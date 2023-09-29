https://sputnikarabic.ae/20230929/وزير-شؤون-الرئاسة-في-جنوب-السودان-بنك-بريكس-سينهي-هيمنة-صندوق-النقد-والبنك-الدولي-على-العالم-1081518273.html
وزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان: بنك "بريكس" سينهي هيمنة صندوق النقد والبنك الدولي على العالم
وزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان: بنك "بريكس" سينهي هيمنة صندوق النقد والبنك الدولي على العالم
أكد وزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان، برنابا مريال بنجامين، اليوم الجمعة، أن بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس، سينهي هيمنة صندوق النقد والبنك الدولي... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T18:28+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بنجامين في حديث لـ"سبوتنيك": "شروط بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس" مشجعة للغاية، إذ يمكن الحصول على قروض بسهولة عكس الحال مع البنك الدولي".وأضاف: "بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس" سينهي هيمنة صندوق النقد والبنك الدولي على العالم".وأشار بنجامين: " لم نبدأ بالمحادثات مع بنك "بريكس" حتى الآن، لكننا مهتمون جدا وندرس الشروط المختلفة، لنرى كيف يمكن أن نستفيد من التعاون معه".ووصل وفد رفيع المستوى من جمهورية جنوب السودان، يترأسه رئيس البلاد سلفا كير ميارديت، إلى موسكو، مساء الأربعاء الماضي، وأكد المكتب الصحفي للكرملين أن سلفا كير ميارديت، أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شملت العلاقات الثنائية والأجندة الدولية.وتم إنشاء بنك التنمية الجديد من قبل دول "بريكس" على أساس اتفاقية حكومية دولية، تم توقيعها في قمة "بريكس" السادسة في مدينة فورتاليزا البرازيلية، في يوليو/ تموز 2014.والغرض من أنشطة البنك هو تمويل مشاريع البنية التحتية، والتنمية المستدامة، في دول "بريكس" والبلدان النامية، ووافق طيلة فترة عمله، منذ أن تم إنشاؤه، على أكثر من 90 مشروعا بإجمالي 32 مليار دولار، لدعم مجالات مثل النقل وإمدادات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبناء المدني.
https://sputnikarabic.ae/20230805/رئيس-البرازيل-بنك-بريكس-أكثر-سخاء-من-صندوق-النقد-الدولي-وهو-مهتم-بمساعدة-الدول-وليس-إغراقها-1079808151.html
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مجموعة بريكس, أفريقيا, أخبار جنوب السودان, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
مجموعة بريكس, أفريقيا, أخبار جنوب السودان, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
وزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان: بنك "بريكس" سينهي هيمنة صندوق النقد والبنك الدولي على العالم
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أكد وزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان، برنابا مريال بنجامين، اليوم الجمعة، أن بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس، سينهي هيمنة صندوق النقد والبنك الدولي على العالم، مشددا أن شروط البنك مشجعة للغاية، حيث يمكن الحصول على قروض بسهولة عكس الحال مع البنك الدولي.
موسكو - سبوتنيك. وقال بنجامين في حديث لـ"سبوتنيك": "شروط بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس" مشجعة للغاية، إذ يمكن الحصول على قروض بسهولة عكس الحال مع البنك الدولي
".
وأضاف: "بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس" سينهي هيمنة صندوق النقد
والبنك الدولي على العالم".
وتابع: "إن اقتراض الأموال من البنك الدولي صعبٌ للغاية، ولكن على سبيل المثال، يسمح بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس" باستخدام العملات المحلية، وهذا ليس هو الحال بالنسبة للبنك الدولي المقومة بالدولار".
وأشار بنجامين: " لم نبدأ بالمحادثات مع بنك "بريكس" حتى الآن، لكننا مهتمون جدا وندرس الشروط المختلفة، لنرى كيف يمكن أن نستفيد من التعاون معه".
ووصل وفد رفيع المستوى من جمهورية جنوب السودان، يترأسه رئيس البلاد سلفا كير ميارديت، إلى موسكو، مساء الأربعاء الماضي، وأكد المكتب الصحفي للكرملين أن سلفا كير ميارديت، أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شملت العلاقات الثنائية والأجندة الدولية.
وتم إنشاء بنك التنمية الجديد من قبل دول "بريكس" على أساس اتفاقية حكومية دولية، تم توقيعها في قمة "بريكس" السادسة في مدينة فورتاليزا البرازيلية، في يوليو/ تموز 2014.
والغرض من أنشطة البنك هو تمويل مشاريع البنية التحتية، والتنمية المستدامة، في دول "بريكس" والبلدان النامية، ووافق طيلة فترة عمله، منذ أن تم إنشاؤه، على أكثر من 90 مشروعا بإجمالي 32 مليار دولار، لدعم مجالات مثل النقل وإمدادات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبناء المدني.