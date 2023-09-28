https://sputnikarabic.ae/20230928/الخارجية-البيلاروسية-نطالب-بولندا-بإجراء-تحقيقات-موضوعية-في-انتهاك-المجال-الجوي-لبلادنا-1081493443.html
الخارجية البيلاروسية: نطالب بولندا بإجراء تحقيقات موضوعية في انتهاك المجال الجوي لبلادنا
الخارجية البيلاروسية: نطالب بولندا بإجراء تحقيقات موضوعية في انتهاك المجال الجوي لبلادنا
قدمت بيلاروسيا احتجاجا شديد اللهجة إلى القائم بالأعمال البولندي في البلاد، مارتن فويتشيكوفسكي، فيما يتعلق بانتهاك الحدود من قبل المروحية البولندية، حسبما ذكرت... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T18:21+0000
2023-09-28T18:21+0000
2023-09-28T18:21+0000
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقالت: "تم استدعاء القائم بأعمال سفارة جمهورية بولندا لدى جمهورية بيلاروسيا، مارتن فويتشيكوفسكي، إلى وزارة الخارجية. وتم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الدبلوماسي البولندي فيما يتعلق بانتهاك آخر [للحدود] من مروحية بولندية في 28 سبتمبر/ أيلول".وأشارت وزارة الخارجية البيلاروسية إلى أنه "في هذا الصدد، يتم لفت الانتباه إلى حقيقة أن السكوت وإنكار الحقيقة الواضحة سيبدو بصراحة سخيفًا من جانب القيادة البولندية".وكانت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية قد ذكرت، اليوم الخميس، أن مروحية بولندية انتهكت حدود الدولة مرتين.وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن المعلومات تم تأكيدها ببيانات رقابية موضوعية، مضيفة: "وفي هذا الصدد، تم إرسال الطائرات المناوبة، ويتم حاليًا تحديد ملابسات الحادث، وتقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية بإعداد مذكرة بهذا الخصوص".وقالت قيادة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، في بيان: "نبلغكم أن بيان الجانب البيلاروسي، اليوم، بشأن مروحية بولندية يُزعم أنها عبرت الحدود لا يتوافق مع الواقع، وهذا ما تؤكده سجلات نظام التحكم في الطيران ومحطات الرادار - مثل هذا الحدث لم يحدث ".وبعد ذلك صرح الممثل الرسمي لقيادة القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي للقوات المسلحة البيلاروسية سيرغي كاشور أن بولندا، بناء على طلب الجانب البيلاروسي، أكدت تحليق مروحيتها بالقرب من الحدود البيلاروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230928/الجيش-البولندي-ينفي-انتهاك-المجال-الجوي-لبيلاروسيا-1081492110.html
https://sputnikarabic.ae/20230928/بيلاروسيا-بولندا-تؤكد-تحليق-مروحيتها-بالقرب-من-حدودنا-1081492999.html
https://sputnikarabic.ae/20230928/الدفاع-البيلاروسية-تعلن-عن-خرق-طائرة-بولندية-المجال-الجوي-للبلاد--1081491452.html
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
الخارجية البيلاروسية: نطالب بولندا بإجراء تحقيقات موضوعية في انتهاك المجال الجوي لبلادنا
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قدمت بيلاروسيا احتجاجا شديد اللهجة إلى القائم بالأعمال البولندي في البلاد، مارتن فويتشيكوفسكي، فيما يتعلق بانتهاك الحدود من قبل المروحية البولندية، حسبما ذكرت الصحفية لوزارة الخارجية البيلاروسية.
وقالت: "تم استدعاء القائم بأعمال سفارة جمهورية بولندا لدى جمهورية بيلاروسيا، مارتن فويتشيكوفسكي، إلى وزارة الخارجية. وتم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الدبلوماسي البولندي فيما يتعلق بانتهاك آخر [للحدود] من مروحية بولندية في 28 سبتمبر/ أيلول".
وأشارت وزارة الخارجية البيلاروسية إلى أنه "في هذا الصدد، يتم لفت الانتباه إلى حقيقة أن السكوت وإنكار الحقيقة الواضحة سيبدو بصراحة سخيفًا من جانب القيادة البولندية".
وفي الوقت نفسه، طالبت مينسك "بإجراء تحقيق موضوعي فوري في هذا الحادث وإبلاغ الجانب البيلاروسي بنتائجه، فضلا عن اتخاذ إجراءات شاملة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل".
وكانت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية قد ذكرت، اليوم الخميس، أن مروحية بولندية انتهكت حدود الدولة مرتين.
وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن المعلومات تم تأكيدها ببيانات رقابية موضوعية، مضيفة: "وفي هذا الصدد، تم إرسال الطائرات المناوبة، ويتم حاليًا تحديد ملابسات الحادث، وتقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية بإعداد مذكرة بهذا الخصوص".
ونفى الجيش البولندي، اليوم الخميس، انتهاك المجال الجوي البيلاروسي بمروحيته.
وقالت قيادة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، في بيان: "نبلغكم أن بيان الجانب البيلاروسي، اليوم، بشأن مروحية بولندية يُزعم أنها عبرت الحدود لا يتوافق مع الواقع، وهذا ما تؤكده سجلات نظام التحكم في الطيران ومحطات الرادار - مثل هذا الحدث لم يحدث ".
وبعد ذلك صرح الممثل الرسمي لقيادة القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي للقوات المسلحة البيلاروسية سيرغي كاشور أن بولندا، بناء على طلب الجانب البيلاروسي، أكدت تحليق مروحيتها بالقرب من الحدود البيلاروسية.