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مياه الأمطار تغمر شوارع إسطنبول… فيديو
مياه الأمطار تغمر شوارع إسطنبول… فيديو
تعرضت مدينة إسطنبول التركية لأمطار غزيرة أدت إلى تجمع المياه بكميات كبيرة في بعض الشوارع وتسببت في تعطيل حركة السيارات. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T16:30+0000
2023-09-28T16:30+0000
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ورصد مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس، تأثير الأمطار على المدينة، حيث تدفقت المياه في الشوارع بمستويات مختلفة.وقالت الوكالة إن "المياه غمرت الشوارع في منطقة بيوك جكمجة، في الجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول".وأصدرت السلطات التركية تحذيرات من تراكم كميات كبيرة من المياه في حالة استمرت الأمطار الغزيرة، حتى يوم غد الجمعة.يذكر أن إسطنبول تعرضت لفيضانات أدت إلى مقتل شخصن مطلع الشهر الجاري.وتعرضت اليونان المجاورة، لفيضانات الليلة الماضية، ارتبطت بعاصفة جديدة، تتعرض لها المنطقة، وتمكنت السلطات من إنقاذ مئات الأشخاص.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, اليونان, أخبار الشرق الأوسط

مياه الأمطار تغمر شوارع إسطنبول… فيديو

16:30 GMT 28.09.2023
© AFP 2023مدينة إسطنبول التركية
مدينة إسطنبول التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
© AFP 2023
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تعرضت مدينة إسطنبول التركية لأمطار غزيرة أدت إلى تجمع المياه بكميات كبيرة في بعض الشوارع وتسببت في تعطيل حركة السيارات.
ورصد مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس، تأثير الأمطار على المدينة، حيث تدفقت المياه في الشوارع بمستويات مختلفة.
وقالت الوكالة إن "المياه غمرت الشوارع في منطقة بيوك جكمجة، في الجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول".
وأصدرت السلطات التركية تحذيرات من تراكم كميات كبيرة من المياه في حالة استمرت الأمطار الغزيرة، حتى يوم غد الجمعة.
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يذكر أن إسطنبول تعرضت لفيضانات أدت إلى مقتل شخصن مطلع الشهر الجاري.
وتعرضت اليونان المجاورة، لفيضانات الليلة الماضية، ارتبطت بعاصفة جديدة، تتعرض لها المنطقة، وتمكنت السلطات من إنقاذ مئات الأشخاص.
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