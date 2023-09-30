https://sputnikarabic.ae/20230930/قرد-يهاجم-منطقة-سكنية-في-اليابان-والضحية-طفلان-1081525978.html
قرد يهاجم منطقة سكنية في اليابان والضحية طفلان
قرد يهاجم منطقة سكنية في اليابان والضحية طفلان
أفادت وكالة أنباء يابانية بأن قردا هاجم، اليوم السبت، منطقة سكنية في مدينة ناكاغاوا اليابانية في محافظة فوكوكا في جزيرة كيوشو، ما أسفر عن إصابة طفلين، وطلبت... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T05:11+0000
2023-09-30T05:11+0000
2023-09-30T05:11+0000
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وقالت الوكالة، إنه في وقت مبكر من صباح يوم السبت، تم تلقي تقرير عن هجوم قرد على طفل يبلغ من العمر خمس سنوات. وبحسب البيانات الأولية، دخل الحيوان المنزل وعض الطفل في أسفل الظهر.وأبلغت والدة الطفل المصاب الأطباء في المستشفى وعناصر الشرطة، أن القرد هرب باتجاه المنطقة الجبلية واختفى بين أشجار الغابة.وأكدت الشرطة المحلية أنه لا يوجد تهديد لحياة الطفلين رغم خطورة وضعهما الصحي، وطالبت الشرطة من السكان المحليين الحرص على عدم الاقتراب من القرود وعدم جذب انتباه الحيوانات بأي طريقة من الطرق.
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حماية الطفل, منوعات, أخبار اليابان, تقارير منوعات
حماية الطفل, منوعات, أخبار اليابان, تقارير منوعات
قرد يهاجم منطقة سكنية في اليابان والضحية طفلان
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أفادت وكالة أنباء يابانية بأن قردا هاجم، اليوم السبت، منطقة سكنية في مدينة ناكاغاوا اليابانية في محافظة فوكوكا في جزيرة كيوشو، ما أسفر عن إصابة طفلين، وطلبت الشرطة من السكان المحليين توخي الحذر.
وقالت الوكالة، إنه في وقت مبكر من صباح يوم السبت، تم تلقي تقرير عن هجوم قرد على طفل يبلغ من العمر خمس سنوات. وبحسب البيانات الأولية، دخل الحيوان المنزل وعض الطفل في أسفل الظهر.
وأضافت وكالة "إن إتش كي" أنه، بعد حوالي 30 دقيقة، تم تلقي بلاغا آخر من نفس المنطقة حول هجوم شنه قرد على طفل آخر يبلغ من العمر أربع سنوات كان يلعب في فناء المنزل، وعض ذراعه وفخذه.
وأبلغت والدة الطفل المصاب الأطباء في المستشفى وعناصر الشرطة، أن القرد هرب باتجاه المنطقة الجبلية
واختفى بين أشجار الغابة.
وأكدت الشرطة المحلية أنه لا يوجد تهديد لحياة الطفلين
رغم خطورة وضعهما الصحي، وطالبت الشرطة من السكان المحليين الحرص على عدم الاقتراب من القرود وعدم جذب انتباه الحيوانات بأي طريقة من الطرق.