخارجية-البيلاروسية-نطالب-بولندا-بإجراء-تحقيقات-موضوعية-في-انتهاك-المجال-الجوي-لبلادنا-1081493443.html

الخارجية البيلاروسية: نطالب بولندا بإجراء تحقيقات موضوعية في انتهاك المجال الجوي لبلادنا

الخارجية البيلاروسية: نطالب بولندا بإجراء تحقيقات موضوعية في انتهاك المجال الجوي لبلادنا

قدمت بيلاروسيا احتجاجا شديد اللهجة إلى القائم بالأعمال البولندي في البلاد، مارتن فويتشيكوفسكي، فيما يتعلق بانتهاك الحدود من قبل المروحية البولندية، حسبما ذكرت... 28.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-28T18:21+0000

2023-09-28T18:21+0000

2023-09-28T18:21+0000

العالم

أخبار بيلاروسيا اليوم

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وقالت: "تم استدعاء القائم بأعمال سفارة جمهورية بولندا لدى جمهورية بيلاروسيا، مارتن فويتشيكوفسكي، إلى وزارة الخارجية. وتم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الدبلوماسي البولندي فيما يتعلق بانتهاك آخر [للحدود] من مروحية بولندية في 28 سبتمبر/ أيلول".وأشارت وزارة الخارجية البيلاروسية إلى أنه "في هذا الصدد، يتم لفت الانتباه إلى حقيقة أن السكوت وإنكار الحقيقة الواضحة سيبدو بصراحة سخيفًا من جانب القيادة البولندية".وكانت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية قد ذكرت، اليوم الخميس، أن مروحية بولندية انتهكت حدود الدولة مرتين.وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن المعلومات تم تأكيدها ببيانات رقابية موضوعية، مضيفة: "وفي هذا الصدد، تم إرسال الطائرات المناوبة، ويتم حاليًا تحديد ملابسات الحادث، وتقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية بإعداد مذكرة بهذا الخصوص".وقالت قيادة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، في بيان: "نبلغكم أن بيان الجانب البيلاروسي، اليوم، بشأن مروحية بولندية يُزعم أنها عبرت الحدود لا يتوافق مع الواقع، وهذا ما تؤكده سجلات نظام التحكم في الطيران ومحطات الرادار - مثل هذا الحدث لم يحدث ".وبعد ذلك صرح الممثل الرسمي لقيادة القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي للقوات المسلحة البيلاروسية سيرغي كاشور أن بولندا، بناء على طلب الجانب البيلاروسي، أكدت تحليق مروحيتها بالقرب من الحدود البيلاروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230928/الجيش-البولندي-ينفي-انتهاك-المجال-الجوي-لبيلاروسيا-1081492110.html

https://sputnikarabic.ae/20230928/بيلاروسيا-بولندا-تؤكد-تحليق-مروحيتها-بالقرب-من-حدودنا-1081492999.html

https://sputnikarabic.ae/20230928/الدفاع-البيلاروسية-تعلن-عن-خرق-طائرة-بولندية-المجال-الجوي-للبلاد--1081491452.html

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