https://sputnikarabic.ae/20231002/أول-قرار-من-سباهان-الإيراني-بعد-انسحاب-الاتحاد-السعودي-من-المباراة-1081607453.html

أول قرار من سباهان الإيراني بعد انسحاب الاتحاد السعودي من المباراة

أول قرار من سباهان الإيراني بعد انسحاب الاتحاد السعودي من المباراة

أعلن نادي سباهان الإيراني لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، أنه "سيرفع شكوى ضد فريق الاتحاد السعودي". 02.10.2023, سبوتنيك عربي

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وأفادت شبكة "إيران بالعربي"، بأن نادي سباهان قال إنه "اتخذ هذا القرار بعد انسحاب الفريق السعودي من المباراة التي كانت مقررة اليوم في ملعب نقش جهان بأصفهان، الذي يقع فيه تمثال الشهيد قاسم سليماني".وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، "إلغاء مباراة سباهان الإيراني واتحاد جدة السعودي، في دوري أبطال آسيا، والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب نقش جهان في أصفهان الليلة".وقال الاتحاد الآسيوي، في بيان له، إنه تم إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة، مؤكدا التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين وسيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة.وأفادت قناة "الإخبارية"، السعودية، في وقت سابق، بأن "نجوم الاتحاد رفضوا النزول إلى أرضية الملعب، بسبب اعتراضهم على تواجد بعض الصور والتماثيل، البعيدة عن المجال الرياضي".وأضافت أن اللاعبين رفضوا بدء المباراة قبل إزالة التماثيل والصور، مشيرة إلى أن الفريق السعودي طلب تأجيل المباراة 30 دقيقة حتى يتسنى لصاحب الأرض أن يتراجع عن إقحام الأمور الأخرى بالرياضة، ما يرفضه فيفا.وكشفت الفضائية السعودية، عن إلغاء المباراة واتجاه الفريق السعودي نحو المطار للعودة إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أن الاتحاد الآسيوي سيصدر بيانًا بشأن اللقاء.ويوجد الاتحاد السعودي في المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي، إلى جانب كل من سباهان أصفان وأجمك الأوزباكي والقوة الجوية العراقي.

https://sputnikarabic.ae/20231002/إعلام-أزمة-غير-رياضية-تلغي-مباراة-اتحاد-جدة-السعودي-وساباهان-الإيراني-في-دوري-أبطال-آسيا-1081604449.html

https://sputnikarabic.ae/20231002/الاتحاد-الآسيوي-لكرة-القدم-يعلن-إلغاء-مباراة-الاتحاد-السعودي-وسباهان-الإيراني-بسبب-ظروف-غير-متوقعة-1081605586.html

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