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وزير إسرائيلي يزور السعودية للمشاركة في مؤتمر دولي

وزير إسرائيلي يزور السعودية للمشاركة في مؤتمر دولي

غادر وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي، صباح اليوم الأحد، على رأس وفد رسمي إلى العاصمة السعودية الرياض وذلك للمشاركة في "مؤتمر البريد العالمي". 01.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-01T08:12+0000

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ويعد مؤتمر البريد العالمي الإطار الأعلى لاتحاد البريد العالمي، ويضم 192 دولة بينها إسرائيل، وينعقد مرة كل 4 سنوات ويحضره ممثلون عن وزارة الاتصالات والبريد ووزارة الخارجية من كل دولة.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي يضم مسؤولين في وزارة الاتصالات ورئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست دافيد بيتان، لكنه لا يضم أي مندوب عن سلطة البريد، لكنهم سيشاركون في المؤتمر عن بعد.وتتوالى زيارات رسمية لوزراء ومسؤولين إسرائيليين للسعودية في الفترة الأخيرة، في ظل مفاوضات حول تطبيع العلاقات السعودية - الإسرائيلية.وكان وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، قد وصل إلى الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة.وقبل ذلك بأسبوع، التقى مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية مع مسؤول سياسي سعودي كبير في السعودية.وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" بأن اللقاء السري عقد بين نائب مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية سيفي مندلوفيتش، ومسؤول سياسي سعودي، لم تكشف عن هويته.وذكرت "كان" أن هذا اللقاء هو جزء من سلسلة لقاءات سرية عقدت في الأيام الأخيرة في إطار تطبيع العلاقة بين إسرائيل والسعودية.وأمس السبت، ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية، أن "الشواهد تدل على أن المملكة غير متعجَلة لإقامة علاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية".وأوضحت أن "التفاوض على إقامة علاقات مع إسرائيل سيمر بمراحل، مع وجود مسار آخر يتمثل في تهيئة الأرضية المناسبة ليكون الاتفاق مبنياً على أسس واضحة، ويعرف كل طرف ما له وما عليه حال إتمامه".وفي السياق، أعلن البيت الأبيض، السبت، أن "المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية تواصل التقدم".ويأتي ذلك تزامنا مع تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأن السعودية تقترب من خطوة التطبيع مع إسرائيل، لكنه شدد على أهمية القضية الفلسطينية للمفاوضات الخاصة بها.

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https://sputnikarabic.ae/20230927/وزير-السياحة-الإسرائيلي-استقبالنا-في-الرياض-كان-حميميا-وتجولنا-فيها-كأننا-في-تل-أبيب-1081470429.html

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